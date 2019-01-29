المنتجات تخفّض سعر النفط الأسود المجهّز لمعامل الإسمنت بقطاعيها العام والخاص

الناصري يصف موازنة ذي قار بغير المنصفة ويشيد بجهود العاملين في حقل الغراف

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

الناصرية – باسم الركابي

قررت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط تخفيض سعر منتوج النفط الأسود زيت الوقود المجهز الى مصانع الإسمنت بقطاعيها العام والخاص والمصانع المشيدة وفق قانون الاستثمار ابتداءً من الاول من شباط المقبل. وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان امس ان (سعر مادة زيت الوقود المعروف بالنفط الأسود تم تخفيضه الى 100 دينار للتر الواحد بدلاً من 150 دينارا للتر وذلك دعماً للمنتوج الوطني الذي ينافس المستورد اضافة الى حرص وزارة النفط على تقديم الدعم للمصانع العراقية والجهات المستفيدة ليعود بالفائدة على المواطنين الكرام، وسيتم المباشرة بهذا القرار ابتداءً من بداية الشهر المقبل).

على صعيد اخروصف محافظ ذي قار يحيى الناصري ، حصة المحافظة من الموازنة العامة للبلاد للعام 2019 بغير المنصفة في ظل حاجتها الكبيرة للمزيد من المشاريع الخدمية والاستثمارية . وقال الناصري في تصريح امس ان (الحكومة المحلية في ذي قار غير راضية عن حصة المحافظة ضمن الموازنة العامة للبلاد ، لانها لم تراع محرومية المحافظة ولم تلب الحاجة الفعلية للمشاريع الخدمية فيها). وطالب ( الحكومة الاتحادية باعادة النظر بالكثير من بنود الموازنة والتركيز على المشاريع الخدمية لتجعلها بين الاولويات في الانفاق والدعم) . وراى ان (محافظة ذي قار همشت ولم تنصف في الموازنة الحالية فيما اخذت محافظات اخرى اكثر من استحقاقها المالي) .

رفع انتاج

بدوره قال النائب عن المحافظة اسعد المرشدي انه (على الرغم من ان حصة المحافظة في الموازنة فاقت الـ 300 مليار دينار عراقي الا انها لم تكن بمستوى الطموح . وراى انه كان يفترض ببغداد ان ترصد حصة اكبر لاسيما وان ذي قار هي رابع اكبر محافظة عراقية بعدد السكان من جهة اخرى).

واشاد الناصري،الاثنين، برفع انتاج حقل الغراف النفطي مجددا تعهده بتقديم كامل الدعم للشركات النفطية العاملة في المحافظة، وطالب وزارة النفط بدعم شركة نفط ذي قار للنهوض بالصناعة النفطية وتعزيز دورها في اقتصاد المحافظة. وقال الناصري خلال لقائه بعدد من الكوادر العاملة بالحقل المذكور ان (جهود شركة بتروناس والشركات الاخرى العاملة في حقل الغراف النفطي برفع انتاج الحقل تستحق الاشادة وخصوصا وهم يسيرون بخطوات جدية لتطوير التكنولوجيا والإنتاج). مضيفا ان (اعلان الشركة عن رفع انتاجية حقل الغراف وانجاز حفر 22 بئر يمثل تاكيد جديد على التزامهم ببنود الاتفاق الموقع معهم ويبين عمليا ان الحكومة المحلية نجحت في توفير البيئة الامنة لعمل الشركات النفطية للاستثمار في هذا القطاع المهم اوبقية المجالات الاقتصادية المختلفة). ودعا وزارة النفط الى دعم شركة نفط ذي قار لاستغلال بقيةالحقول بالمحافظة ورفع انتاجيتها والنهوض بالصناعة النفطية في ذي قار لتعزيز اقتصاد المحافظة وتوفير فرص العمل لابناء المحافظة.

وكانت شركة بتروناس العاملة في حقل الغراف اعلنت ، في بيان رسمــــــــــي لها عن رفع انتاجية حقل الغراف النفـــــــــــــطي وتسجيل أعلى كمية تصدير، والبالغة 118.5 برميل يومياً بعد الانتهاء من حفر 22 بئراً ، ولفت البيان إلى أن (الشركة تعتزم توسيع انشطة الأعمال التجارية في العراق، والتي تشمل تطوير التكنولوجيا والإنتاج، وتتضمن جهود عمليات الاستخراج في الغراف اضافة الى حقول حلفاية وبدرة).

معدل انتاج

وأكدت الشركة ان (حقل الغراف النفطي ينتج معدل سنوي متوسط يصل إلى 100 الف برميل يوميا، ويسهم حتى الآن بمبلغ 178 مليون برميل من الصادرات التراكمية العراقية، متوقعة ان يزيد هذا المعدل إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى ذروة الإنتاج المستهدفة التي تبلغ 230 ألف برميل يومياً بحلول الربع الاخير من عام 2020). وكانت شركتا (بتروناس) الماليزية و(جابكس) اليابانية قد فازتا في عام2009 بعقد لتطوير حقل الغراف شمالي ذي قار (الاحتياطي المؤكد5,7 مليار برميل) والذي يتضمن حفر وتطوير 11 بئراً لإنتاج النفط الخام في المرحلة الأولى، وليستكمل فيما بعد ليبلغ 240 بئر، حيث من المقرر أن يرتفع سقف الإنتاج النفطي في حقل الغراف خلال العام 2022 إلى 230 ألف برميل يومياً.