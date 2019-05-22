النجف: إستعدادات لإحياء مراسم زيارة ذكرى إستشهاد الإمام علي
النجف – سعدون الجابري
اجرى النائب الأول لمحافظ النجف هاشــــــم الكرعاوي جولة ميدانية في المدينة القديمة ، للاطلاع على الواقع الخدمي
وابتدأت الجولة من مجسرات ثورة العشرين ، رافقة خلالها معاون مدير البلدية و آمر فوج الطوارئ الثالث ، بهدف الاطلاع على الواقع الخدمي للمنطقة .
واوضح الكرعاوي لـ (الزمان) امس (قمت بجولة في المدينة القديمة في هذه الليالي الرمضانية المباركة ، ونحن في العدد التنازلي لزيارة ذكرى استشهاد امير المؤمنين عليه السلام. مضيفاً (وجهت بضرورة اعادة تأهيل وترتيب المتنزهات العامة ، والايعاز الى القسم البلدي وقسم الحدائق والمتنزهات، بالاعتـــــــــــناء بالحدائق العامة وتأهيلها بشكل جيد ، كونها الواجهــــة الحضارية للمدينة المقدسة امام الزائرين الوافدين للمحافظة).
موضحاً (كما تم الاطلاع على واقع الخدمات البلدية والخدمية الاخرى داخل المدينة القديمة).
وباشر مصرف الدم في دائرة صحة النجف حملتة السنوية للتبرع بالدم خلال ليالي شهر رمضان المبارك ، من خلال وضع سيارة التبرع في اماكن في المدينتين القديمة والكوفة .
انخفاض الاقبال
وبين مدير مصرف الدم هاتف المحنه لـ (الزمان) ان (الحاجة للدم ومشتقاتة لاتتوقف في المؤسسات الصحية .. وبالنظر لإنخفاض نسبة الاقبال على التبرع خلال شهر رمضان المبارك بسبب الصيام ولاسيما اثناء فترة النهار).
مضيفاً ان (مصرف دم ومن اجل تلبية الحاجة المستمرة سواء لمرضى الثلاسيميا او الاورام ، أو لبقية المرضى الراقدين او جرحى الحوادث الطارئة قام بهذه المبادرة). وأوضح المحنا (في كل مناسبة من شهر رمضان يقوم مصرف الدم الرئيسي ، بتنفيذ حملة كبرى للتبرع بالدم يومياً من فترة مابعد الافطار وحتى وقت متأخر من الليل).
مضيفاً (في الســــــنوات السابقة كنا نقتصر على التبرع قرب الصحن العلوي الشريف ، إلا اننا هذا العام قمنا بإفتتاح منفذ آخر وجديد للتبرع قرب مسجد الكوفة). مؤكدآ ان (التبرع بالدم سوف يستمر الى نهاية شهر رمضان المبارك).