النجف تحصد المركز الأول في ملتقى الذكاء الإصطناعي والروبوت

النجف – سعدون الجابري

أحرزت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف المركزين الأولين في الملتقى الوطني للذكاء الإصطناعي و الروبوت الذي عقد في محافظة نينوى و بحضور وزير التربية أبراهيم نامس الجبوري ، و مشاركة فاعلة لأكثر من 160 طالباً، يمثلون تربيات العراق ، حيث حصدت تربية النجف على المركزين الأولين مناصفة مع تربيتي البصرة و الموصل . و قال مدير عام تربية النجف مردان البديري في تصريح أمس ان (هذا الإنجاز و الإستحقاق الذي يحسب لطلبتنا الأعزاء و محافظتنا المعطاء). مثمناً (جهود مدير و موظفي قسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية ، و الوفد الذي رافق الطلبة المشاركين من مدرسة المتفوقين و المتميزين).