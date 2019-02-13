آثاريون أمريكيون بمدينة النبي إبراهيم

الناصري يدعو إلى دعم البعثات التنقيبية العاملة في ذي قار

الناصرية – الزمان

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري، وزارة الثقافة والسياحة والاثار الى دعم البعثات التنقيبية الدولية العاملة في المحافظة واقامة دورات تدريبية للمنقبين المحليين وتعزيز الحماية للمواقع الاثرية بما يضمن عدم تعرضها لاعمال النبش العشوائي والسرقات. واوضح الناصري خلال جولة تفقدية في مدينة اور الاثرية ولقائه رئيسة البعثة التنقيبية الامريكية اليزابيث ستون وعددا من اعضاء البعثة العاملين في محيط المدينة (نقوم اليوم بجولة تفقدية لمواقع عمل البعثة التنقيبية الامريكية في المدينة السومرية العائدة لعصر ايسن لارسا في مدينة اور الاثرية وهو موقع اثري مهم جدا يضم مباني ومواقع اثرية غير مكتشفة تمتد على مساحة بطول 100متر وعرض 50 مترا تقريبا). مبينا ان (البعثة المشتركة التي تضم اساتذة من عدة جامعات امريكية وطلبة ومختصين دارسين للتاريخ القديم اضافة لمختصين عراقيين بدأت موسمها التنقيبي الثالث في المدينة السومرية بمحيط بيت النبي ابراهيم الخليل عليه السلام وأن عملها سيستمر لاكثر من شهرين، تستكمل خلالها أعمال التنقيب التى أجرتها خلال المواسم السابقة، وحققت الكثير من الاكتشافات الآثرية الهامة فى المدينة ،بعد ان تخصصت بهذا الموقع المهم حيث باشرت التنقيب في اماكن جديدة لم تكتشف بها منذ انطلاق حملات التنقيب في مدينة اور الاثرية قبل اكثر من 90 عام) .

وتوقع ان (تسفر المكتشفات الاثرية في المنطقة عن معلومات اثرية توثق العصور والحقب الحضارية التي كانت قائمة وتعطي معلومات تفصيلية عن الجانب الاجتماعي وتفاصيل حياتهم اليومية من مآكل وملبس).

وبين الناصري ان (عدد البعثات التنقيبية الدولية حاليا زاد عن 6 بعثات من جنسيات مختلفة تعمل في محافظة ذي قار التي تضم اكثر من 1200 موقع اثري مهم يعود تاريخ معظمها الى العصور الحضارية الاولى ، مشيرا الى ان ” الاستقرار الامني في المحافظة وكذلك القيمة الحضارية والتاريخية للمواقع الاثرية في المحافظة وفر لها الظروف الامنة والاجواء الملائمة للعمل جعل من ذي قار قبلة للبعثات التنقيبية الدولية).

ودعا محافظ ذي قار (وزارة الثقافة والسياحة والاثار لدعم البعثات التنقيبية واقامة دورات تدريبية للمنقبين المحليين وزيادة اعداد العناصر المكلفة بتامين الحماية للمواقع الاثارية بما يضمن عدم تعرضها لاعمال النبش العشوائي والسرقات). وتضم محافظة ذي قار اكثر من 1200 موقع آثاري يعود معظمها إلى عصر فجر السلالات والحضارات السومرية والأكدية والبابلية والأخمينية والفرثية والساسانية والعصر الإسلامي، وتعد من أغنى المدن العراقية بالمواقع الآثارية المهمة، إذ تضم بيت النبي إبراهيم (ع) وزقورة أور التاريخية، فضلا عن المقبرة الملكية، وقصر شولكي ومعبد (دب لال ماخ) الذي يعد أقدم محكمة في التاريخ.