إستكمال الإجراءات الأمنية والخدمية

النجف تحيي إستشهاد الإمام علي وتدفق ملايين الزوار على المدينة

النجف – سعدون الجابري

استكملت الاجهزة المعنية في محافظة النجف وإدارة العتبة العلوية المقدسة الخطة الأمنية والخدمية للزيارة المليونية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام .وقال عضو مجلس إدارة العتبة والمشرف على قسم الإعلام فائق الشمري في تصريح امس ان (الأقسام المعنية التابعة للعتبة العلوية باشرت بتطبيق الخطة المعدة لخدمة الزائرين الكرام ، بإشراف مباشر من الأمين العام للعتبة وأعضاء مجلس الادارة)، موضحا ان (الخطة الأمنية والخدمية ستتضمن تقديم الخدمات الاتية ،نشر السواد في أرجاء الصحن المطهر وخارجه ، إيذانا ببدء مراسم العزاء واستقبال المواكب الحسينية المعزية بذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وتهيئة اماكن اضافية للصحن الشريف لاستقبال الزائرين وفرشها بالسجاد لاستيعاب الاعداد الكبيرة من الزائرين الكرام وتجهيزها بمبردات الهواء ومناهل الماء البارد ونشر عجلات الحمامات الصحية المتنقلة داخل شوارع المدينة القديمة، والطرق المؤدية لها والى الصحن العلوي ، فضلا عن عجلات نقل الزوار في مختلف القطوعات واستنفار قسمي حفظ النظام الداخلي والخارجي ، ووضع خطة امنية محكمة بالتنسيق والتعاون مع الادارة المحلية في المحافظة والاجهزة)، مضيفا ان الخطة تتضمن ايضا (نشر فرق الدفاع المدني التابعة الى قسم السلامة الصحة والبيئة ، فضلا عن فرق الاخلاء الطارئ والمفارز الطبية في محيط الصحن الشريف ورفدها بالملاكات اللازمة وتعزيزها بطنين من الادوية والمستلزمات الطبية وتهيئة أكثر من 40 ألف وجبة طعام لإحياء ليالي القدر المباركة وشهادة الإمام بواقع عشرة آلاف وجبة يومياً بين الإفطار والسحور وما بينهما من وجبات سريعة تقدم للزائرين الكرام ، فضلا عن الاستمرار في نشر سفرة الإمام في صحن فاطمة بواقع عشرة آلاف وجبة إفطار تقدم في أروقة الصحن الشريف). وفي ما يخص ليالي القدر المباركة اشار الشمري الى (تهيئة نحو عشرة آلاف مصحف و25 ألف كتاب زيارة بالإضافة إلى كتب الأدعية من اجل توزيعها بين الزائرين الكرام لإحياء ليالي القدر المباركة).

من جهته أعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن وضع خطة أمنية خاصة بإحياء ليالي القدر وزيارة الامام علي.وقال الياسري خلال لقاء مع الصحفيين حضرته ( الزمان ) امس انه (تحل علينا مناسبة حزينة بعد ايام قليلة هي ذكرى استشهاد الامام علي ، حيث ستشهد المدينة استقبال ملايين الزائرين من داخل وخارج العراق عبر منفذ مطار النجف الدولي ، وأيضاً عبر مداخل مدينتي النجف والكوفة الشمالية والجنوبية)، موضحا إن (الاجهزة المعنية وضعت خطة ستشارك في تطبيقها مختلف صنوف الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والجيش العراقي والحشد الشعبي في المحافظة)، مضيفا أن (الخطة الامنية التي وضعتها قيادة عمليات الفرات الأوسط بالتنسيق مع حكومة النجف المحلية واجهزتها الامنية والاستخبارية ، سيشارك فيها قرابة 23 الف عنصر أمني). واوضح الشمري إن (الخطة تتضمن تقسيم المحافظة إلى قطاعات عدة ، تحفظ أمن وسلامة المحافظة والمواطنين والزائرين)، مشيرا الى ان(الخطة تحرص على تحقيق إنسيابية عالية لحركة المركبات ، وإن الاعداد الكبيرة للمشاركين في تطبيق الخطة الأمنية هم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي مع تأمين مداخل ومخارج المحافظة والمدينة القديمة ومنطقة بادية النجف). وبخصوص الخطة الخدمية ، قال ان (مروحيات قيادة طيران الجيش ستقوم بطلعات إستكشافية وإستطلاع للطرق التي تسلكها حشود الزائرين لغرض تأمينها)، مضيفاً إن (مديرية بلدية النجف ومديرية البلديات ودوائر الكهرباء والدفاع المدني والصحة ومديرتي الماء والمجاري والمديريات الأخرى الساندة ستشترك في الخطة فضلا عن مشاركة مهمة وفعالة للعتبة العلوية المقدسة ومسجد الى ذلك أستنفر اللواء الثاني بالحشد الشعبي قواته إستعداداً للمشاركة بتأمين وخدمة الزائرين بمناسبة ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام بالنجف الأشرف. وذكر بيان لاعلام الحشد امس ان (اللواء الثاني بالحشد الشعبي نشر مقاتليه منذ ساعات الفجر الاولى في مناطق متفرقة بمدينة النجف الاشرف، للمشاركة بعملية تأمين وحماية الزائرين، وتقديم مختلف الخدمات لهم، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام)، موضحا ان (الانتشار شمل المدينة القديمة وعدداً من تقاطعات الطرق الرئيسة والطريق القوسي والخط الاستراتيجي، وحسب الخطة الأمنية، بالاضافة لانتشارها في الشق الامني وابراج المراقبة في محور البادية والخط الاستراتيجي، فضلا عن انتشارها في معظم مداخل المحافظة والطرق المؤدية الى المنطقة المحيطة بالعـــــــــــتبة العلوية المقدسة ومقبرة وادي السلام).

ويأتي انتشار قوات الحشد بعد يوم واحد من تعرض مركز تجاري معروف في المحافظة الى هجوم ثان في اقل من عشرة ايام. وقد أضرم مجهولون النار في مول البشير بعد قصف المول بواسطة قاذفة صاروخية أربي جي.

وأقدم عدد من الاشخاص في 15 من آيار الجاري على حرق مول البشير قرب ساحة الصدرين في النجف ما ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة فيه.وتظاهر العشرات من المواطنين في النجف، الأربعاء من الأسبوع الماضي، أمام مول البشير في المحافظة، للمطالبة باغلاقه، فيما أطلقت الشركة المسؤولة عن حماية المول النار في الهواء لتفريق المتظاهرين ما أدى الى مقتل واصابة عدد منهم.