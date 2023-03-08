التعليم يوافق على إعتماد معايير عالمية جديدة تخص كليات الإعلام

النجف تكرّم طالباً حائزاً على المركز الأول بمسابقة الموهوبين العرب

النجف – سعدون الجابري

إستقبل محافظ النجف ماجد الوائلي في مكتبه الطالب حسين علي الحمامي من مدرسة الموهوبين ووالده ومدير المدرسة عباس البعاج .

و قال المركز الإعلامي للمحافظ أمس امس المحافظ كرم الطالب الموهوب حسين علي الحمامي ، وذلك تثميناً لحصوله على المركز الأول ، في مسابقة الموهوبين العرب التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة 1131 طالباً وطالبة من 16 دولة عربية).

كتاب شكر

وقدم المحافظ كتاب شكر و تقدير إلى الطالب ، إضافة إلى مكافأة مادية تعبيراً عن إعتزازه و فخره بهذا النجاح .

وأشار الوائلي في كلمة موجزه الى إن (هذا الإنجاز يجب أن يكون حافزاً للأخرين من أبناء المحافظة نحو تحقيق التقدم).

الجدير بالذكر إن المبادرة أطلقتها مؤسسة الملك عبدالعزيز و رجاله للموهبة و الإبداع ، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (ألكسو) ، و هي أول مبادرة من نوعها لإكتشاف و رعاية الموهوبين العرب على مستوى العالم العربي ، و تم تنفيذ النسخة الأولى من المبادرة في العام 2021.

ووافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على اعتماد معايير عالمية جديدة تخص كليات الاعلام في العراق. وقال رئيس المجلس الوطني لاعتماد برامج الاعلام، علي جبار الشمري، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الكليات ستعتمد على توفير المعايير العالمية وفقاً لمنظمات عالمية وتقديمها للمجلس الوطني، من اجل الحصول على الاعتماد الاكاديمي)، لافتاً الى ان (ضرورة تقديم الكليات طلبات الاعتماد للمجلس بغية النظر بها من الفريق الوطني والخبراء المختصين)، واوضح الشمري ان (هذه الالية تشكّل قانوناً يتضمن معايير معتمدة ومُصادق عليها من قِبل الوزارة)، واضاف ان (هنالك مجموعة معايير تم وضعها بهدف الوصول الى المعايير العالمية في الاعتماد). وبحث فريقاً دولياً نتائج جامعة بغداد المتحققة في تصنيف التايمز العالمي، حسب وزارة التعليم. واوضح بيان امس ان (الفريق الدولي للتقييم الاكاديمي زار الجامعة، وناقش مؤشرات الأداء والجودة والبحث العلمي في ضوء متطلبات التصنيفات العالمية لاسيما تصنيف التايمز)، مبيناً ان (ذلك جاء في سياق برنامج الزيارة الميدانية والمتابعة والتقييم الذي يجريه الفريق الدولي للتقييم الأكاديمي للجامعات العراقية الداخلة في تصنيف التايمز والمرشحة للتنافس فيه، حيث ناقشوا في جامعة بغداد مستقبل المتغيرات الخاصة بالمعرفة التخصصية، ومؤشرات تنافس ودخول الجامعة في التصنيفات العالمية وما يتطلبه هذا المسار من دعم على صعيد الجودة وتحديث البرامج الاكاديمية)، وتابع ان (الفريق استعرض مع رئيس الجامعة وعمداء كلياتها والمختصين، المتطلبات التنظيمية للتواصل مع الجامعات العالمية والإفادة من تجاربها وخبراتها في مجال بناء الشراكات العلمية والأكاديمية، وتبني الأنماط التعليمية المتطورة المسؤولة عن تعزيز القدرة على توفير مناخات انخراط الخريجين في سوق العمل)، مشيراً الى ان (الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الخطوات المتحققة في بيئة التعليم العالي العراقي التي تشهد متغيرات للافضل مثل اعتماد مسار بولونيا وما يرتبط به من تحديث للأنظمة التعليمية وبرامجها في الجامعات). فيما قدمت الحكومة الفرنسية ،برنامجاً تدريبياً مهماً لتطوير المهارات الفنية والأكاديمية للتدريسيين والطلبة في كلية الإعلام بجامعة بغداد.

وقال عميد الكلية، عمار طاهر محمد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الكلية برنامجاً طويل الأمد مع اكاديمية فرانس ميدا موند، وتشرف عليه السفارة الفرنسية في بغداد)، مبيناً ان (البرنامج التدريبي سيستمرعلى مدى عامين برعاية شبكة الإعلام).

مرحلة التطبيق

واشار الى ان (اهداف البرنامج الارتقاء بالمستوى الاكاديمي والفني للأساتذة والطلبة وتطوير خبراتهم الإعلامية). واضاف ان (الهيئة التدريسية بالاعلام باشرت بمرحلة التطبيق، لتعلم المهارات ونقلها للطلبة)، موضحاً ان (كلية الاعلام حصلت على منحتين دراسيتين لطلبة الماجستير على حساب الحكومة الفرنسية).

من جهته اكد السفير الفرنسي لدى العراق، اريك شوفالييه،في تصريح امس ان (السفارة والكلية تعملان على مشروع واسع يشمل ثلاثة مراكز كبيرة في مجال الإعلام، وهي اكاديمية فرانس ميدا موند، وكلية الإعلام وشبكة الاعلام)، ونوه الى ان (الاكاديمية لديها فريقاً من المدربين قادر على نقل التجارب وخبراتهم والخبرة الى الصحفيين الجدد من جهة، ودعم الصحافة والاعلام من جهة اخرى). وفي كربلاء، نظم قسم تقنيات السياحة والفندقة في المعهد التقني بكربلاء، حلقة دراسية حول مقومات السياحة العلاجية.

وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (المعهد اقام الحلقة تحت عنون مـقـومات الـسـياحة العـلاجـية على المـسـتـوى الـعالـمي والوطـني والمحـلي).

مبيناً ان (الحلقة استعرضت تعريف السياحة العلاجية واهميتها في العالم، فضلاً عن انواعها بهدف العلاج او الاستجمام في المنتجعات الصحية في مختلف بقاع العالم)، واشار المحاضر، نجم عبد العالي عباس، في الحلقة الى (كيفية معرفة السبل لتعـزيز السياحة من هذا النوع، وتحديد الخطط المستقبلية للنهوض بالواقع السياحي ومدى النمو الذي وصلت اليه ومـــــــعرفة الاتجاهات والتوقعات للأعوام المقبلة، واهمية الاستــفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في تحقيق النمو الاقتـــــصادي للعراق).