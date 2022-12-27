الميناء يغرق بإفتتاح ملعبه الأولمبي بعد إخفاقه أمام الكويت ودّياً

البصرة – الزمان

اربيل – أمجاد ناصر

اخفق فريق نادي الميناء صاحب الارض و الجمهور ، في الفوز او التعادل مع ضيفه فريق الكويت الكويتي في المباراة الودية بنتيجة 2-1 التي اقيمت بمناسبة افتتاح ملعب الميناء الأولمبي الذي يحتضن مباريات المجموعة الثانية لبطولة خليجي 25 . ولقب فريق الكويت بالعميد لانه اول نادي تأسس في الكويت عام .1960 وهو المستحوذ على ثمانية وأربعين لقباً بالدوري الكويتي الممتاز و كأس الامير و ولي العهد و الاتحاد و الخرافي و الدوري المشترك فضلا الى تتويجه بثلاث مرات بطلا لكأس الاتحاد الاسيوي, أما الميناء سفانة الجنوب , الموج الازرق فهو من اعرق الاندية العراقية التي تأست في عام 1931.

وعلى الرغم رفده المنتخبات العراقية بالمع النجوم الا انه حصل على لقب الدوري لموسم واحد عام 1978 وتأهل إلى دوري أبطال اسيا لمرة واحدة بعد ان حل وصيفا للقوة الجوية الذي حرمه من لقبه الثاني في موسم 2004 – 2005. الكويت الكويتي بقيادة مدربه البحريني علي عاشور و بغياب ستة لاعبين اساسيين من تشكيلة الفريق لانضمامهم الى المنتخب الكويتي استعدادا لمباراته الودية مع المنتخب العراقي و مجموعته الثانية لبطولة خليجي 25 على نفس ملعب الميناء الاولمبي , لم يظهر بالمستوى المطلوب في بداية الشوط الاول وهذا ايضا انعكس على صاحب الارض و الجمهور، فيما فريق الميناء الهابط الى دوري المظاليم الدرجة الاولى، جاهدا بقيادة مدربه الجنرال باسم قاسم للعودة الى الممتاز واعادة تاريخه. بدأ فريق الكويت يشكل خطورة على شباك الميناء بعد 10 دقائق من زمن المباراة , وسدد في الدقيقة 12 الا ان القائم انقذ شباك الميناء من هدف محقق , ومن هذه الدقيقة عاد الميناء الى مستواه وعادل الكفة مع الكويتي الا ان هجمات الفريقين لم تترجم الى اهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي . وفي الشوط الثاني شوط المدربين كان الحظ الاوفر للمدرب علي عاشور افضل بكثير من مدرب الميناء باسم قاسم حيث استحوذ فريق الكويت على مجريات المباراة و تراجع مستوى الميناء بشكل كبير , وبعد تسع دقائق , سجل الكويتي هدفه الأول في الدقيقة 59 عن طريق علي عاشور ، وبعد عشر دقائق اضاف هدفه الثاني في الدقيقة 69 عن طريق المحترف التونسي ياسين الخنيسي , كما لم يحتسب هدفه الثالث لاشارة مراقب الخط بالتسلل , وفي الدقيقة 88 حصل الميناء على ضربة جزاء ليقلص النتيجة عن طريق كرار محمد في الدقيقة 90 وهو اول هدف للاعب عراقي في افتتاح ملعب الميناء الاولمبي. وخرج جمهور السفانة بفرحة افتتاح الملعب بالرغم من خسارة فريقه الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب لاعتماده على فريق من الشباب بدون لاعبي الخبرة والمحترفين وهذه الخسارة امام الكويت بفارق هدف بمثابة الفوز لوجود خمسة لاعبين محترفين من المغرب و تونس و عمان والبحرين فضلا عن اللاعب العراقي شيركو كريم. ورافقت المباراة، اخطاء فنية في انارة الملعب ، الذي اثار حفل افتتاحه ،موجة انتقادات واسعة بسبب قلة الفعاليات المقدمة.

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