النجف تحتضن بطولة أندية العراق بالكيك بوكسينغ

بغداد- الزمان

اعلن الاتحاد العراقي المركزي للكيك بوكسينغ، عن تحديد منتصف اذار الجاري موعداً لانطلاق بطولة أندية العراق بالكيك بوكسينغ للرجال.

وقال المنسق الاعلامي للاتحاد العراقي احمد رحيم نعمة ان اتحاد اللعبة سينظم بطولة أندية العراق بالكيك بوكسينغ في محافظة النجف للفترة من 16 ولغاية 18 من آذار الجاري.وأضاف نعمة ان لاتحاد اللعبة ثلاثة أنظمة يشارك فيها اللاعبون، مبينا ان الهدف من اقامة البطولة هو اختيار لاعبي المنتخب الوطني العراقي للاستحقاقات الخارجية المقبلة.يذكر ان مدينة دهوك، احتضنت البطولة العربية باللعبة بمشاركة 11 منتخبا، هي مصر، الاردن، الامارات ، تونس، موريتانيا ، اليمن، سوريا، الجزائر، فلسطين ، ليبيا، إضافة الى العراق ، واستطاع المنتخب الوطني العراقي من خطف المركز الاول للانظمة الثلاثة .ومن جهة اخرى وقع الاتحاد العراقي لكرة السلة البارالمبي، عقدا احترافيا مع المدرب الايراني عباس خاكي لتدريب المنتخب العراقي لكرة السلة على الكراسي.وقال رئيس اللجنة البرالمبية العراقية عقيل حميد إن البارالمبية أشرفت على توقيع العقد ودعمت المشروع مع مدرب كبير ، بغية تطوير السلة العراقية في محافل دولية مقبلة. واضاف، لقد جرت مراسيم توقيع العقد في مكتب رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، وممثل اتحاد كرة السلة البارالمبي العراقي.

وكان مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة رافد عبد الحسين اعتذر عن تكملة المشوار لـأسباب خاصة.يذكر ان المنتخب العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة وصل الى نهائي كأس العالم، بعد ان فاز على المنتخب الماليزي في مباراة الحسم بنهائيات اسيا منتصف العام الماضي بنتيجة 50-47 نقطة.