النجف تحتضن مؤتمراً للقصة القصيرة جداً

النجف – حمدي العطار

يعقد اتحاد الأدباء والكتاب في النجف مؤتمره الرابع وقال الروائي محمود جاسم عثمان رئيس الاتحاد.

ان (هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات والمهرجانات السنوية التي دأب الاتحاد على إقامتها. سيكون الافتتاح في الساعة السادسة عصر اليوم الخميس بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار محافظ النجف وقيادة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وضيوف من المحافظات كافة وكتاب ونقاد القصة.

ويستمر ليومين تتخلله جلسات بحثية لاساتيذ اكاديميين ومتخصصين بالنقد القصصي في مواضيع القصة القصيرة جدا موزعة على يومي الخميس والجمعة.

كما سيتم تكريم الفائزين الثلاثة بمسابقة القصة القصيرة جدا).

واضاف انه (تم تأليف لجان لغرض تسهيل وتسيير منهاج المؤتمر واستقبال الوفود واقامتهم في الفندق المخصص لهم.

تم توجيه الدعوات للقنوات الفضائية ورجال الإعلام والصحافة لتغطية وقائع المؤتمر.