النجف تواجه زاخو بالممتاز والجوية تتجرّع هزيمة الشباب في السعودية

الناصرية – باسم الركابي

يامل النفط في استغلال معاناة متذيل الترتيب الديوانية6 الموسم الحالي والسعي إلى تحقيق الفوز للاقتراب من حاجز منطقة الهروب امام الظروف الصعبة التي يمر فيها في الاستمرار في اخطر المواقع لكنه سيحاول الاستفادة من مثل هكذا مواجهات متكافئة في استعادة شيء من تو ازنه سعيا للوصول لهدف المشاركة حيث مصير البقاء ببن أيدي لاعبي الفريق الذين تمكنوا من تحقيق الفوز الكبير قبل الدور الماضي على دهوك برباعية نظيفة وهو افضل بكثير من ضيفه في امتلاك فرصة البقاء المتأثر للغاية بالمشاركة المتعثرة والمخيبة و النتائج السلبية بعد خسارة 19مواجهة ما قلل كثيرامن حظوظ البقاء في المسابقة التي بلغها بشق الانفس وافتقد هذه المرة التحكم بالامور قبل أن تتضاعف معاناته والسقوط المتواصل في ملعبه وخارجه وسط حيرة الانصار الذين يروها المشاركة الاقسى مرارة امام فقدان رد فعل اللاعببن مع تازم الموقف مع مرور الوقت ولن يكن بمقدوره تقديم شيء كما افتقاد الاعبين والفريق لإمكانية انقاذ الامور التي لا تحتاج إلى تعليق بعدما ما بات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط الذي نجى منه في اخر اللحظات الموسم الماضي وكان يفترض التعلم من درس تلك المشاركة وتفادي الامور من البداية قبل تفاقهما بهذا الشكل الخطير والمعقد بفوز يتيم حققه على القاسم في الاسبوع السادس عشر.

النجف وزاخو

ويواجه النجف التاسع 33 اختبارا غير سهلا لدعم مركزة والتقدم في جدول الترتيب عندما يضيف زاخوالخامس عشر25 ويسعى اصحاب الارض للتعامل بجد لدعم الفوز الاسبوع الماضي على الصناعة لحصد كامل النقاط تحت انظار جمهوره الذي ينتظر التغير بعد عدة إخفاقات يامل ان يحد منها المدرب الثالث سعد حافظ والاستفادة لما تبقى من مباريات الدوري حيث مواجهات المدينة والاستفادة من عاملي الارض والجمهور الذي مل من تاخر الفريق في الفترة الأخيرة واستمر بنزف النقاط ما يضع التشكيل امام مباريات مهمة دون استثناء بعد تلقي ضربات المنافسين في عقر الدار وخسارة 8 مباريات كان بمقدور الفريق تحويلها لنفسه لكن يبقى اي شيء غير مضمون في ظل تصاعد المنافسة امام مهمة الظهور على ما مطلوب من لاعبي الفريق كما ينبغي من جانبه لازال زاخو منافسا قدم الكثير من المباريات المهمة ويسعى لاستعادة توازنه عقب الخسارة امام الغريم نوروز الدور الماضي عبر انتفاضة يخطط لها حيدر عبد الرزاق الذي يكون وضع الفريق في حالة الاستعداد امام مواجهة صعبة تحتاج إلى بذل مزيدا من الجهود واللعب بحماس ويكون قد تعلم من مبارياته الأخيرة لدعم المشاركةو الابتعاد عن مو اقع المؤخرة وهذا مرهون بنتيجة اللقاء ولان كل نتيجة لها تأثير مختلف وفي كل الاحوال فإن الفوز سيسير الامور بالاتجاه المطلوب وما سيزيد من مخاوف زاخو ان النجف سيدخل بمعنويات عالية بعدما تغلب على الصناعة ومستعد لتحقيق الفوز الثاني تواليا لتعويض فارق نقاط الارض وردم الفجوة التي خلقتها مع الانصار ومصالحتهم واللعب بروح الفوز الذي يامل زاخو ان لا يقع في فخ المضيف.

كربلاء والكرخ

ويخرج الثامن الكرخ33 في افضل حال بعد الفوز مرتين في الدوري على النجف والقاسم وفي الكاس على الأمانة لمو اجهة كربلاء في وضع مستقر ويلعب بكثافة بفضل جهود المجموعة ومثابرة الشباب وطموحات التقدم للأمام في ظل قوة الاداء والنتيجة المريحة التي يخطط لها احمد عبد الجبار الذي جعل من الفريق في وضع مختلف والاستفادة من الوقت في اجتياز الاختبار ات بثقة واستمر في اجواء المنافسة ويظهر مرشح ساخن للفوز وتحقيق خطوة متقدمة أخرى يبحث عنها المضيف الذي أقصي من الكاس نهاية الاسبوع الماضي في ملعب ميسان لكنه حقق قبلها الاهم في تحقيق الفوز الاول ذهابا على نفط البصرة في سفرة حذرة لكنه حسم الموقفة وجاهز اليوم لتقديم المستوى الأفضل ويحث الخطى لتعويض اخر هزيمة له في ملعبه أمام الجوية والعودة بشكل افضل امام جمهوره والرغبة المشتركة بالفوز في أن ينجح اللاعبين في تقديم مباراة متكاملة لتجاوز المنافس الصعب للغاية ويدرك كربلاء اهمية النتيجة امام فريق متمكن قادر على قلب الطاولة عندما أظهر تفوقه كثيرا ذهابا لانه استمر يلعب بشكل جيد فيما يامل جمهور المنافس تخطى المهمة في ظل ظروف اللعب التي يخوض فيها اللقاء.

مباريات الغد

وتقام غد الأربعاء اربع مباريات وفيها يسعى الطلاب للثأر من الخسارة الاولى من الحدود في ظل ارتفاع معنويات اللاعبين بعد إقصاء دهوك من الكاس بقيادة احمد خضير المطالب بإعادة ترتيب صفوف الفريق فيما تظهر رغبة الأحمر في تكرار ذات السيناريووسيكون الزوراء امام مهمة غير سهلة عندما يضيف نوروز والشيء المهم لجمهوره اللعب بشعار الفوز والتقدم ولو مؤقتا لمركز الكهرباء فيما يكون الضيف قد اعد العدة لتعويض هزيمة المرحلة الأولى.ويقام ديربي الإقليم بين اربيل ودهوك الذي يأتي مع افضل حال يمر به اربيل المتوازن في الدوري والكأس ومستعد لقهر الغريم المتراجع بشكل مختلف عن البداية لكنه يسعى لتقديم المستوى لانه سيكون امام مهمة الأسبوع ويخرج الشرطة للدفاع عن الصدارة في مهمة حذرة جدا عندما يحل ضيفا على الوسط الذي مل النتائج السلببة وفي موقع متاخر ولابد من عودة من بوابة الشرطة.

خروج الجوية

خرج فريق الجوية من الباب الضيق بهزيمة قاسية من مضيفه الشباب السعودي برباعية نظيفة ضمن بطولة الملك سلمان الأندية العربية الأبطال سجلت لاهداف من قبل ارون سالم د19وايفر باتيجاد73 وحسان محمد د80 وكريستان جوامكاد91 بعد انتهاء لقاء البصرة الشهر الماضي بتعادلهما بهدف في نتيجة مخيبة لفريق متصدر الدوري المحلي الى ما قبل الاسبوع الماضي ويمتلك مجموعة من لاعبي المنتخبات الوطنية المعروفين قبل أن يودع البطولة ولانه لم يرتقي الى مستوى اللقاء والظهور كما كان منتظرا منه وفي تعثر واضح يعني أكثر من شيء لفريق يمتلك تاريخ كروي وحقق اكثر من انجاز آسيوي ومحلي وكان يفترض ان يدخل المباراة الحاسمة بروح خاصة وتحت قيادة مدرب متمكن فنيا وقبلها كان الأجدر بادارة النادي الابقاء على قحطان جثير كمدرب بعدما أتيحت له الفرصة في قيادة الفريق كما صاحب تجربة وهي تعلم ان يقوم الفريق في مهمة عربية لايمكن ان يظهر بعرض مهزوز و بحالة فنية متدنية واللعب باداء بطيء وبخطوط متباعدة ودفاع مفكك وهجوم عاجز لم يجد طريق المرمى كما افتقد الفريق للتركيز وغابات المهارات الفردية في مواجهة المنافس الافضل والأسرع والأخطر المتمتع بخبرات احترافية شكلت مصدر ازعاج بمحاولات هجومية متكررة ترجمت إلى اهداف مزقت شباك محمد حميد الذي حد من زيادة غلة اهداف الشباب بالتصدي وابعاد لاكثر كرة خطرة بسبب فشل الدفاع في التحكم في الامور وسط معاناة استمرت طيلة وقت اللعب وواجه الفريق برمته صعوبات بالغة بعدما تسيد الشباب مسار اللعب والاستحواذ على الكرة.