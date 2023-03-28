كربلاء: إكساء طريق الرزّازة ونصب أربع محولات لدعم الكهرباء

النجف تباشر بمشروع الحج البري وتدعو إلى حماية الحملات العمرانية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

النجف – سعدون الجابري

باشرت دائرة الطرق والجسور في محافظة النجف، التابعة الى وزارة الاعمار والاسكان، بإنشاء مشروع طريق الحج البري، لافتة الى انه سيربط بين العراق والسعودية.

وقال مدير الدائرة، عبد العباس محمد علي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الطرق والجسور نفذت المرحلة الاولى والثانية من اعمال طريق الحج البري بواقع 50 كيلومتر لكل مرحلة).

مسيرة الاعمال

من جانبه دعا محافظ النجف ماجد الوائلي، الى الوقوف بحزم امام محاولات تأخير مسيرة الاعمار، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة لخلق بيئة آمنة ومستقرة تدعم الحركة ا?قتصادية والعمرانية. وذكر الوائلي في تصريح ان (النجف تشهد ثورة عمرانية في المشاريع الخدمية والاستثمارية)، مبيناً ان (الملاكات الهندسية والبلدية والشركات المُنفذة تعاني من الضغوطات و المعوقات ينتهجها بعض المنتفعين المتجاوزين على املاك الدولة والمال العام، لعرقلة سير العمل في الطرقات والاحياء السكنية).

وشدَّد على (دور الشيوخ ووجهاء العشائر في الوقوف بجانب المحافظة والنهوض بالواقع الخدمي والعمراني للنجف). في غضون ذلك، اطلَّعت وزارة التخطيط ميدانياً على مشروع البوابة الشمالية لمحافظة النجف بإتجاه كربلاء.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فرق المتابعة الميدانية في الوزارة، زارت مشروع إنشاء البوابة الشمالية بضمن برنامج تنمية الأقاليم في المحافظة، لتحديد نسب الانجاز والمعوّقات).

واوضح ان (التخطيط يتوقع انجاز المشروع في العام المقبل)، مشيراً الى انه (يتضمن بوابة كبيرة و32 بناية خدمية فيها سيطرات تفتيش ومساجد ومجاميع صحية واستراحات للزائرين، وتأهيل طرق بطول 2 كيلومتر وطرق رئيسة وخدمية، فضلاً عن انشاء اعمدة نارة تأهيل الارصفة). مؤكداً ان (المشروع بدأت اعماله نهاية العام الماضي لإضافة بوابة تحمل واجهة معمارية وحضارية تعكس مكانة النجف الدينية والسياحية وتساهم في زيادة عدد الوافدين وتطوير الواقع السياحي)، ودعت الوزارة الجهات المعنية الى (ازالة التعارضات التي تعيق تنفيذه بأسرع وقت).

على صعيد متصل، باشرت مديرية طرق وجسور كربلاء، التابعة للاعمار والاسكان، بأعمال الاكساء والطبقة الرابطة لمشروع صيانة وإكساء طريق بحيره الرزازة الحج البري بطول 90 كيلو متر استعداداً لموسم الحج المقبل.

اعمال إكساء

وقال المشرف على المشروع طالب خشان، في تصريح لـ (الزمان) ان (الملاكات الهندسية والفنية باشرت بأعمال الإكساء بعد اتمام عملية القشط)، موضحاً ان ( العمل شمل معالجة منطقة الطار واكسائها بطبقه الكونكريت، فضلاً عن فرش اكتاف الطريق بمادة الحصى وتزويده بالعلامات المرورية والاسيجة الوقائية).

وباشرت مديريه توزيع كهرباء المحافظة، بنصب عدد من المحولات الكهربائية لتحسين شبكة الكهرباء استعداداً لفصل الصيف.

وقال بيان امس ان (الملاكات الفنية في مركز صيانة كهرباء الحسين والعباس، انجزت نصب عدداً من المحولات في حي العباس بمركز كربلاء والكرجي بقضاء الحسينية)، واضاف ان (الاعمال شملت نصب وتشغيل اربع محولات كبيرة سعة 400 كي في مع ملحقاتها، ونصب عدد من الاعمدة ومد اسلاك مختلفة الحجم لتحسين التيار الكهربائي في المناطق).