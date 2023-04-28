النجف: إنطلاق إمتحانات الدراسة الإبتدائية

النجف – سعدون الجابري

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة النجف عن أنطلاق أمتحانات الصفوف الأولية للدراسة الابتدائية ، بالتزامن مع أنطلاق الامتحانات الشفوية لبقية الصفوف ضمن المرحلة الابتدائية.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المدير العام للتربية مردان البديري تابع عدداً من المدارس الابتدائية في المحافظة ، مطلعاً على الامتحانات الشفوية و مشاركة بعض التلاميذ أمتحاناتهم ، و الاطلاع على درجات التلاميذ و المستويات العلمية المتقدمة التي حققوها ، وشملت الزيارة مدارس الطبرسي وسعيد بن جبير و الأنصار).

على صعيد آخر أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي جولة ميدانية في جامعة النهرين لمتابعة مجريات الاستعداد في الكليات للامتحانات النهائية التي ستجرى في الأول من حزيران المقبل. وأكد العبودي لدى زيارته كلية الهندسة وتفقده قاعاتها الدراسية ومختبراتها العلمية (أهمية استكمال جميع المتطلبات العلمية للعام الدراسي الجاري واستيفاء الوحدات الدراسية وساعاتها على وفق مقتضيات التخصصات الأكاديمية ونظامها الدراسي المعتمد).

واستمع الى عدد من التدريسيين والطلبة من كليات الجامعة بشأن البيئة الأكاديمية ونظامها التعليمي الذي يشهد تحولا تدريجيا باتجاه مسار بولونيا وتلبية مستلزمات الجودة ومتطلبات الاعتماد البرامجي مجددا في الوقت نفسه التأكيد على توفير كامل المستلزمات التي تحقق للمؤسسة الجامعية أهدافها ورسالتها على صعيد التدريس والبحث العلمي وتقديم الخدمات التخصصية.