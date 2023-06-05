النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة لـ (الزمان): ​ الآمال على تحالف عربي تركي إيراني وحل الدولتين يحتضر لكنه لم يمت

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​قال‭ ‬جمال‭ ‬زحالقة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والنائب‭ ‬بالكنيست‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ل‭(‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬يرتبط‭ ‬بالاعتبارات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تقررها‭ ‬حكومة‭ ‬نتانياهو‭ ‬الأكثر‭ ‬تطرفا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إسرائيل‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬قضية‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬،‭ ‬ولفت‭ ‬زحالقة‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬لن‭ ‬تسقط‭ ‬قريبا‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬الجواب‭ ‬لمواجهة‭ ‬أي‭ ‬تطرف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بقيام‭ ‬تحالف‭ ‬عربي‭ ‬إيراني‭ ‬تركي‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬التورط‭ ‬في‭ ‬حروب‭ ‬التشرذم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬او‭ ‬سوريا‭ ‬او‭ ‬غيرهما‭. ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬الحوار‭: ‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬هل‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬إسقاط‭ ‬حكومة‭ ‬نتنياهو‭ ‬؟

حكومة‭ ‬نتنياهو‭ ‬الحالية‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬الحكومات‭ ‬تطرّفا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وهي‭ ‬مكوّنة‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬أحزاب‭ ‬يمينية‭ ‬متطرّفة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنّ‭ ‬الحكومات‭ ‬السابقة‭ ‬شملت‭ ‬عناصر‭ ‬أقل‭ ‬تطرّفا‭ ‬وربما‭ ‬أكثر‭ ‬اعتدالا‭. ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬منسجمة‭ ‬سياسيا‭ ‬وعقائديا،‭ ‬وعليه‭ ‬بدأت‭ ‬بتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬عجزت‭ ‬عنه‭ ‬حكومات‭ ‬يمينية‭ ‬سابقة‭ ‬وهي‭ ‬الانقضاض‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العميقة،‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬انقلاب‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬القضاء‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬داخلها‭ ‬من‭ ‬يعارض‭ ‬ذلك‭ ‬فعلا‭.‬‮ ‬‭ ‬وقد‭ ‬أثار‭ ‬مشروع‭ ‬الانقلاب‭ ‬هذا‭ ‬غضبا‭ ‬عارما‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وخرجت‭ ‬مظاهرات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬أسبوعيا‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬وتواصلت‭ ‬لمدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وانضمت‭ ‬نخب‭ ‬عسكرية‭ ‬وازنة‭ ‬الى‭ ‬الاحتجاج،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬39‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬40‭ ‬طيار‭ ‬احتياط‭ ‬في‭ ‬اهم‭ ‬فرق‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بالقصف‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وتعد‭ ‬لضرب‭ ‬أيران،‭ ‬أنّهم‭ ‬لن‭ ‬يخدموا‭ ‬في‭ ‬الاحتياط‭ ‬إذا‭ ‬جرى‭ ‬تمرير‭ ‬‮«‬الانقلاب‭ ‬القضائي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬سيطرة‭ ‬كاملة‭ ‬للحكومة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭. ‬وقد‭ ‬انضم‭ ‬إليهم‭ ‬آلاف‭ ‬ضبّاط‭ ‬الاحتياط‭ ‬في‭ ‬وحدات‭ ‬النخبة‭ ‬العسكرية،‭ ‬وبدأ‭ ‬الانقسام‭ ‬في‭ ‬التغلغل‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬والقوى‭ ‬الأمنية‭.‬

ما‭ ‬من‭ ‬شك‭ ‬بأن‭ ‬الانقسام‭ ‬الداخلي‭ ‬العميق‭ (‬الذي‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬له‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬لكن‭ ‬له‭ ‬إسقاطات‭ ‬مهمة‭ ‬عليها‭)‬،‭ ‬يضغط‭ ‬نتنياهو‭ ‬وكذلك‭ ‬النفور‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬حكومته‭ ‬ومن‭ ‬أعضائها‭ ‬ومن‭ ‬سياساتها،‭ ‬وحاول‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬مع‭ ‬المعارضة،‭ ‬لكنّه‭ ‬فشل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬وهو‭ ‬اليوم‭ ‬بين‭ ‬سندان‭ ‬أعضاء‭ ‬حكومته،‭ ‬الذي‭ ‬يصرّون‭ ‬على‭ ‬الانقلاب‭ ‬وبين‭ ‬خوفه‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية‭.‬

هل‭ ‬ستسقط‭ ‬حكومة‭ ‬نتنياهو؟‭ ‬اعتقد‭ ‬أنّها‭ ‬لن‭ ‬تسقط‭ ‬قريبا‭ ‬لأسباب‭ ‬عديدة‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬لمركباتها‭ ‬عنها،‭ ‬وكذلك‭ ‬فإن‭ ‬أحزاب‭ ‬الائتلاف‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الاستطلاعات‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الانتخابات‭ ‬انتحارا‭ ‬سياسيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها‭. ‬والاهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬اللحمة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬والخلافات‭ ‬الحالية‭ ‬والمقبلة‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬مرتبط‭ ‬بتلك‭ ‬الأحداث؟

السياسة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للضفة‭ ‬وقطاع‭ ‬غزّة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬هي‭ ‬بيد‭ ‬الأذرع‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية،‭ ‬تبعا‭ ‬لتحويل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إسرائيليا‭ ‬الى‭ ‬قضية‭ ‬أمنية‭ ‬بلا‭ ‬بُعد‭ ‬أو‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭. ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬التصعيد‭ ‬مرتبط‭ ‬أولا‭ ‬بالاعتبارات‭ ‬الأمنية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الاستقرار‭ ‬والهدوء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاحتلال‮»‬،‭ ‬وتسارع‭ ‬إلى‭ ‬قمع‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬للتمرد‭ ‬على‭ ‬الاحتلال‭. ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يخضع‭ ‬للمستوى‭ ‬السياسي،‭ ‬الذي‭ ‬دائما‭ ‬عنده‭ ‬اعتبارات‭ ‬حزبية‭ ‬وحتى‭ ‬شخصية،‭ ‬ونرى‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬وفي‭ ‬المصادقة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬اقتراحات‭ ‬الجيش‭. ‬إسرائيل‭ ‬كانت‭ ‬ستقوم‭ ‬بنفس‭ ‬التصعيد،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬احتجاجات‭ ‬داخلية‭ ‬فيها،‭ ‬ربما‭ ‬مع‭ ‬اختلاف‭ ‬هامشي‭ ‬إيقاع‭ ‬الأحداث‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬تأثير‭ ‬الكتلة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الحكومة؟

الكتلة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المعارضة،‭ ‬ولا‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬كذلك‭ ‬لا‭ ‬تأثير‭ ‬لقوى‭ ‬معارضة‭ ‬كبيرة‭ ‬مثل‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬يش‭ ‬عتيد‮»‬‭. ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لديها‭ ‬أغلبية‭ ‬مطلقة‭ ‬في‭ ‬الكنيست‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬64‭ ‬عضو‭ ‬كنيست،‭ ‬وهي‭ ‬تسيطر‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬الكنيست‭ ‬وتُمرر‭ ‬فيه‭ ‬تشاء‭. ‬عمل‭ ‬الكتلة‭ ‬العربية‭ ‬ينحصر‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬صوت‭ ‬ضد‭ ‬سياسات‭ ‬الحكومة‭ ‬وفي‭ ‬تمثيل‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬البرلماني‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬أسباب‭ ‬ضعف‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬والأحزاب‭ ‬العربية؟‭ ‬وهل‭ ‬هذا‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬لعدم‭ ‬حصول‭ ‬الكتلة‭ ‬العربية‭ ‬داخل‭ ‬الكنيست‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬معقولة؟

ما‭ ‬من‭ ‬شك‭ ‬بأن‭ ‬تفكيك‭ ‬القائمة‭ ‬المشتركة،‭ ‬التي‭ ‬ضمّت‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬كل‭ ‬الأحزاب‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية،‭ ‬أدّى‭ ‬الى‭ ‬عُزوف‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭ ‬وهبوط‭ ‬التمثيل‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الكنيست‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬أعضاء‭ ‬كنيست‭. ‬والسبب‭ ‬الرئيس‭ ‬لتفكيك‭ ‬القائمة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬عضو‭ ‬الكنيست‭ ‬منصور‭ ‬عبّاس‭ ‬قررت‭ ‬اتباع‭ ‬سياسة‭ ‬جديدة‭ ‬وهي‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ميزانيات،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬ترتكب‭ ‬جرائم‭ ‬وموبقات‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬المشكلة‭ ‬أن‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الوحدة‭ ‬الشاملة‭ ‬مستحيلة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الخلاف‭ ‬السياسي،‭ ‬وهذا‭ ‬الخلاف‭ ‬يُضعف‭ ‬التنسيق‭ ‬ويجعله‭ ‬أمرا‭ ‬غير‭ ‬ممكن‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬كيف‭ ‬تفسر‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمال‭ ‬المقاومة‭ ‬داخل‭ ‬أراضي‭ ‬48؟‭ ‬وهل‭ ‬تلقى‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬دعما‭ ‬من‭ ‬عرب‭ ‬48؟

الخيار‭ ‬التاريخي‭ ‬لفلسطينيي‭ ‬الداخل‭ ‬هو‭ ‬خوض‭ ‬نضال‭ ‬سياسي‭ ‬وطني‭ ‬وجماهيري‭ ‬وعلني‭ ‬وغير‭ ‬عنيف،‭ ‬وهذا‭ ‬الخيار‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬النكبة،‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬فُرضت‭ ‬عليهم‭ ‬المواطنة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬النضال‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬واسع‭ ‬جدّا‭ ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬ذروة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬أيار‭ ‬2021،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬العليا‭ ‬لفلسطينيي‭ ‬الداخل‭ ‬الإضراب‭ ‬العام‭ ‬وانضم‭ ‬إليه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أماكن‭ ‬تواجده‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس،‭ ‬والضفة،‭ ‬وغزة‭ ‬والشتات‭. ‬وبالمجمل‭ ‬فإن‭ ‬النضال‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يتخذ‭ ‬أشكالا‭ ‬مختلفة‭ ‬تبعا‭ ‬للواقع‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬فمن‭ ‬يسكن‭ ‬شيكاغو‭ ‬يناضل‭ (‬وهناك‭ ‬نضال‭ ‬فيها‭ ‬أيضا‭) ‬ليس‭ ‬كمن‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬بلاطة‭ ‬في‭ ‬نابلس‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الناصرة‭. ‬الكل‭ ‬يشارك،‭ ‬وكلٌّ‭ ‬حسب‭ ‬ظروفه‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬هل‭ ‬يوجد‭ ‬تنسيق‭ ‬بينكم‭ ‬وبين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬لحماية‭ ‬المقدسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى؟

فلسطينيو‭ ‬الداخل‭ ‬يقومون‭ ‬بدور‭ ‬مركزي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المقدسات‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى،‭ ‬بحكم‭ ‬ارتباطهم‭ ‬بالقدس‭ ‬وبحكم‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالوصول‭ ‬إليها،‭ ‬حيث‭ ‬معظم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محروم‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬عاصمته‭. ‬هناك‭ ‬بالطبع‭ ‬تنسيق‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬القيادات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المقدسية‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬تحديدا‭ ‬تنسيق‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬بقية‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬هل‭ ‬تتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬بعض‭ ‬الممارسات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬إشعال‭ ‬حرب‭ ‬دينية؟

إسرائيل‭ ‬الرسمية‭ ‬تخشى‭ ‬الحرب‭ ‬الدينية،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬مجموعات‭ ‬متطرّفة‭ ‬تحلم‭ ‬وحتى‭ ‬تخطط‭ ‬لمواجهة‭ ‬شاملة،‭ ‬حتى‭ ‬تستغلها‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الباقين‭ ‬في‭ ‬وطنهم،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬حربا‭ ‬شعواء‭ ‬هي‭ ‬شرط‭ ‬للتهجير‭. ‬بنظرة‭ ‬شاملة‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬أي‭ ‬حرب‭ ‬مقبلة‭ ‬ستحمل‭ ‬بعدا‭ ‬دينيا‭ ‬بهذه‭ ‬القوة‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أبعاد‭ ‬أخرى‭. ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تخيّل‭ ‬نشوب‭ ‬حرب‭ ‬دينية‭ ‬بالمطلق‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬ما‭ ‬رؤيتكم‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬الانقسام‭ ‬الحالي‭ ‬بين‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية؟‭ ‬ومن‭ ‬يتحمل‭ ‬هذا‭ ‬الانقسام؟

هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسباب‭ ‬للانقسام‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفلسطينية‭: ‬أولا،‭ ‬الخلاف‭ ‬السياسي‭ ‬وثانيا،‭ ‬الصراع‭ ‬على‭ ‬السلطة،‭ ‬وثالثا،‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭. ‬ويتحمل‭ ‬الطرفان‭ ‬مسؤولية‭ ‬هذا‭ ‬الانقسام‭ ‬ومسؤولية‭ ‬رفض‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬للخروج‭ ‬منه،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬مبادرات‭ ‬جدية‭ ‬ومتوازنة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مصر‭ ‬وقوى‭ ‬فلسطينية‭ ‬مختلفة‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مخططا‭ ‬يجرى‭ ‬تنفيذه‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬غزة‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬سيناء؟

هذا‭ ‬الكلام‭ ‬هراء،‭ ‬لا‭ ‬أكثر‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬مطالبكم‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬ومصر‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬تجاه‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬وعرب‭ ‬48‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة؟

رأيي‭ ‬الشخصي‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مسعى‭ ‬عربي‭ ‬حقيقي‭ ‬لعزل‭ ‬إسرائيل‭ ‬والضغط‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬التوازنات‭ ‬الدولية‭ ‬الجديدة،‭ ‬فإن‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفعله‭ ‬العرب‭ ‬لأنفسهم‭ ‬ولقضية‭ ‬فلسطين،‭ ‬هو‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‭ ‬عربي‭ ‬تركي‭ ‬إيراني،‭ ‬يؤدي‭ ‬بالضرورة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬النزيف‭ ‬والتشرذم‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مثل‭ ‬اليمن‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ولبنان‭ ‬وليبيا‭. ‬فحتى‭ ‬يساعد‭ ‬العرب‭ ‬فلسطين‭ ‬فعلا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يساعدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬أولا‭. ‬التفاهم‭ ‬الإقليمي‭ ‬يحمي‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬فارسية‭ ‬أو‭ ‬تركية‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفلسطينيي‭ ‬الداخل‭ ‬فمطلبنا‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬ومن‭ ‬مصر‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبا،‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬فصل‭ ‬واضح‭ ‬بين‭ ‬التطبيع‭ ‬والتواصل،‭ ‬فالعلاقة‭ ‬مع‭ ‬فلسطينيي‭ ‬الداخل‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬تواصل‭ ‬وليس‭ ‬تطبيعا،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬أما‭ ‬طلاب‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مناطق‭ ‬48‭.‬

‭-‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الاستيطان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬الضفة،‭ ‬هل‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬الآن‭ ‬أصبح‭ ‬غير‭ ‬ممكنا‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬الأجدى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬خيار‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬ديمقراطية‭ ‬تشمل‭ ‬العرب‭ ‬واليهود‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية؟

فكرة‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬تحتضر،‭ ‬ولكنّها‭ ‬لم‭ ‬تمت‭ ‬بعد،‭ ‬لأن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬متمسّكا‭ ‬بها‭. ‬أما‭ ‬حل‭ ‬الدولة‭ ‬الواحدة‭ ‬فهي‭ ‬لم‭ ‬ينضج‭ ‬بعد‭ ‬كخيار‭ ‬سياسي‭ ‬فعلي،‭ ‬وبقي‭ ‬محصورا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المثقفين‭ ‬والأوساط‭ ‬الأكاديمية‭. ‬هناك‭ ‬تعقيدات‭ ‬كثيرة‭ ‬مع‭ ‬طرح‭ ‬حل‭ ‬الدولة‭ ‬الواحدة‭ ‬كمشروع‭ ‬سياسي‭ ‬فلسطيني،‭ ‬منها‭ ‬أنّه‭ ‬يمنح‭ ‬شرعية‭ ‬للاستيطان‭ ‬شئنا‭ ‬أم‭ ‬أبينا‭. ‬الحل‭ ‬لن‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬المنظور،‭ ‬لكن‭ ‬إضفاء‭ ‬شرعية‭ ‬الاستيطان‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬مدمّر‭.‬

طرح‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬او‭ ‬الدولة‭ ‬الواحدة‭ ‬له‭ ‬أهمّية‭ ‬كبيرة‭ ‬جدّا،‭ ‬ومن‭ ‬المناسب‭ ‬تداوله‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬السياسية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬والفكرية‭ ‬والشعبية‭.‬