الناطق الاعلامي لكتائب فرسان حركة فتح لـ (الزمان) نثمن اتفاق التهدئة ونرفض تفاهمات ترمي الى فصل غزة عن الضفة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬توصل‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬لإتفاق‭ ‬تهدئة‭ ‬برعاية‭ ‬مصرية‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬دامية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬استمرت‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تجدد‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لازالت‭ ‬قائمة‭ ‬،وهنا‭ ‬يتحدث‭ ‬الناطق‭ ‬الاعلامي‭ ‬لكتائب‭ ‬فرسان‭ ‬الفتح‭ ‬الذراع‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬أبو‭ ‬جهاد‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬تطورات‭ ‬المرحلة‭ ‬:

–‭ ‬أولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬تجاه‭ ‬اتفاق‭ ‬التهدئة‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬برعاية‭ ‬مصرية‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬التخوفات‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬فصل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬الضفة‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬؟

نحن‭ ‬مع‭ ‬اتفاق‭ ‬التهدئة‭ ‬إذا‭ ‬حافظ‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬كرامة‭ ‬المواطن‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وكان‭ ‬بتوافق‭ ‬جميع‭ ‬الفصائل‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬التى‭ ‬ترمي‭ ‬الى‭ ‬فصل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ولن‭ ‬نقبل‭ ‬بوطن‭ ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬التراب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشريف

–‭ ‬وما‭ ‬مستوى‭ ‬التنسيق‭ ‬بينكم‭ ‬وبين‭ ‬الفصائل‭ ‬الأخرى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬؟

يوجد‭ ‬تنسيق‭ ‬كامل‭ ‬بيننا‭ ‬وبين‭ ‬جميع‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لأن‭ ‬لنا‭ ‬عدو‭ ‬واحد‭ ‬وهو‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والذي‭ ‬لايزال‭ ‬يحتل‭ ‬أرضنا

–‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حالة‭ ‬الانقسام‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬يتحمل‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬الانقسام‭ ‬؟

الانقسام‭ ‬تتحمل‭ ‬مسئوليته‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬لجميع‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعلى‭ ‬الجميع‭ ‬التوحد‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الخطط‭ ‬الرامية‭ ‬لتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية

–‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬تقييمكم‭ ‬للدور‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬؟

نحن‭ ‬فى‭ ‬كتائب‭ ‬فرسان‭ ‬الفتح‭ ‬نثمن‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التهدئة‭ ‬وأيضا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المصالحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ونحيي‭ ‬مصر‭ ‬شعبا‭ ‬ورئيسا‭ ‬وحكومة‭ ‬لما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬قضية‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬التراب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشريف

–‭ ‬هناك‭ ‬اتهامات‭ ‬لأطراف‭ ‬إقليمية‭ ‬كقطر‭ ‬وإيران‭ ‬بالسعي‭ ‬لتعميق‭ ‬حالة‭ ‬الانقسام‭ ‬الفلسطيني‭ ‬؟

لا‭ ‬نريد‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬لأحد‭ ‬ونحن‭ ‬نثمن‭ ‬جهود‭ ‬أى‭ ‬طرف‭ ‬يقف‭ ‬بجانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني

–‭ ‬هناك‭ ‬اتهامات‭ ‬توجه‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بمحاولة‭ ‬قمع‭ ‬المقاومة‭ ‬المسلحة‭ ‬ضد‭ ‬اسرائيل‭ ‬وكذلك‭ ‬التطبيع‭ ‬الأمني‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬فما‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬ذلك‭ ‬؟

السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هى‭ ‬حاملة‭ ‬البندقية‭ ‬الأولى‭ ‬لمواجهة‭ ‬القصف‭ ‬الصهيوني‭ ‬الأمريكي‭ ‬وهى‭ ‬صاحبة‭ ‬الرصاصة‭ ‬الأولى‭ ‬وجميع‭ ‬ابنائها‭ ‬مقاتلين‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬أسير‭ ‬أو‭ ‬جريح‭ ‬ولكن‭ ‬واقع‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬واقع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬الضفة‭ ‬متصلة‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬العدور‭ ‬الصهيوني‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬اتخذت‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قرارا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬المسيرات‭ ‬السلمية‭ ‬وسيلة‭ ‬للمقاومة‭ ‬والذين‭ ‬يعترضون‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬استخدموا‭ ‬نفس‭ ‬الأسلوب‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬إرباكا‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ .‬

–‭ ‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬تأثير‭ ‬فوز‭ ‬حكومة‭ ‬يمينية‭ ‬متطرفة‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬؟

جميع‭ ‬الحكومات‭ ‬الصهيونية‭ ‬دموية‭ ‬وإن‭ ‬تغيرت‭ ‬الوجوه‭ ‬فهدف‭ ‬الجميع‭ ‬هو‭ ‬قتل‭ ‬شعبنا‭ ‬واغتصاب‭ ‬حقوقنا‭ ‬المشروعة‭ .‬

–‭ ‬وهل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مخططاً‭ ‬الأن‭ ‬يجري‭ ‬لتنفيذه‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الأطراف‭ ‬العربية‭ ‬لتطبيق‭ ‬صفقة‭ ‬القرن‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬؟

صفقة‭ ‬القرن‭ ‬ولدت‭ ‬ميتة‭ ‬ولن‭ ‬تمر‭ ‬على‭ ‬أجسادنا‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬القيادة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والتى‭ ‬لن‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬شبر‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشريف‭ .‬