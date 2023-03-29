النجف تنعى نجل محمد باقر الحكيم

النجف – صعدون الجابري

نعت أسرة آل الحكيم ،العلامة صادق الحكيم ، نجل الشهيد السيد محمد باقر الحكيم ،وكان العلامةالحكيم قد غيبه الموت أمس الأربعاء بعد معاناة مع المرض ،وقالت الأسرة في بيان تابعته (الزمان ) ان (جثمان الراحل سيشيع اليوم الخميس بتمام الساعة الرابعة عصراً من مسجد الشيخ الطوسي في النجف).وأشارت الى ان (الفاتحة ستقام اليوم الخميس وغدا الجمعة بعد الإفطار في مرقد شهيد المحراب ).

وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بيان انه (بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله و قدره، ننعى إليكم رحيل أخينا وابن عمنا، العلامة صادق الحكيم، نجل شهيد المحراب محمد باقر الحكيم (رحمهما الله) سليل أسرة العلم والتضحية).واضاف أن (صادق الحكيم قضى عمره في خدمة شعبه و عموم المؤمنين من خلال مصاحبته والده في معاناته جراء الإضطهاد الديكتاتوري ومن ثم في أرض المهجر وسنوات المحنة حتى لبى نداء ربه راضيا مرضيا).

وقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التعازي بوفاة السيد صادق الحكيم.وقال في بيان (ببالغ الحزن والأسى والتسليم لقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ رحيل المغفور له سماحة السيد صادق محمد باقر الحكيم).واضاف (بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة آل الحكيم الكريمة، بهذا المصاب الجلل، مبتهلين إلى الله العليّ القدير أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، وأن ينزل على أهله ومحبيه الصبر والسلوان).

كما قدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تعازيه الى عائلة الفقيد مبتهلا الى (المولى القدير ان يتغمد الراحل بواسع رحمته).

وواسى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اسرة آل الحكيم قائلا (نتقدَّم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة آل الحكيم الكريمة برحيل سماحة السيد محمد صادق الحكيم، وبهذا المصاب الجلل نسأل الله العلي القدير أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان).

ووجه رئيس مؤسسة الرئيس جلال الطالباني ،محمد صابر إسماعيل ،تعزيته الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.