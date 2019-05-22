النجف‮: ‬إستعدادات لإحياء مراسم زيارة ذكرى إستشهاد الإمام علي

النجف‮ – ‬سعدون الجابري

اجرى النائب الأول لمحافظ النجف هاشــــــم الكرعاوي‮ ‬جولة ميدانية في‮ ‬المدينة القديمة‮ ‬،‮ ‬للاطلاع على الواقع الخدمي

وابتدأت الجولة من مجسرات ثورة العشرين‮ ‬،‮ ‬رافقة خلالها معاون مدير البلدية و آمر فوج الطوارئ الثالث‮ ‬،‮ ‬بهدف الاطلاع على الواقع الخدمي‮ ‬للمنطقة‮ .‬

واوضح الكرعاوي‮ ‬لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس‮ (‬قمت بجولة في‮ ‬المدينة القديمة في‮ ‬هذه الليالي‮ ‬الرمضانية المباركة‮ ‬،‮ ‬ونحن في‮ ‬العدد التنازلي‮ ‬لزيارة ذكرى استشهاد امير المؤمنين عليه السلام‮. ‬مضيفاً‮ (‬وجهت‮ ‬بضرورة اعادة تأهيل وترتيب المتنزهات العامة‮ ‬،‮ ‬والايعاز الى القسم البلدي‮ ‬وقسم الحدائق والمتنزهات،‮ ‬بالاعتـــــــــــناء بالحدائق العامة وتأهيلها بشكل جيد‮ ‬،‮ ‬كونها الواجهــــة الحضارية للمدينة المقدسة امام الزائرين الوافدين للمحافظة‮).‬

‮ ‬موضحاً‮ (‬كما تم الاطلاع على واقع الخدمات البلدية والخدمية الاخرى داخل المدينة القديمة‮).‬

وباشر مصرف الدم في‮ ‬دائرة صحة النجف حملتة السنوية للتبرع بالدم خلال ليالي‮ ‬شهر رمضان المبارك‮ ‬،‮ ‬من خلال وضع سيارة التبرع في‮ ‬اماكن في‮ ‬المدينتين القديمة والكوفة‮ .‬

انخفاض الاقبال

وبين مدير مصرف الدم هاتف المحنه لـ‮ (‬الزمان‮) ‬ان‮ (‬الحاجة للدم‮ ‬ومشتقاتة لاتتوقف في‮ ‬المؤسسات الصحية‮ .. ‬وبالنظر لإنخفاض نسبة الاقبال على التبرع‮ ‬خلال شهر رمضان المبارك بسبب الصيام ولاسيما اثناء فترة النهار‮).‬

مضيفاً‮ ‬ان‮ (‬مصرف دم ومن اجل تلبية الحاجة المستمرة سواء لمرضى الثلاسيميا او الاورام‮ ‬،‮ ‬أو لبقية المرضى الراقدين او جرحى الحوادث الطارئة قام بهذه المبادرة‮). ‬وأوضح المحنا‮ (‬في‮ ‬كل مناسبة من شهر رمضان‮ ‬يقوم مصرف الدم الرئيسي‮ ‬،‮ ‬بتنفيذ حملة كبرى للتبرع‮ ‬بالدم‮ ‬يومياً‮ ‬من فترة مابعد الافطار وحتى وقت متأخر من الليل‮). ‬

مضيفاً‮ (‬في‮ ‬الســــــنوات السابقة كنا نقتصر على التبرع قرب الصحن العلوي‮ ‬الشريف‮ ‬،‮ ‬إلا اننا هذا العام قمنا بإفتتاح منفذ آخر وجديد للتبرع قرب مسجد الكوفة‮). ‬مؤكدآ ان‮ (‬التبرع بالدم سوف‮ ‬يستمر الى نهاية شهر رمضان المبارك‮).‬