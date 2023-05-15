

الميديا المتوحشة‮ – لمى الربيعي

كثيرا ما لاحظنا خلال تصفح‮ ‬برامج التواصل الاجتماعي‮ ‬حسابات وصفحات اما باسماء او صور‮ ‬لشخصيات معروفة كرؤساء دول سابقين او‮ ‬قادة سياسيين او رموز دينية‮ ‬يثيرون النعرات وياججون الجدل بحوار ساخن‮ ‬بابداء رايهم معلقين على القنوات الصفحات الكثبرة المتابعة مثيرين اللغط حول مواضيع لاجدوى منها‮ . . ‬لكن هناك‮ ‬غاية‮ ‬

لنتعرف على الوحدة‮ ‬8200 وهي‮ ‬مجموعة من الخيراء في‮ ‬التاريخ‮. ‬والاعلام والحرب النفسية جندوا للقتال‮ ‬عبر السوشيل ميديا المتوحشة ليؤدوا‮ ‬دوهم‮ ‬الهام في‮ ‬تحقيق‮ ‬الاهداف التي‮ ‬دربواو من اجلها‮ ‬

يتم اختيار واختبار‮ ‬افراد هذه الوحدة من طلبة ومجندين ومتفوقين‮ ‬وخبراء بعلم النفس ووسائل التواصل الاجتماعي‮ ‬كما درسوا كل التناقضات الدينية والعرقية للشعوب العربية‮ ‬وهم على اطلاع جيد على خلفية الخلاف المذهبي‮ ‬السني‮ ‬والشيعي‮ ‬والشيعي‮ ‬والتحزب ونصرة هذا القائد وتاييد ذاك الرمز الديني‮ ‬ليتمكنوا من العزف علية باتقان ليصنعوا حوارات ويرمون الشباك ويستفزوا الخصوم ليوقعوا الناس بعضهم ببعض‮ ‬ويحركون الردود‮ ‬ليتمكنوا من خلق المصائب واشعال الفتن‮ ‬

بدات الوحدة عملها في‮ ‬عام‮ ‬2000 بدعم من الموساد‮ ‬كما‮ ‬يتقن جميع المجندين‮ ‬اللغة العربية جيدا الى جانب اللغة الانكليزية والفرنسية كذلك‮ ‬يتقن اللهجات المحلية وجزء منهم اختير من عائلات‮ ‬يهودية تقيم في‮ ‬سوريا وايران والعراق واليمن والمغرب العربي‮ ..‬يؤدون عملهم‮ ‬على شبكات التواصل الاجتماعي‮ ‬كالفيس بوك وتويتر باسماء عربية‮ ‬واحيانا‮ ‬يتخفون وراء صور لرجال دين او متحدثين باسم حراك ديني‮ ‬او رموز ليبرالية او دينية‮ ‬يعمل افراد هذة الوحدة‮ ‬بجهد واضح عبر شبكات التواصل الاجتماعي‮ ‬وتم تشكيل فرق خاصة مدربة بشكل جيد‮ ‬ليتفننوا‮ ‬في‮ ‬خلق النعرات الطائفية‮ ‬واثارة الجدل والفتن التي‮ ‬من شانها ان تزيد الشرح والفجوى في‮ ‬صفوف العرب‮ ‬كما تفننوا في‮ ‬زرع الفتن وخوض في‮ ‬حرب نفسية مبرمجة‮ ‬

الصحف الاسرائيلية تتحدث عن دور الفاعل‮ ‬بكل صراحة وتشيد بهم مؤكدين بانهم‮ ‬اشد فاعلية من كل الحروب العسكرية‮ ‬ان ماتفعلة‮ ‬الحرب البديلة‮. ‬افضل ممايمكن ان تفعلة جميع مؤسساتها العسكرية‮ .‬