النائب الثاني لرئيس إتحاد الكرة يلتقي اللجنة المالية البرلمانية

بغداد- الزمان

التقَى النائبُ الثاني لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يونس محمود وعُضو الاتحاد أحمد الموسوي والأمين المالي كامل عداي، في مجلسِ النواب، مع اللجنةِ المالية البرلمانيّة، وذلك لتعزيز العمل المُشترك بينهما وتذليل الصعوبات بما يخدم كرةَ القدم العراقيّة. وقال محمود إن اجتماع اليوم مع نائبِ رئيس اللجنة الماليّة البرلمانيّة أحمد مظهر الجبوري وعددٍ من أعضاء اللجنة، جاءَ لبحث دعم الاتحاد في الفترةِ المُقبلة، ووضع آليةٍ لدعم وتطور اللعبة في الموازنةِ العامة للدولة، وأضافَ إن اللجنةَ استمعت إلى شرحٍ مفصلٍ عن رؤية الاتحاد المستقبلية واهدافه والاستراتيجية الهادفة الى النهوض بواقع اللعبة ، وعن المعوقات التي تواجهه، وضرورة العمل المشترك من أجل إيجادِ الحلول الناجعة التي من شأنها دعم اتحاد الكرة لتطبيق مشاريعه باتجاه نهضةِ اللعبة. وأشارَ محمود إلى إن الجبوري وبقية أعضاء اللجنة المالية البرلمانيّة أكدوا مساندتهم لكل خطواتِ الاتحاد الرامية إلى تذليل المعوقاتِ التي تعتري مسيرته، ومناقشة كل الأفكار التي من شأنها تعزيز الإيرادات الماليّة للاتحاد. وفي سياق متصل التقَى محمود وعضو الاتحاد غانم عريبي، في مقرّ الاتحاد، المدربَ الإسباني خيسوس كاساس والمساعد اليخاندرو باريلا ومدرب اللياقة البدنية خافير برناديت، إلى جانب حضور المدير الإداري للمنتخبِ مهدي كريم.

إستحقاقات مرتقبة

وتم التطرقُ أثناء اللقاء الى خطةِ عمل المدرب للفترة المقبلة تحضيراً للاستحقاقاتِ المرتقبة، وفي ضمنها التحضير لخوض عددٍ من المبارياتِ الدوليّة الوديّة وفق أجندة الفيفا خلال العام 2023. وأشادَ محمود بالخطةِ التي وضعها مدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، والفكر الذي يحمله الجهاز الفنيّ في قيادةِ أسود الرافدين موضحاً إن اتحاد الكرة يسعى جاهداً إلى تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه سير العمل من أجل إعداد منتخبٍ واعد قادرٍ على مقارعة المنتخباتِ المنافسة.

ومن جهته، أوضح عضو الاتحاد عضو لجنة المنتخبات في اتحادِ الكرة، غانم عريبي إن التعاون سيكون مفتوحاً ما بين المنتخبين الوطنيّ، الأولمبي متمثلاً بالتفاهم المتبادل مابين المدربين خيسوس كاساس وراضي شنيشل في الاستفادةِ من خدمات أي لاعبٍ يرونه مناسباً لارتداء القميص الوطني.