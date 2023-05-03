الميناء يستعيد مقعده في الممتاز والشرطة في صراع مع الجوية

الناصرية- باسم الركابي

يلتقي المتصدر الشرطة54 وصيفة التقليدي الجوية 52 بقمة مباريات الجولة 27 للدوري الممتاز لكرة القدم غدا الجمعة في مباراة مختلفة تتجاوز الأحداث وتحظى باهتمام جماهيري حيث تتجة الانظار صوب ملعب الشعب لحضور الحدث الكروي الكبير عند التاسعة والنصف ليلا وكل منهما يمثل عنصر قوة بوجه الاخر وسيكون احمد صلاح مدرب الشرطةامام تحدي الفوز لدعم الصدارة وتوسيع الفارق وقبلها الثأر لخسارة المرحلة الأولى بهدف في ظل الظروف الجيدة و الحالة المعنوية العالي للفريق والاعبين بعد الفوز الكبير على الطلاب بثلاثية ويمتلك افضل قوة هجومية سجلت 45 هدفادعمت نتائج الفريق الاكثرفوزا 16 وتوازنا في الدفاع والوسط ويمر بفترة استقرار وهذا مهم ولانة يلعب بصفوف متكاملة وبوجود البدائل الجاهزة في تعويض الاساسين وإمكانية الاعتماد على جميع الاعبين جعلتة متكاملا وقويا واكثر ثقة و يسعى الظهور واللعب بوشاح البطل من البداية لتحقيق نتيجة واحدة فقط الفوز ومتوقع ان يحققة كونة يمر بافضل فتراتةوالاستمرار في الدفاع عن اللقب لكن المهمة صعبة لعدم وجودفوارق تذكرامام المنافس الذي يكون قد تعلم الدرس وعينة على استعادة الصدارة وتدارك حالة عدم الاستقرار والخوف عندما يدخل اللقاء تحت ضغط جمهوره الذي لايريد كبوتة ان تطول مقابل العودة للموقع الاول من اقوى بوابة وان يخطو خطوة نوعية بقيادة مؤمن سليمان الذي سيكون على المحك بعد تعادلين مع نفط ميسان ودهوك وفوز على الحدودوفقدان الصدارةوعلية التكفل في الفوز اليوم حصرا وهو يعرف ذلك وطبيعة المهمة وقيمة النتيجة امام رفض الأعذار والتذرع بالأسباب امام مهمةمحددة حيث تحقيق الفوز وحده للعودة للصدارة .

لان غير ذلك قد يبعد الفريق عن موقعه الحالي المتربص به الزوراء بفارق نقطة وكمااشرنا انه لا توجد فوارق امام صلابة دفاع الجوية الافضل بتلقي16هدفاوثاني قوة هجومية سجلت 39وهو الاخر يمتلك لاعبين لازالوا يقدمون مستويات مهمة وحققوا الفوز15مرة ويدركون انهم مطالبون بتقديم مباراة جيدةمدعومة بالفوز.

مستوى المواجهة

وبانتظار ان يرتقي الفريقان الى مستوى المواجهةمن حيث تقديم الاداءو اللعب كما يجب ان يشكل جمهورهما اضافة على المباراة وان يكونا اكثرتاثيرا على اجواء الملعب وسير اللعب وانجاحها الوسط والزوراء

ويواجه الثالث الزوراء 51 الساعي للفوز ودعم موقعة اختبارا غير سهلا عندما يحل ضيفا على الوسط خامس عشر 31 ويسعى العودة بالفوز وكامل النقاط بانتظار تعثر الجوية امام الـــشرطة من أجل التقدم للوصافة .

وكما يبدو سيكون الفريق حذرا للغاية مع انه سيلعب بشعار يجب الفوز وبغير ذلك قد يفقد مركزه المهدد من الكهرباء49 وكان الزوراء قد عانى امام النجفالاسبوع الماضي وادرك التعادل في الوقت المضاف ويامل اوديشو ان يقدم اللاعبين الاداء المطلوب وترجمة الفرص والتسجيل لتدارك تعثرة الاخير امام تحدي النتيجة التي يبحث عنها صاحب الارض بعد تجاوز ازمتة بفوز الموسم الثمين على الشرطة وبعدها على الديوانية وعبرفترة التأخر الغير قصيرة ويمني النفس في قهر احد المنافسين على اللقب عبر ظروف اللعب والحالةالمختلفة التي عليها بعداستعادةدورة في المنافسة ولدعم الموقع المتأخر لكن اكثر ما تعاني الجماهيرية في ملاعب المحافظات .

زاخو والكهرباء

ويامل زاخو سادس عشر 27 الحد من مسلسل النتائج السلبية الاخيرة بثلاث خسارات ومثلها تعادل بدون فوز وكانت وراء أبعاد المدرب حيدر عبد الرزاق وتكليف السوري نزار محروس الذي سيقود الفريق في مهمة صعبة امام الثالث الكهرباء و التطلع إلى تغير المسار من اليوم في ظل ظروف اللعب ولان الأمور لا تتحمل خسارةاخرى والبقاء في دوامة النتائج ومنح الفريق السيطرةلنفسة ومصالحة جمهوره الذي ينتظر ان يقدم المستوى وحسم اللقاء وهو الذي استفاد من ملعبه قبل ان يتعثر ذهابا وايابامؤخرا لكن تبقى الفرق تعول على ملاعبها وجماهيرهافي تحفيز اللاعبين وعكس المستوى الفني واستعادة دورها في المنافسة بعد التخلي عن فرص الفوز التي يامل ان تاتي بسرعة.

من جانبة لازال الكهرباء يقدم مباريات مهمةوسيدخل في حالة معنوية بعد الفوز الرابع عشر على الصناعة ويربد لؤي صلاح الدفع بالمضيف للوراء في ظل حالة الاستقرار والمركز وتواصل عطاء الاعبين وسيكون الفريق امام فرصة العودة للمركز الثالث اذا ما تعثر الزوراء امام الوسط لكن يريد الاول الوصول للهدف.

نوروز وكربلاء

وسيخوص نوروز المتراجع للثاني عشر 34 متأثرابتعادلة في ملعب القاسم مواجهةكربلاء باهتمام كبير وانجازهاعلى أكمل وجه والحفاظ على سجل نتائج الارض التي عادت علية بالكثير من الفوائد كما أن الفريق متوازن اكثر ويعمل بشكل واضح ويحظى بمجموعة لاعبين شكلت قوة كبيرة للفريق الذي يبحث عن دعم مسارةوالحظور المتميز امام جمهوره الذي اعتاد أن يراه يتعامل مع مباريات الإياب بافضل طريقة عندما سيكون امام اختبار غير سهل بعد التغير الذي شهدة كربلاء والتقدم للحادي عشر وفي وضع جيد بعد الفوز على زاخو كما اخذيحقق الفوائد ذهابا بالتفوق على نفط البصرة والتعادل مع الصناعة وبات منافسالايمكن التقليل منه في ظل تحسن المستوى والنتائج في الفترة الحالية بالفوز على الطلاب ويامل ان يلحق الخسارة الاولى بالمضيف عبر تقديم اللاعبين ما يمكن تقديمة والتركيز على الأداء والتحول اكثر نحو لقاءات الذهاب لدعم مباريات الأرض ميزة نوروز المقنع للان لجمهوره بانتظار تحقيق الفوز في مهمة متكافئة.

النجف والقاسم

ويضيف النجف السادس 38 جيرانه القاسم المتأخر في السابع عشر23 ويريد أن يكون على الموعد في الحالة المتوازنة بعدما فرض التعادل على الزوراء الدور الماضي بل ازعجة كثيراوقبلها حقق الفوز مرتين وتعادل ويمر بفترة تحول ويامل بالحسم بدعم عاملي الارض والجمهور في تخطي المنافس عبر اللعب برغبة الفوز الشعار الذي حرص الفريق رفعة بثقة بقيادة سعد حافظ الذي دعم توازن الامور وسط اعتزاز الانصار في التخلص من فترة التوتربعدما استعاد الفريق مستواة واختلف في كل شيءاليوم وكل الدلائل تمنحه تحقيق النتيجة المطلوبة في ظل الفوارق الواضحةوفي ظل.اهتمام الإدارة التي ثمنت النتائج و التطلع إلى أن يستمر في نسج النتائج امام ما تبقى له من مباريات والاستمرار ضمن موقعة السادس بعدما تجاوز المخاطر فيما يجد القاسم نفسة امام مهمة صعبةو حاجة النقاط ولدعم البقاء هدف المشاركة الصعبة وسيكون مطالب باللعب بحذر شديد وان يسهم الاعبين في الحد من النتائج السلبية الاخيرة ومن أجل إسعاف الامور التي لا تحتاج الى تعليق والمشكلة ان الفريق تاخر كثيرا في ملعبة وحقق أشياء في الذهاب و ينتظر مع جمهوره تحقيق البقاء موسم رابع .

تاهل الميناء

انهى الميناء البصري موسمة الصعب في الدرجة الاولى بافضل طريقةتوجة بالتأهل واستعادةموقعة في الدوري الممتاز الموسم المقبل بالفوز في اخر مباريات دوري الدرجة الأولى والمجموعة الثانية على المصافي بثلاثية نظيفة وسط اجواء رائعة وفرحة غامرة لا توصف من جمهوره الذي حرص على مصاحبتةلملعب المباراة امس الاول الثلاثاء الثاني من أيار ومساعدتةعلى حسم المهمة على اكمل وجة بعد موسم واحد على الهبوط ومعهاعاش مع جمهورة وعشاقة في المحافظات حالة من القلق من بداية الموسم ودخول منافسات البطولةوخشية ان لا يتمكن الفريق من تجاوز المحنةوان لاتطول فترة البقاء وسط الاهتمام بالفوارق الشاسعة عندما تلعب في الممتاز والدرجة الأولى قبل أن ينهضر الفريق ويقف بطول قامتة وزاد معها مهمة البحث في الحصول على بطاقة التأهل الشغل الشاغل للادارة واهل البصرة وانهاء الامور كما يجب محققا اكثر من انجاز في حسابات المشاركة بعدما تعرض الفريق لنكبة كروية وضربة قوية أسقطتة في دائرة دوري المظاليم بعدما احتل المركز التاسع عشر في جدول الترتيب الموسم الماضي في اسوء مشاركة تعرض ل14 خسارة و21 تعادل وحقق الفوز فقط ثلاث مرات ومعها واجهت الادارة ضغط الجمهور ومطالبته بالحلول السريعة بعد إقصاء الفريق من الممتاز والعــــــمل على انهاء فترة البقاء في الاولى وإعادة هيبة الفريق عندما تعاقدت مع المدرب باسم قاسم الذي ترك المهمــــــة للمـــــدرب هاتف شمران الذي سار بها بثقة والتعاون مع الادارة واللاعبين والجمهور والكل اخذ يخدم الكـــــــل هو الاخر خسر معة الفريق مرة ثانية امام ديالى بهدف وقبله مع قاســــــم في افتتاح الدوري في البصرة بثلاثية نظيفة نزلت كالصاعقة على جمهور الفريق الذي تحول مباشرة وغير المسار للاتجاة المطلوب والانفراد بالصدارة بفضل النتائج الجيدة التي اختتمها بأفضل فوز على المصافي وأنهى معهاالمهمة معتمدا على المجموعة التي دونت أسمائها في سجل البطولة والفريق وستبقى في ذاكرة اجمهوره بعدتجاوز المهمةالثقيلة لابل كانت ان تكون كارثيةولولم يتمكن الاعبين من حصد بطاقة التأهل من خلال الفوز 13مرة و7 تعـــادلات وخسارتين وافضل هجوم سجل 38 وتلقت شباكة15 هدفا.

وعودةالميناء تعد اكثر من مهمة في ظل امكاناته الكبيرةوالوحيد الذي يمتلك اكبر ملعب ببن جميع الانديةالمحلية وسيكون منافسا مؤثرا بعدما تعلم الدرس من النكسة الكروية واجتــــيازها وهو المهم ومؤكد ان التوجة سيكون لبناء فريق يليق باسم الميــــــناء وسمعتة بالاعتمـــــــاد على لاعبين قادرين بالدفاع عن الفــــــــريق الذي يدخل مرحلة جديدة في ظل الخطوة النوعيةامس الأول وانهاء الأزمةالتي لم تكن سهلة والالتحاق مرة اخرى بالبطولة الاكبر وســــــط ترحيب الجميع مع عودة احد أعرق الفرق المحلية.