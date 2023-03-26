الناتو‭ ‬يندد‭ ‬وكرواتيا‭ ‬تدعو‭ ‬لمواجهة‭ ‬الابتزاز‭ ‬النووي‭ ‬الروسي‭ ‬

واشنطن‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬ضرورة‭ ‬لتغيير‭ ‬تموضعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والأوربي‭ ‬يتوعد‭ ‬بيلاروس‭ ‬بعقوبات‭ ‬

كييف‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بروكسل‭ – ‬واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬دعت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬لمواجهة‭ ‬‮«‬الابتزاز‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬الروسي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬ستنشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬تكتيكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيلاروس‭. ‬وهو‭ ‬اجتماع‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬بتأييد‭ ‬لعقده‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تحمس‭ ‬واشنطن

وافاد‭ ‬مسؤول‭ ‬اميركي‭ ‬كبير‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬‮«‬أي‭ ‬مؤشر‮»‬‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬روسيا‭ ‬بنقل‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬الى‭ ‬بيلاروس،‭ ‬ولا‭ ‬الى‭ ‬استعداد‭ ‬بوتين‭ ‬لاستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬لقناة‭ ‬سي‭ ‬بي‭ ‬اس‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬ستنشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬بيلاروس،‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬مؤشر‭ ‬الى‭ ‬انه‭ (‬بوتين‭) ‬نفذ‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬او‭ ‬الى‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬اسلحة‭ ‬نووية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬كيربي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬مؤشر‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬يعتزم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بأسلحته‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬يدفع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬تموضعها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الردع‭ ‬الاستراتيجي‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬ندد‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭) ‬الأحد‭ ‬بـ»الخطاب‭ ‬الروسي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬تكتيكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيلاروس،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬خطير‭ ‬وغير‭ ‬مسؤول‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الحلف‭ ‬أوانا‭ ‬لونجيسكو‭ ‬‮«‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬حذر‭ ‬ونراقب‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬كثب‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نشهد‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬النووي‭ ‬الروسي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬موقفنا‮»‬‭. ‬وحذّر‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬مستعد‮»‬‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬بيلاروس‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬وافقت‭ ‬مينسك‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬روسية‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭. ‬وقال‭ ‬بوريل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استقبال‭ ‬بيلاروس‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬روسية‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬تصعيدا‭ ‬غير‭ ‬مسؤول‭ ‬وتهديدا‭ ‬للأمن‭ ‬الأوروبي‭. ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بيلاروس‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬الخيار‭ ‬بيدها‭. ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مستعد‭ ‬للرد‭ ‬بفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬دعت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬لمناقشة‭ ‬خطة‭ ‬موسكو‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬ستنشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬بيلاروس‭ ‬المجاورة‭. ‬شنّت‭ ‬روسيا‭ ‬غزوا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وعبرت‭ ‬بعض‭ ‬قواتها‭ ‬الحدود‭ ‬عبر‭ ‬أراضي‭ ‬بيلاروس‭. ‬رأت‭ ‬كييف‭ ‬في‭ ‬الخطوة‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬ابتزازا‭ ‬نوويا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قارن‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الخطوة‭ ‬بنشر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬حلفاء‭ ‬أوروبيين‭. ‬لكن‭ ‬حلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬هذا‭ ‬المقارنة‭. ‬وقالت‭ ‬لونجيسكو‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إشارة‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬شراكة‭ ‬الناتو‭ ‬النووية‭ ‬مضللة‭ ‬تماما‭. ‬يتصرف‭ ‬حلفاء‭ ‬الناتو‭ ‬باحترام‭ ‬كامل‭ ‬لالتزاماتهم‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬تخلت‭ ‬باستمرار‭ ‬عن‭ ‬التزاماتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬التسلح،‭ ‬وعلقت‭ ‬مؤخرا‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معاهدة‭ ‬نيوستارت‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تنتظر‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إجراءات‭ ‬فعّالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الابتزاز‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬الكرملين‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬نطالب‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬استثنائي‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬فورًا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬الغرض‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬مجموعة‭ ‬السبع‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬بيلاروس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهديدها‭ ‬بـ»عواقب‭ ‬وخيمة‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬قبلت‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬روسية‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأحد،‭ ‬كتب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الأوكراني‭ ‬أوليكسي‭ ‬دانيلوف‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬يحتجز‭ ‬الكرملين‭ ‬بيلاروس‭ ‬رهينة‭ ‬نووية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬البلد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1994‭. ‬ورأى‭ ‬دانيلوف‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬يرفع‭ ‬إلى‭ ‬حده‭ ‬الأقصى‭ ‬الانطباع‭ ‬السلبي‭ ‬والنفور‭ ‬الشعبي‭ ‬حيال‭ ‬روسيا‭ ‬وبوتين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المجتمع‭ ‬البيلاروسي‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬بوتين‭ ‬السبت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬اتفق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬البيلاروسي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنشر‭ ‬روسيا‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬بيلاروس،‭ ‬وأن‭ ‬عشر‭ ‬طائرات‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬لتكون‭ ‬جاهزة‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السلاح‭. ‬وأضاف‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شي‭ ‬غير‭ ‬اعتيادي‭ ‬هنا‭: ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬هي‭ ‬تنشر‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬التكتيكية‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬حلفائها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬اتفقنا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالأمر‭ ‬نفسه‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مينسك‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬سنباشر‭ ‬تدريب‭ ‬الفرق‭. ‬وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬سننجز‭ ‬بناء‭ ‬مستودع‭ ‬خاص‭ ‬للأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬التكتيكية‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬بيلاروس‮»‬‭.‬

وندّدت‭ ‬الحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬الأحد‭ ‬بـ»محاولة‭ ‬جديدة‭ ‬للترهيب‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬روسيا‭.‬

وكتب‭ ‬ميخايلو‭ ‬بودولياك‭ ‬مستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬يعترف‭ ‬بأنه‭ ‬يخشى‭ ‬الهزيمة‭ (‬في‭ ‬الحرب‭) ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكنه‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬بث‭ ‬الخوف‮»‬‭.‬

واتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬بانتهاك‭ ‬معاهدة‭ ‬حظر‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ساعدنا‭ ‬زملاءنا‭ ‬البيلاروسيين‭ ‬وجهزنا‭ ‬طائراتهم‭ … ‬بدون‭ ‬انتهاك‭ ‬التزاماتنا‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭. ‬ثمة‭ ‬عشر‭ ‬طائرات‭ ‬جاهزة‭ ‬لاستخدام‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬السلاح‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تشارك‭ ‬بيلاروس‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬سمحت‭ ‬لموسكو‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬أراضيها‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وبرر‭ ‬بوتين‭ ‬قراره‭ ‬السبت‭ ‬بنية‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬ذخائر‭ ‬باليورانيوم‭ ‬المستنفد‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وفق‭ ‬تصريحات‭ ‬صدرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولة‭ ‬بريطانية‭.‬

وتوعد‭ ‬بوتين‭ ‬باستخدام‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬القذائف‭ ‬إذا‭ ‬تلقت‭ ‬كييف‭ ‬ذخائر‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬الغربيين‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأسلحة‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصنف‭ ‬الأكثر‭ ‬ضررًا‭ ‬وخطورة‭ ‬على‭ ‬الانسان‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬البيئة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬لقاء‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بين‭ ‬بوتين‭ ‬ونظيره‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬قالا‭ ‬إنهما‭ ‬يرفضان‭ ‬حدوث‭ ‬أيّ‭ ‬حرب‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬الى‭ ‬أوجه،‭ ‬وأكّدا‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬سيكون‭ ‬خاسراً‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مماثلة‭.‬‮ ‬

وأوضح‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬المشترك‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬رابحون‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬نووية،‭ ‬وأنّ‭ (‬مثل‭ ‬هكذا‭ ‬حرب‭) ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تحدث‭ ‬أبداً‮»‬‭. ‬وهدّد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الروس،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دميتري‭ ‬مدفيديف،‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وحلفاءها‭ ‬الغربيين‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وكان‭ ‬بوتين‭ ‬أعلن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬ستعلق‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معاهدة‭ ‬نيو‭ ‬ستارت،‭ ‬آخر‭ ‬معاهدة‭ ‬متبقية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التسلح‭ ‬بين‭ ‬القوتين‭ ‬النوويتين‭ ‬الرئيسيتين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أي‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقوبل‭ ‬إعلان‭ ‬بوتين‭ ‬بإدانات‭ ‬دولية،‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬أعلنت‭ ‬لاحقاً‭ ‬أنّ‭ ‬موسكو‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬الامتثال‭ ‬بحسّ‭ ‬من‭ ‬‮«‬المسؤولية‮»‬‭ ‬للقيود‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬المعاهدة‭ ‬الممدّدة‭ ‬حتى‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2026‭.‬

لا‭ ‬تنص‭ ‬العقيدة‭ ‬النووية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬الوقائي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬روسيا‭ ‬للسلاح‭ ‬النووي‭ ‬انما‭ ‬فقط‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬ضدها‭ ‬او‭ ‬على‭ ‬حلفائها‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬تهديد‭ ‬لوجود‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬