إحتفاء ثقافي بمترجم مغترب في السويد للتعريف بمنجزاته الإبداعية

النجف: إنطلاق دورة تعزيز الذات برعاية مؤسّسة بحر العلوم

النجف – سعدون الجابري

انطلقت اعمال الدورة الخاصة بمجال إدارة الذات، في اطار تأهيل الشباب، بمعهد العلمين للدراسات العليا، برعاية مؤسسة بحر العلوم الخيرية، في محافظة النجف.

وقال مدير المؤسسة، محمد بحر العلوم، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (التدريب يشكّل احد اهم عوامل تنمية الأفراد و تحسين مستوى الأداء، لاسيما الشباب)، واشار الى ان (التخطيط بدورهيعد الخطوة الاساسية للنجاحات في الحياة، معرباً عن تقديره لجهود التدريسيين الاعسم والسلطاني، في تنظيم الدورة والمتابعة الحثيثة ، بما يخدم الاستفادة خلال طرح المحاضرات المخصصة ضمن المنهاج التدريبي).

انطلاقة اولى

واضاف ان (الدورة تستمر لأربعة ايام بمشاركة نخبة من الاساتذه والباحثين و المدربين المتخصصين في قاعة الشيخ الطوسي بمعهد العلمين للدراسات العليا).

من جانبه اوضح مستشار التدريب المتقدم، صفاء الاعسم، ان (الهدف من الدورة هو تحقق الإنطلاقة الأولى في طرح البديل المعرفي والمهاري، لتحسين القدرات و الامكانيات عبر التدريب من قِبل نخبة تمتلك الخبرات في مجالات مختلفة، بمشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع النجفي، لبث المعارف والإصلاح المجتمعي الذي بدوره يعزز الذات لدى المتدربين).

وذكر مستشار تطوير القدرات، صفاء مهدي السلطاني، ان (هنالك سعي منظم جاء لتحقيق التعاون المثمر مع مؤسسة بحر العلوم، لما تمثله من رصانة في الأداء لتكون الشريك الراعي للأنشطة القادمة في التدريب المستدام).

منوهاً الى (اهمية تقديم ما يساهم في بناء القدرات للشباب، مثل دورة التخطيط، ومحاضرة المُبرمجة نهى الموسوي، بشأن اهمية التطبيقات في الحياة و كيفية التعامل معها)، ولفت الى (هذه الدورة تمثّل الخطوة الاولى من مشروع التطوير والتدريب المجتمعي بضمن مجموعات بُناة المستقبل).

على صعيد متصل، اعربت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية، عن تقديرها للعراق، بشأن ملاحظات مهمة تخص ملف مكافحة الإرهاب الذي تناقشه اللجان الفنية في مقر الجامعة، تمهيداً للاجتماعات المقبلة التي ستعقد في المغرب من 19 الى 21 في حزيران المقبل.

وقال ممثل شبكة الإعلام العراقي، في الاجتماعات الذكورة، صباح علال زاير، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الأمانة عقدت سلسلة من الاجتماعات طيلة الشهر الجاري، بينها اجتماع فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بمشاركة دور الشبكة في التصدي للإرهاب ونشر افكاره الحقيقية التي الحقت الاذى بالمجتمعات والأديان).

مبيناً ان (الجامعة وجهت تقديرها لما تم تقديمه من ملفات وملاحظات بهذا الشأن، تمهيداً لمناقشة التوصيات الأخيرة وعرضها في اجتماعات الدورة العادية 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي ستعقد في المغرب برئاسة رئيس الشبكة، نبيل جاسم ومن ثم إقرارها من قبل وزراء الإعلام العرب).

بصمة ثقافية

واوضح وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار، عماد جاسم، حرص الوزارة، على الاحتفاء بفناني البلد الذي وضعوا بصمة ثقافية بالمجتمع، بينهم المترجم المغترب في السويد، خضير اللامي. وذكر خلال احتفاء جرى في دار المأمون للترجمة والنشر، للتعريف بمنجزات المترجم خضير اللامي، وتكريمه بحضور عدد بارز من النقّاد والشعراء والفنانين، الى جانب اسرة المحتفى)، وخلال الاحتفاء تم استعراض (سيرة المترجم الذاتية ومناقشة ترجمته لعمل الحبكة والبناء، للكاتب البريطاني جيمس سكوت بيل، و كيفية شروعه ببدء كل عمل ترجمي، فضلاً عن ادواته ومصادر العديدة لإضافة الابداع لمنجزه).

واشار جاسم الى (ضرورة استذكار المبدعين، وتقدير القامات الابداعية، التي تغذي البلد بالإبداع الفني والثقافي)، من جانبه لفت المُحتفى به، الى (حجم سعادته بهذا التكريم واللقاء، بعد طول المدة بين محبيه ومتذوقي ابداعه، اثناء تكريمه بشهادة تقديرية لمنجزاته).