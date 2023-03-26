النجف تنظم حملة تأهيل أحواض الترسيب وفلاتر التصفية

التخطيط يشرف على مشاريع الماء والسكن في الديوانية

المحافظات – مراسلو (الزمان)

اشرفت فرق وزارة التخطيط ،على مشروع ماء الشامية الجديد في قضاء الشامية التابع لمحافظة الديوانية، لمتابعة العمل بالمشروع. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع يُنفذ على مساحة تبلغ 20 دونماً وطاقة تصميمية بلغت 4 الاف متر مكعب الساعة، ويعد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية لكونه سيوفر الماء الصالح للشرب في احياء القضاء وناحية الصلاحية)، ولفت الى ان (الوزارة تتابع مراحل تنفيذ المشروع للإشراف على مدى سرعة الانجاز بتوجيه من الوزير محمد تميم ورئاسة الوزراء).

إزالة التعارضات

مبيناً ان (نسبة الانجاز في المشروع وصلت الى 53 بالمئة)، ودعا تميم الى (تسهيل اجراءات ازالة التعارضات وتجهيز المواد الاستيرادية الخاصة بالمشروع بغية انجازه وادخاله الى الخدمة بأسرع وقت). وتابعت التخطيط تنفيذ مشروع مجاري الديوانية الكبير، الذي سيخدم معالجة مياه الصرف الصحي والامطار وتحويلها الى مياه صالحة للزراعة. وقال البيان ان (المشروع بلغت طاقته التصميمية 100 متر مكعب يومياً بنسبة انجاز وصلت الى اكثر من 75 بالمئة)، موضحاً ان (الوزارة وجّهت بضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمات والبنى التحتية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين)، واشار الى ان (فرق المتابعة الميدانية في الوزارة ستنفّذ زيارة ميدانية الى المشروع للاسراع بتنفيذه)، مضيفاً ان (شركة الرافدين العامة تنفذه وفق احدث التصاميم العالمية على ارض مساحتها 100 دونم في منطقة ال حمد)، لافتاً الى ان (الوزارة تعمل على ازالة التعارضات والتقاطعات التي تسببت بتأخر العمل في المشروع). وتواصل فرق التخطيط متابعة مشروع المجمَّع السكني في الديوانية لتنفيذ 276 وحدة سكنية في المحافظة. وذكر بيان امس ان (الوزارة تتابع سير تنفيذ المشاريع الاستثمارية الحكومية في عموم العراق، من اجل حل المشكلات التي تعيق انجاز المشاريع، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها من قِبل الجهات المعنية، وفق اولويات البرنامج الحكومي)،

أحدث التصاميم

واوضح ان (الفرق الميدانية اطلّعت على واقع المجمَّع السكني في حي الاسكان بالديوانية الذي تنفذه شركة المنصور العامة مع احدى الشركات التركية، في وزارة الاعمار والاسكان)، مؤكداً انه (من المشاريع المهمة التي تُنفذ وفق احدث التصاميم على ارض مساحتها 20 دونماً لبناء 276 وحدة سكنية موزعة بين 23 بناية ذات اربعة طوابق)، ونوه الى ان (كلفة المشروع تبلغ 29 مليار دينار، فيما وصلت نسبة الانجاز الى 50 بالمئة). على صعيد متصل، اجرت الملاكات الهندسية والفنية في محافظة النجف ،اعمال تأهيل مجمَّع ماء الحسن المغذي لمناطق واحياء شمال المدينة. وقال بيان تلقته (الزمان) ان (اعمال التأهيل والصيانة شملت احواض الترسيب والتجميع و فلاتر التصفية، لتنقية مياه الإسالة وتحسينها)، مبيناً ان (ذلك جاء وفق حملة تأهيل الأقضية و النواحي بما ينسجم مع ملف خدمات النجف). وفي البصرة، وصلت نسب انجاز مشروع ماء البصرة الكبير الى 100 بالمئة وفق المواصفات المطلوبة. واوضح مدير المشروع ناصر موزان في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المشروع مصمم لإنتاج 199 الف متر مكعب باليوم من المياه بنسبة املاح تحت 200 تي دي اس)، مشيراً الى (توفير مياه الاسالة الصالحة للشرب ووصــــــولها الى المنازل في مناطق البصرة).