إسترداد أموال لدى الكويت والنزاهة تأسف لتراجع مستوى الخطوط الجوية

الناقل الوطني غارق بالديون و18 طائرة تحتاج 170 مليون دولار لتصليحها

بغداد – قصي منذر

كشفت هيئة النزاهة العامة ،عن خسائر شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل التي تجاوزت 36 مليون دولار جراء التعاقد مع شركة منزيز البريطانية،واكدت ان الشركة غارقة بالديون ونصف اسطولها الجوي يحتاج الى 170 مليون دولار لاعادته الى الخدمة. ودعت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس الى (إعادة النظر بعقود الشركة التي تسببت بخسائر- 36,5 مليون دولار جرَّاء التعاقد مع شركة منزيز البريطانية ،فضلا عن توقف 18 من أصل 35 طائرة تحتاج 170 مليون دولار لتصليحها)، واضاف ان (الـشــركـة غـارقـة فـي ديـون تـبــلـغ 365 مـليـار ديـنـار، وكذلك عدم الالتزام بمواعيد الطيران المحددة و توقف تعويض الحقائب المتضررة والمفقودة أثرا سلباُ على سمعة الشركة)، مشددا على (اعادة النظر في جميع العقود التي أبرمتها الشركة في مجال الخدمات الأرضيَّة مع عددٍ من شركات الشحن والوقود والإعاشة، وإمكانية النظر بإعادتها إلى الشركة كما كان سابقاً)، ولفت الى (قيام الشركة بإبرام ثلاثة عقود تشغيل مشترك ليست ذات جدوى مع شركاتٍ أجنبية)، وشدد البيان على ان (مستوى الخدمة المقدمة لا يتناسب مع عدد موظَّفيها الكبير البالغ 4149 موظَّفاً الذي يتجاوز الحاجة الفعلية بأكثر من الضعف حسب تقييم اياتا، وإن إيراداتها المالية بالكاد تسد رواتب موظفيها، بعدما كانت تحقق إيراداتٍ ماليـةً كبيرة).

(الاستغلال التجاري الأمثل للطائرات المدنية.. مقال بقلم الخبير ليث عبد الكريم مرسى، ص 5)

وترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خاصاً لمناقشة الخطط المعدّة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع شهد التداول في الإجراءات المتخذة لإعلان تطوير وتأهيل المطار كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المختصة، بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدولية ، بالإضافة إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي والمهم).

من جانبه ، اكد رئيس النزاهة حيدر حنون، استرداد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت. وقال حنون في تصريح امس ان (الهيئة استردت مبلغاً قدره 20 مليوناً و437 ألفاً و157 دولاراً ،كانت محجوزة في البنك الوطني لدولة الكويت ،وهو من أموال السفارة العراقية لعام 1990 بعد انقطاع العلاقات)، واشار الى ان (ذلك جاء من خلال أخبار تلقاها صندوق استرداد أموال العراق، حيث تم البحث عن الأموال واسترجاع المبلغ بالكامل وإعادته أصوليا إلى خزينة الدولة عن طريق البنك المركزي)، واضاف (أننا حالياً في طور المباحثات مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، إذ تم التفاهم معها واستكمال الإجراءات للتعاقد معها لأهمية وجود هكذا كيان قانوني يمثلنا في سويسرا بهدف معرفة حجم الأموال سواء كانت مالية أو مخشلات ذهبية أو سبائك ذهبية في سويسرا والتي تخص العراق للعمل على استردادها). وفي تطور ،اوضحت الهيئة ،صدور أمري استقدام بحقّ محافظ ذي قار الحالي محمد الغزي وعددا من مديري الدوائر في المحافظة.

واوضح البيان أن (قاضي محكمة تحقيق الناصرية المختصَّة بالـنظـر في قـضايا النـزاهة أصدر أمري استقدام بحقّ محافـظ ذي قار الحالي ،كونه رئيساً للجنة توزيع قطع الأراضي في المحافظة جرّاء المخالفات المرتكبة بتخصيص 3 عقاراتٍ لجرحى التظاهرات بموجب محاضر تخصيصٍ منفردة، خلافاً للضوابط والتعليمات). الى ذلك ،وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إلى المغرب في زيارة تبحث التعاون القضائي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان وصل امس إلى المغرب على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، بناءً على دعوة رسمية من نظيره الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب مَحمد عبد النباوي).