الناتو‭ ‬يندد‭ ‬وكرواتيا‭ ‬تدعو‭ ‬لمواجهة‭ ‬الابتزاز‭ ‬النووي‭ ‬الروسي‭ ‬

واشنطن لا ترى ضرورة لتغيير تموضعها الاستراتيجي والأوربي يتوعد بيلاروس بعقوبات
كييف- (أ ف ب) – بروكسل – واشنطن- الزمان
دعت أوكرانيا الأحد إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمواجهة «الابتزاز النووي» الروسي بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروس. وهو اجتماع قد لا يحظى بتأييد لعقده بسبب عدم تحمس واشنطن
وافاد مسؤول اميركي كبير الأحد أن الولايات المتحدة لا تملك «أي مؤشر» الى قيام روسيا بنقل أسلحة نووية الى بيلاروس، ولا الى استعداد بوتين لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لقناة سي بي اس ردا على سؤال عن إعلان بوتين أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، «ليس لدينا أي مؤشر الى انه (بوتين) نفذ ما أعلنه او الى نقل أي اسلحة نووية». وتابع كيربي «في الواقع، ليس لدينا أي مؤشر يدل على انه يعتزم الاستعانة بأسلحته النووية في أوكرانيا».
وشدد على أن لا شيء في هذه المرحلة يدفع الولايات المتحدة إلى «تغيير تموضعها على صعيد الردع الاستراتيجي».
فيما ندد حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد بـ»الخطاب الروسي» عن نشر أسلحة نووية «تكتيكية» في بيلاروس، معتبرًا أنه «خطير وغير مسؤول».
وقالت الناطقة باسم الحلف أوانا لونجيسكو «حلف شمال الأطلسي حذر ونراقب الوضع من كثب»، مضيفة «لم نشهد أي تغييرات في الموقف النووي الروسي من شأنه أن يدفعنا إلى تعديل موقفنا». وحذّر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الأحد من أن الاتحاد الأوروبي «مستعد» لفرض عقوبات جديدة على بيلاروس إذا ما وافقت مينسك على نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها. وقال بوريل إن «استقبال بيلاروس أسلحة نووية روسية من شأنه أن يشكل تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي. لا تزال بيلاروس قادرة على وقف هذا الأمر، الخيار بيدها. الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بفرض عقوبات جديدة». من جهتها، دعت أوكرانيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة خطة موسكو التي أعلنت السبت أنها ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس المجاورة. شنّت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي، وعبرت بعض قواتها الحدود عبر أراضي بيلاروس. رأت كييف في الخطوة الأخيرة «ابتزازا نوويا»، في حين قارن الرئيس فلاديمير بوتين الخطوة بنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية في أراضي حلفاء أوروبيين. لكن حلف الأطلسي انضم إلى ألمانيا في رفض هذا المقارنة. وقالت لونجيسكو إن «إشارة روسيا إلى شراكة الناتو النووية مضللة تماما. يتصرف حلفاء الناتو باحترام كامل لالتزاماتهم الدولية». وأضافت أن «روسيا تخلت باستمرار عن التزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح، وعلقت مؤخرا مشاركتها في معاهدة نيوستارت».
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان «تنتظر أوكرانيا إجراءات فعّالة من قبل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة الابتزاز النووي الذي يمارسه الكرملين». وأضافت «نطالب بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي فورًا من أجل هذا الغرض»، داعية مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي للضغط على بيلاروس من خلال تهديدها بـ»عواقب وخيمة» إذا قبلت نشر أسلحة نووية روسية.
في وقت سابق الأحد، كتب الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة «يحتجز الكرملين بيلاروس رهينة نووية»، مضيفا أن هذا القرار «خطوة نحو زعزعة استقرار البلد» الذي يقوده ألكسندر لوكاشنكو منذ عام 1994. ورأى دانيلوف أن إعلان بوتين «يرفع إلى حده الأقصى الانطباع السلبي والنفور الشعبي حيال روسيا وبوتين في صفوف المجتمع البيلاروسي».
وأعلن بوتين السبت إنه «اتفق» مع الرئيس البيلاروسي على أن تنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، وأن عشر طائرات قد تم إعدادها لتكون جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح. وأضاف بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي «لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها».
وتابع «اتفقنا على القيام بالأمر نفسه» مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.
وأوضح «اعتبارا من 3 نيسان/أبريل سنباشر تدريب الفرق. وفي الأول من تموز/يوليو سننجز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس».
وندّدت الحكومة الألمانية الأحد بـ»محاولة جديدة للترهيب النووي» تقوم بها روسيا.
وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية في تغريدة الأحد أن بوتين «يعترف بأنه يخشى الهزيمة (في الحرب) وأن كل ما يمكنه فعله هو بث الخوف».
واتهم الرئيس الروسي «بانتهاك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
وقال بوتين السبت «سبق أن ساعدنا زملاءنا البيلاروسيين وجهزنا طائراتهم … بدون انتهاك التزاماتنا الدولية على صعيد منع انتشار الأسلحة النووية. ثمة عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح». ولم تشارك بيلاروس مباشرة في النزاع في أوكرانيا، إلا أنها سمحت لموسكو بشن هجوم من أراضيها على كييف العام الماضي، بحسب السلطات الأوكرانية.
وبرر بوتين قراره السبت بنية لندن في إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.
وتوعد بوتين باستخدام هذا النوع من القذائف إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغربيين. وأضاف أن الأسلحة «يمكن أن تصنف الأكثر ضررًا وخطورة على الانسان وكذلك على البيئة». وفي لقاء هذا الأسبوع بين بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في موسكو، قالا إنهما يرفضان حدوث أيّ حرب نووية في حين وصل التوتر مع الغرب الى أوجه، وأكّدا أن الجميع سيكون خاسراً في مواجهة مماثلة.
وأوضح البلدان في الإعلان المشترك أنّه «لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، وأنّ (مثل هكذا حرب) يجب ألا تحدث أبداً». وهدّد العديد من المسؤولين الروس، من بينهم الرئيس السابق دميتري مدفيديف، أوكرانيا وحلفاءها الغربيين باللجوء إلى الأسلحة النووية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022. وكان بوتين أعلن الشهر الماضي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، آخر معاهدة متبقية للحد من التسلح بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم أي روسيا والولايات المتحدة. وقوبل إعلان بوتين بإدانات دولية، رغم أنّ وزارة الخارجية الروسية أعلنت لاحقاً أنّ موسكو ستستمر في الامتثال بحسّ من «المسؤولية» للقيود التي تفرضها المعاهدة الممدّدة حتى الخامس من شباط/فبراير 2026.
لا تنص العقيدة النووية الروسية على الاستخدام الوقائي من قبل روسيا للسلاح النووي انما فقط للرد على هجوم ضدها او على حلفائها او في حال وجود «تهديد لوجود الدولة».