النجف: إستئصال ورم نادر تسبب بتآكل جمجمة شابة

النجف – سعدون الجابري

تمكن فريق طبي في مدينة الصدر الطبية بمحافظة النجف ،من استئصال ورم نادر تسبب بتآكل عظم جمجمة شابة عشرينة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مريضة من أهالي الكوفة في العقد الثاني من العمر ،تعاني من ورم ضخم في الرأس تسبب في تآكل الجمجمة وأثر على حياتها في الحركة والتركيز ،الامر الذي استدعى إجراء تقويم فوري وحاسم بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة،حيث تقرر اجراء التدخل الجراحي وفق منظومة متكاملة من الاحترازات المحتملة بسبب تعقيد طبيعة الحالة المرضية )،من جانبه ، قال رئيس الفريق الطبي حسين صاحب الموسوي انه (تم إجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة قبل ادخال المريضة الى صالة العمليات لأجراء عملية استئصال الورم في الرأس،الذي تسبب بتآكل عظم الجمجمة ، حيث جرى رفع الورم بنجاح مع ترقيع عظم الجمجمة بشبكة تيتانيوم)، مؤكدا ان (الحالة تُعد من حالات أورام الدماغ النادرة ، وأن المريضة أخرجت من العملية وهي بصحة جيدة و بدون مضاعفات بعد إجراء العملية)، وتابع ان (المريضة الآن ترقد في ردهة الجراحة في مدينة الصدر الطبية ووضعها الصحي جيد ومستقر).