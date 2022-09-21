الناتو‭ ‬يعد‭ ‬تهديد‭ ‬بوتين‭ ‬باستخدام‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬خطاباً‭ ‬نووياً‭ ‬متهوراً

موجة‭ ‬سفر‭ ‬روسية‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬تعبئة‭ ‬الاحتياط

موسكو‭- ‬نيويورك‭- ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬استدعاء‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬الروس‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬محذرا‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬ستستخدم‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‮»‬‭ ‬المتاحة‭ ‬لها‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭.‬

وخرجت‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬بوتين‭ ‬واعتقل‭ ‬الامن‭ ‬الروسي‭ ‬الفاً‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأكد‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬خدعة‮»‬‭ ‬متهما‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بمحاولة‭ ‬‮«‬تدمير‮»‬‭ ‬روسيا‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الابتزاز‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬حيالها،‭ ‬ملمحًا‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مستعد‭ ‬لاستخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭.‬

فيما‭ ‬شجب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬الناتو‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الأربعاء‭ ‬خطاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬مستعد‭ ‬لاستخدام‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الوسائل‮»‬‭ ‬في‭ ‬ترسانته‭ ‬ضد‭ ‬الغرب‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬خطاب‭ ‬نووي‭ ‬خطير‭ ‬ومتهور‭ … ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬بالأمر‭ ‬الجديد،‭ ‬لقد‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬سنحافظ‭ ‬على‭ ‬هدوئنا‭ ‬وسنواصل‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬،أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬ووكالات‭ ‬السفر‭ ‬المنشورة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬المغادرة‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬أصبحت‭ ‬محجوزة‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬تعبئة‭ ‬جزئية‭ ‬لاحتياطي‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

والأربعاء‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬ستعمد‭ ‬إلى‭ ‬تعبئة‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬احتياطيي‭ ‬القوات‭ ‬المسلّحة،‭ ‬بعدما‭ ‬حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬ستستخدم‭ ‬كل‭ ‬الوسائل‭ ‬العسكرية‭ ‬الممكنة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

نفدت‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر‭ ‬عبر‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أرمينيا‭ ‬وجورجيا‭ ‬وأذربيجان‭ ‬وكازاخستان‭ ‬ليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭ ‬أفياسيلز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرائج‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

في‭ ‬الأثناء‭ ‬أعلنت‭ ‬خطوط‭ ‬الطيران‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أن‭ ‬الرحلات‭ ‬المتّجهة‭ ‬إلى‭ ‬اسطنبول‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬محطة‭ ‬رئيسية‭ ‬للمسافرين‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬وإليها،‭ ‬أصبحت‭ ‬محجوزة‭ ‬بالكامل‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭.‬

وأمام‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬وخاطف‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬اختار‭ ‬بوتين‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬إجراء‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬إرسال‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الروس‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وبعد‭ ‬الاعلان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬استفتاءات‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‮ ‬يحتلها‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وجنوبها‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬بشأن‭ ‬ضمها‭ ‬لروسيا،‭ ‬يشكل‭ ‬قرار‭ ‬بوتين‭ ‬منعطفا‭ ‬في‭ ‬النزاع‭.‬

وأكد‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬متلفزة‭ ‬مسجلة‭ ‬مسبقا‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬أعتبر‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬دعم‭ ‬اقتراح‭ (‬وزارة‭ ‬الدفاع‭) ‬بالتعبئة‭ ‬الجزئية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬الاحتياط،‭ ‬والذين‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬خدموا‭… ‬ولديهم‭ ‬الخبرة‭ ‬المناسبة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬تعبئة‭ ‬جزئية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سرت‭ ‬شائعات‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬تعبئة‭ ‬عامة‭ ‬أثارت‭ ‬قلق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الروس‭.‬

وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬ستستدعي‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جندي‭ ‬احتياط‭ ‬‮«‬أي‭ ‬1‭,‬1‭ % ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استدعاؤها‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مرسوم‭ ‬التعبئة‭ ‬الجزئية‭ ‬وقع‮»‬‭ ‬وسيدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬‮«‬اليوم‮»‬‭ ‬الأربعاء‭.‬

وقالت‭ ‬سفيرة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بريدجت‭ ‬برينك‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬التعبئة‭ ‬الجزئية‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬ضعف‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬الاستفتاءات‭ ‬الزائفة‭ ‬والتعبئة‭ ‬هي‭ ‬مؤشرات‭ ‬ضعف‭ ‬وفشل‭ ‬روسي‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬بلادها‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬طالما‭ ‬اقتضت‭ ‬الضرورة‮»‬‭.‬

تعاني‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬دخل‭ ‬النزاع‭ ‬فيها‭ ‬شهره‭ ‬الثامن‭.‬

ورأى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬بن‭ ‬والاس‭ ‬أن‭ ‬اعلان‭ ‬موسكو‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬اعترافا‭ ‬بالفشل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تراجع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تعهد‭ ‬شخصي‭ ‬بعدم‭ ‬استدعاء‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬يشكل‭ ‬اعترافا‭ ‬بالفشل‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬أو‭ ‬دعاية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يخفي‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بصدد‭ ‬كسب‭ ‬الحرب‭ … ‬و‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬بصدد‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬منبوذة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬خطأ‮»‬‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خطير‮»‬‭.‬‮ ‬

‭- ‬‮«‬ليست‭ ‬خدعة‮»‬‭ -‬

حمل‭ ‬بوتين‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بقوة‭ ‬متهما‭ ‬إياها‭ ‬ب»تجاوز‭ ‬كل‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬العدوانية‮»‬‭ ‬ومؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬الغرب‭ ‬هو‭ ‬اضعافنا‭ ‬وشق‭ ‬صفوفنا‭ ‬وتدمير‭ ‬روسيا‮»‬‭.‬

ومضى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬الابتزاز‭ ‬النووي‭ … ‬أود‭ ‬تذكير‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بتصريحات‭ ‬كهذه‭ ‬بأن‭ ‬بلادنا‭ ‬تملك‭ ‬أيضا‭ ‬وسائل‭ ‬دمار‭ ‬مختلفة‭ ‬بينها‭ ‬وسائل‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬دول‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬تحارب‭ ‬الغرب‭ ‬أكثر‭ ‬منه‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

ويشكل‭ ‬تنظيم‭ ‬استفتاءات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬خاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬تعبئة‭ ‬جزئية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬منعطفا‭ ‬في‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭.‬

ويكتسي‭ ‬إجراء‭ ‬الاستفتاءات‭ ‬لضم‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬كون‭ ‬العقيدة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬إمكان‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬ضربات‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مهاجمة‭ ‬أراض‭ ‬تعتبرها‭ ‬موسكو‭ ‬روسية‭.‬

ويرى‭ ‬مراقبون‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬استخفت‭ ‬بقدرات‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬على‭ ‬المقاومة‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬كييف‭ ‬تتلقى‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭.‬

وأتى‭ ‬خطاب‭ ‬بوتين‭ ‬بعدما‭ ‬تكبد‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الهجومات‭ ‬المضادة‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬منطقتي‭ ‬خيرسون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وخاركيف‭ ‬في‭ ‬شمالها‭ ‬الشرقي‭ ‬حيث‭ ‬اضطرت‭ ‬موسكو‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬انسحاب‭.‬

وقال‭ ‬شويغو‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬خسر‭ ‬5937‭ ‬جنديا‭ ‬‮ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو،‭ ‬وهي‭ ‬حصيلة‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬التقديرات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬والغربية‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الروس‭.‬

‭- ‬‮«‬استفتاءات‭ ‬زائفة‮»‬‭ -‬

على‭ ‬الأرض،‭ ‬تتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬وعمليات‭ ‬القصف‭. ‬واتهمت‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬روسيا‭ ‬بقصف‭ ‬موقع‭ ‬محطة‭ ‬زابوريجيا‭ ‬النووية‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬مجددا‭.‬

وعشية‭ ‬خطاب‭ ‬بوتين،‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬المناطق‭ ‬الانفصالية‭ ‬أو‭ ‬الخاضعة‭ ‬للاحتلال‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬‮«‬استفتاءات‮»‬‭ ‬لضمها‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬و27‭ ‬منه‭.‬

وستجرى‭ ‬هذه‭ ‬الاقتراعات‭ ‬في‭ ‬دونيتسك‭ ‬ولوغانسك‭ ‬الانفصاليتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬منطقتي‭ ‬خيرسون‭ ‬وزابوريجيا‭ ‬المحتلتين‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭.‬

وقد‭ ‬تعرض‭ ‬هذا‭ ‬الاعلان‭ ‬سريعا‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬حيث‭ ‬خفف‭ ‬الرئيس‭ ‬فولودومير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الاستفتاءات‭ ‬الزائفة

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