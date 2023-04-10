النجف تثمّن جهود معلم واصل تدريس تلاميذه رغم إحالته على التقاعد

النجف – سعدون الجابري

ثمن المدير العام للتربية في محافظة النجف مردان البديري، المربي محمد جواد كاظم معلم مدرسة أم القرى ، على ما قدمه من خدمات في مسيرته التعليمية و أستمراره في تدريس تلاميذه رغم إحالته إلى التقاعد منذ ثلاثة أشهر .

و قال البديري في تصريح أمس مخاطباً المعلم أن (مهنة التعليم هي أشرف وأنبل مهنة على وجه الأرض و أن جهود الاستاذ تعبر عن تقديسه للمهنه أمام الله و أمام تلاميذه ، و هذا العطاء ليس غريباً على المعلم ، أن يكون بهذا التفاني الكبير).

و قدم البديري (شهادة تقديرية و درع التميز له عرفاناً لجهوده و عطاءه ، متمنياً له دوام التوفيق و السداد).