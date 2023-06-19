إفتتاح سايلو جديد بناحية العظيم سيدعم زيادة القمح

النجف .. إقبال كبير على مهرجان التسوّق بمشاركة 180 شركة مُنتجة

ديالى – سلام الشمري

النجف – سعدون الجابري

اوضح معرض النجف الدولي، ان مهرجان التسوق الشامل، شهِد إقبالاً كبيراً جداً من المواطنين، بمشاركة اكثر من 180 شركة تسويقية، من تسع دول عربية واجنبية ومحلية. وقال مسؤول إعلام المعرض، حيدر الموسوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الشركات عرضت مختلف المنتوجات السلعية التي ترفد السوق المحلي والنجفي خصوصاً بمتطلبات المواطنين)، مشيراً الى ان (المعرض يعد ساحة لتجمع كبريات الشركات واصحاب المصانع، بما يخدم تحريك الاقتصاد المحلي في النجف ومنطقة الفرات الأوسط ، عبر الاطلاع على المنتجات المتنوعة للدول المشاركة).

مشاركة دولية

واكد الموسوي ان (الإقبال على المعرض من قِبل المواطنين كان كبيراً جداً، من اجل التبضع)، وانطلق المهرجان الخميس الماضي في محافظة النجف، بمشاركة تسع دول عربية واجنبية منها مصر وسوريا والهند وباكستان ولبنان وتركيا. على صعيد متصل، وصف مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، التابعة الى وزارة التجارة، حيدر نوري الكرعاوي، الموسم التسويقي لمحصول الحنطة للعام الجاري بالناجح، لافتاً الى انتهاء التسويق في محافظات الوسط والجنوب بنجاح.

وذكر في تصريح امس ان (الفرق انجزت تسلم الكميات المنتجة من الفلاحين و المزارعين)، واضاف ان (الوزارة عملت على تسريع العمل في المراكز والسايلوات كافة لإتمام الموسم التسويقي وإنجاحه)، مشيراً الى (غلق ابواب المراكز التسويقية من البصرة و بغداد، بإستثناء سايلوات خان بني سعد وخان ضاري)، واوضح الكرعاوي ان (نجاح الموسم جاء بتوجيهات رئيس الوزراء محمد السوداني، بتسهيل عملية الشراء من الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم دون تأخير وانجاح الموسم الجاري)، منوهاً الى (زيادة معدل التسويق في لمحافظة واسط بين محافظات الوسط والجنوب، وكانت البصرة في المرتبة الأخيرة بضمن الموسم، كما واصلت مواقع تجارة الحبوب في الانبار و ديالى و كركوك و نينوى و صلاح الدين، الى جانب محافظات كردستان، تسلم الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين بوتيرة عالية، خلال الايام القليلة الماضية). كما وجّه محافظه كربلاء، نصيّف الخطابي، بأنشاء سايلو جديد بطاقه تخزينية تصل الى 30 الف طن، من اجل استيعاب كمية الحنطة المسوقة للعام المقبل، التي تصل الى 200 الف طن.

اجواء ملائمة

وذكر بتصريح امس انه (اوعز بأنشاء بنايات لعدد من الشُعب الزراعية في الأقضية والنواحي، وتوفير الاجواء الملائمة للعاملين)، مؤكداً ان (المحافظة نجحت بإستثمار الصحراء زراعياً، الى جانب استخدام الري المحوري والثابت، حيث ارتفعت المساحة المستغلة من 4 الاف دونم الى 40 الف طن، فضلاً عن اهمية إنشاء مركز ابحاث للزراعة ومشروع الزراعة النسيجية، لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية).

من جهته طالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية، في محافظة ديالى، بإفتتاح سايلو صومعة لخزن الحبوب في ناحية العظيم، المستحوذة على نصف إنتاج المحافظة من محصول القمح للموسم الجاري، مؤكداً ان معوقات عملية التسويق الحالية تثير قلق الفلاحين. وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي، في تصريح ان (ناحية العظيم تواجه مشكلات وتحديات كبيرة خلال عمليات تسويق القمح، بسبب الزخم بمركز التسلم الرئيس في بعقوبة، فضلاً عن بعد المسافة بين الناحية وبعقوبة التي تتجاوز 65 كيلومتراً)، مضيفاً ان (عملية تسويق نصف انتاج القمح في المحافظة تواجه تحديات، ما اثار قلق المزارعين بعد وصول عمليات التسويق الى ذروتها في جميع الوحدات الادارية)، ولفت الى ان (الناحية جاهزة لتسلم القمح من مزارعها والمناطق الاخرى القريبة منها)، وشدّد التميمي على (إنقاذ موسم الحصاد وتسويق القمح وإنعاش الواقع الاقتصادي والمعيشي للمزارعين، بعد نجاح الخطة الشتوية).