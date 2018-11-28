الناصري المباشرة بالعمل لإنشاء مجسّر سوق الشيوخ – الناصرية – الزمان

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، عن مباشرة شركة محلية باعادة العمل بانشاء مجسر تقاطع سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، بعد ان خصصت خلية الازمة له مبلغ خمسة مليارات دينار كمرحلة اولى على ان تستكمل موازنة المشروع البالغة 54 مليار مستقبلا. وقال الناصري في بيان اورده مكتبه الاعلامي تلقت الزمان نسحة منه امس انه بجهود الحكومة المحلية تم تخصيص مبلغ خمسة مليارات دينار من قبل خلية الازمة في رئاسة الوزراء كمرحلة اولى لاعادة العمل في مشروع انشاء مجسر تقاطع سوق الشيوخ الذي يعد من المشاريع الاستثمارية المهمة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة). مبينا ان (الشركة المحلية المنفذة باشرت باستلام موقع العمل وانزال معداتها التخصصية والاسبوع المقبل وبحسب جدول معد مسبقا وافقت الوزارة عليه سيتم تقييم المنجز سابقا من المشروع ورفع الحديد التالف وصب الركائز الخرسانية واعادة صب القبعات الخرسانية الساندة). واشار الناصري الى (ان خلية الازمة المركزية تعهدت باستكمال موازنة المشروع البالغة 54 مليار واطلاق تخصيصاته بحسب مراحل الانجاز، وستعمل المحافظة على تقديم الدعم الكامل لازالة جميع التعارضات والتجاوزات التي تعترض عمل المشروع، كما ان الطرق البديلة الاولية مستكملة تقريبا في نفس الموقع من اجل تسهيل انسيابية حركة المركبات طيلة فترة العمل بالمشروع). الجدير بالذكر إن مشروع تقاطع سوق الشيوخ هو احد مشاريع وزارة البلديات والأعمار الاستثمارية لعام 2013 وتقدر كلفته الإجمالية بـ 54 مليار دينار وبمدة انجاز قدرها عامان، وقد تمت إحالته في منتصف كانون الثاني 2014إلى شركة محلية قامت بالمباشرة بإعمال الموقع الأولية إلا إن المشروع توقف في عام2015 وتعذر إكماله اثر الأزمة المالية التي تأثر بها العراق.