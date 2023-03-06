الناصري في المتنبي – عباس فاضل الموسوي

هذه المقالة عمرها خمس سنوات..كتبتها عن شارع المتنبي وهي ثاني مقالة لي بعد عودتي لهوايتي الأولى. واخترت فيها توثيق مشاهد عراقية يومية.

هل تغير شئ في شارع المتنبي؟ ربما زاد رواده عن ذي قبل

ولكن؟.

علامة الاستفهام هذه تحمل كثيرا من التأويل.

في يوم الجمعة الماضية وبعد انقطاع ليس بالقصير قررت الذهاب الى شارع المتنبي ،

كنت اتواعد مع مجموعةمن الاصدقاء للقاء هناك الا ان هذه المرة تركت الأمر بلا موعد لعلي أجد صديقا لا أتوقع رؤيته في أروقة المتنبي، هذا الشارع أصبح متنفسا للكثير منا لأنه ينبض بالحياة وقد يشكل المجئ اليه نوعا من الهروب الى الماضي لنسيان حاضرنا المتعب ومستقبلنا المجهول .

اعتدت في جولتي الاسبوعية داخل شارع المتنبي أن أنهي مشواري في كافتيريا (مبنى التراث البغدادي). وفي كل مرة يكون المكان مزدحما وقد عثرت على مكان فارغ بجانب شخص يرتدي زيا عربيا يحمل ملامح سومرية.

وبعد ان رحب بي بدأ كلامه :الله بالخير وهو مدخل مناسب حتى لمن لا تعرفه وفاجأته بالسؤال : انت مو رعد الناصري ؟ وقبل ان أكمل سؤالي قال مبتسما :لا أشبهه

وظل الرجل يعاود نظره علي مع ابتسامة عريضة ثم قال :انت مو أخو ابراهيم وصديق موفق وجيران .. وبدا يسرد لي تاريخا جميلا يعود الى أيام مضت انا شخصيا نسيت بعض تفاصيله .كان ذكيا في التعريف بنفسه وتذكيري بالعديد من المواقف التي جمعتنا معا ودون ان اشعر بالوقت راح حديث صاحب العقال مسترسلا ودودا وبدون تكلف، لم ينقطع حديثنا الا باستئذان بعض الاشخاص لالتقاط صورة (سيلفي) معه حاملين معهم الاعتقاد الذي حملته في اول وهلة ،

الكل هنا يقدم مواهبه بطريقة خاصة وقد جلب انتباهي حركة احد الاشخاص حاملا كاميرته ولم يترك شي الا صوره دون ان يتكلم بكلمة واحدة ،

بعد الظهيرة غادرت شارع المتنبي وجلست في احد المقاهي القريبة منه لشرب الشاي كجزء من الطقوس التي اعتدت عليها وبعد لحظات دخل ذات المصور واخذت كاميرته تنتقل بين مكونات المقهى من كراسي وقنفات خشبية واراكيل، لم يترك شبرا من المقهى الا وصوره وهنا تدخلت بفضول وقلت له : صور التماثيل … اجابني : وينها التماثيل ؟؟ فاشرت له الى الاشخاص الجالسين وتحديدا وجوههم بحدسه الفني فهم قصدي وقال : ساسمي معرضي القادم ( تماثيل ) وسالتقط صورا لوجوه من بغداد المدينة التي تصارع الموت.

، تحية لصديقي صاحب العقال عباس الدراجي وتحية للفنان الريفي المبدع رعد الناصري الذي يشبه صديقي وشكرا لشارع المتنبي الذي يصر على احتضان أصحاب القلوب الطيبة.

الحب والسلام

عبارة قصيرة كتبها الشاعر (حمزة الحلفي) في تعليق له يخص مسلسل عراقي/سوري اسمه (الحب والسلام) للكاتب (حامد المالكي)…العبارة تشير الى بكاء الحلفي عند مشاهدة احداث المسلسل. فضولي دفعني لمتابعة أحداث المسلسل عبر اليو تيوب ومعرفة سر البكاء لأكتشف ان البكاء له ما يبرره فهو تسجيل لموقف تجاه وطن ليس مثله وطن سرق في غفلة من الزمن. يروي المسلسل في محوره الأساسي قصة مواطن عراقي بدأ من فترة حرب الثمانينات حتى سقوط الصنم . العمل واحد من القلائل التي تدين موضوع الحروب التي خضناها والتي لا ينطبق عليها وصف الا الحروب العبثية وقادت البلد الى الوراء .الحرب تعني الخسارة وليس بها رابح على الاطللاق. المسلسل يضع المشاهد بحقيقة ما جرى ولعل هذه الحقيقة تساهم في ازالة الغشاوة عن عيون من يسمون تلك الفترة بالزمن الجميل ويمجدون رجالاته دون ان يعاصرو تلك الفترة بكل مراراتها ؟! الشخصية الرئيسية يؤديها الفنان (أياد راضي) الذي اقنعنا بمرضه في المصحة النفسية فهو (جمال عبود) تولد جيل الستينيات والمنتمي الى حي شعبي من أحياء بغداد والمثقف الذي قادته سنوات الحرب من محنة الى أخرى .تلك المحن التي عاشها معظم ابناء جيله وسط أمل بالحصول على فرصة سلام أو حب بقي مفقودا لسنين طوال . تابعت مع بطل المسلسل خطوات البحث عن الحب الذي تصدر عنوان المسلسل لم اجده، بل لم اجد الا لغة الحرب والقتل والكراهية ومزيد من الانتهاكات لذاتنا وانسانيتنا . العمل كبير في محتواه وهناك ابداع في صناعة الحدث واداء ادوار ابطاله واخراج العمل .

مقالتي اعتبرها ترويجا مجانيا لعمل تلفزيوني ناجح واشارة الى كاتب مبدع يستحق الاشادة رغم انه في كل مرة يفاجئنا بنهاية غير متوقعة للأحداث.