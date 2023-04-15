المُـتـحـرّشون – عدي سمير الحساني

تتخلل المجتمعات بعض التصرفات التي تُعكر صفو الأجواء الاجتماعية الطبيعية، وقد تتنامى مثل هذه المواضيع وتتسع وقد تصبح سلوكاً شُبه طبيعي لبعض الممارسين لها او تكون حاله طبيعية عند البعض يُراد منها تحقيق رغبات داخلية.

وهنا قد تدخل الغريزة الجنسية فيصبح الموضوع ذو بعد لا أخلاقي ويُسئ للذوق والآداب العامة، وغالباً ما تختلف المفاهيم وتتشابك الآراء في صراعات فكرية مختلفة مساندة ومشجعه للخروقات الأخلاقية او معارضة لها على أساس احترام المفاهيم الاجتماعية السائدة.

لذلك ونتيجة لهذة الخلافات تظهر لنا مجاميع ذات فكر متطرف مشوه غير منضبط وذات نوايا متعددة ومختلفة وعادةً ما تُترجم الى تصرفات لا ارادية تجعل منه حيواناً بشرياً قناصاً لفرائسه تلبيةً لنزواته ورغباته المتعطشة للخروقات والسلوكيات المنحرفة.

شهوات دنيئة

لذلك فالكلب الداخلي لهؤلاء تجده يجري لاهثاً خلف شهواته الدنيئه غير معتبراً لما تحرمه الأديان وتمنعه القوانين وتنبذه المجتمعات.

ولعلنا اليوم نعيش في مجتمع نشط فيه شرذمة من فارغي العقول وعديمي المشاعر الإنسانية يعيشون في مستنقعات الوحل الملوثةِ فكرياً ونفسياً، هؤلاء الذين انتزعوا الحياء ليرتدوا رداء الذُل والمهانةِ.

وللأسف ولكون مثل هؤلاء جزء من المجتمع لذلك فأنهم متواجدون في كل مكان ويمارسون حياتهم الاجتماعية والوظيفية، لذا تجدهم في الأسواق والمحلات والمراكز التجارية والأماكن العامة الأخرى ليتجولوا فيها ويتصيدوا فرائسهم من الفتيات المراهقات لا بل بعضهم تجده يلهث حتى خلف المتزوجات التي تُرافق زوجها واطفالها، والبعض الاخر يستغل عمله كموظف في احدى الدوائر والشركات ليجعل من نفسه سلطان زمانه البائس ويتحرش بهذه وتلك دون ادنى احترام لوظيفته التي من المفترض ان تكون لها قُدسية خاصة كونها واجب وطني مُلزم لاحترام الكيان الوظيفي على اعتبارها خدمة عامة غايتها تحقيق الصالح العام.

اذاً اصبح لدينا مخالفة واضحة وصريحة للقوانين الاجتماعية بشكل عام ولمبادئ العمل الوظيفي بشكل خاص.

لذلك لا بد ان نضع الحلول الرادعة للحد من هذه الظاهرة وصولاً للقضاء عليها (ولو ان ذلك صعب تحقيقه كونه مرض داخلي لا يُمكن اكتشافه بسهولة) ومن اهم تلك الحلول هي التشهير بهم وفضحهم وكشفهم اما المجتمع ليتسنى للسلطات المختصة القبض عليهم لينالوا الجزاء العادل.

وقد يمنعنا الحياء من التحدث بمثل هذه المواضيع الا انها واقع حال كونها تدخل ضمن العلوم الاجتماعية التي بوب لها الباحثون باباً وهو (لا حياء في العلم) لذلك فأن أي عملية تحرش والتي كنا نقصد بها تلك التي بالكلام وحركات وتعابير الوجه، اما اذا كانت بتصرفات سخيفة وحركات محرمة فتلك تحتاج الى رادع اكبر من ذلك لان ترك الموضوع قد يؤدي الى تمادي هؤلاء وبالتالي فأن دائرة فرائسهم ستتسع.

لذا المعالجات الآنية واجبة وضرورية من اجل الحفاظ على مبادئ الاخلاق العامة والذوق العام دون خدش للحياء في مجتمع خالي من أي منغصات اجتماعية.

{ استاذ مساعد دكتور لواء