النجف : إعادة تصنيع القصبة الهوائية الرئيسة لطفل

النجف – سعدون الجابري

أستقبلت ردهة الطوارئ الجراحية في ًمدينة الصدر الطبية في النجف طفلاً ذا 4 أعوام ، يعاني من ضيق شديد بالتنفس مع إنخفاض نسبة الأوكسجين. و بين إخصائي جراحة القلب والصدر و الأوعية الدموية بهاء عبد الرزاق محمد علي أمس (بعد وصول المريض لردهة الطوارئ تم إجراء فحص المفراس له ، حيث تبين وجود تضيق شديد بالقصبة الهواية مسبباً صعوبة شديدة بالتنفس). مضيفاً (قررنا إجراء عملية عاجلة له كونة بحاجة ماسة لإجرائها وتم إعادة تصنيع القصبة الهوائية له). لافتاً إلى أنه (تم إدخاله الى صالة العمليات و أجريت له عملية رفع الجزء المتضيق ، وإعادة تصنيع القصبة الهوائية الرئيسية مباشرة). و أكد محمد علي أن (العملية تكللت بالنجاح والطفل يتمتع بصحة جيدة ، وأدخل لغرفة العناية المركزة و بعدها ينقل للردهة الجراحية).

وشارك الفريق الجراحي وأطباء التخدير والأطباء المقيمين وملاك عمليات الطوارئ و العناية المركزة و الملاكات التمريضية من الذين وهو مؤلف هم : رئيس الفريق بهاء عبد الرزاق محمد علي و طبيب التخدير حسين محمد والأطباء المقيمين زيد عبد الأمير وحيدر عبد الكريم و عصام الجبوري ومحمد الجبوري).

و وجة رئيس الفريق الطبي شكره و تقديره لمدير المدينة الطبية عبد العالي الغزالي لتعاونه المستمر بتهيئة صالة العمليات و كافة إحتياجات الفريق الطبي ، و أيضاً شكر الى المساهمين بنجاح هذه العملية المعقده ، لجهودهم المبذولة في إنقاذ حياة الطفل .