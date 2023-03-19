الموقف من غزو العراق – منقذ داغر

اليوم نكمل عشرين سنة على غزو العراق واحتلاله. وبهذه المناسبة فقد أجرى موقع أكسيوس الأمريكي وبالتعاون مع شركة إبسوس للابحاث استطلاعاً للرأي العام الامريكي أظهر أن 61 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن غزو العراق كان خاطئ،بينما يعتقد31 بالمئة فقط أنه جعل أمريكا أكثر أمانا.ورأى 36 بالمئة أن الولايات المتحدة كانت على حق في الغزو.وللمقارنة فقد أظهر الأستطلاع الشهير الذي أجراه مركز (بيو) للابحاث في شباط 2003 أن 66 بالمئة من الأمريكيين آنذاك وافقوا على غزو العراق ورفضه26 بالمئة فقط.بمعنى أن هناك تغيير حاد في الرأي العام الأمريكي(بخاصة بين الشباب) تجاه الغزو.

أما في الأستطلاع الذي أجرته المجموعة المستقلة للابحاث بالتعاون مع گالوب الدولية و BBC? وسننشره قريباً،فقد أظهرت النتائج تحولا أكبر من ذلك في الرأي العام العراقي.وكان أكثر ما يثير الانتباه هو موقف الشباب العراقي الذين لم يعيشوا حقبة النظام السابق،من غزو العراق واحتلاله. أنتظروا النتائج التي سأنشرها و BBC تباعاً خلال الشهر المقبل.

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عراقيون كثُر،وبسبب الضغط النفسي والاجتماعي المسلط عليهم،تجدهم غير هادئين بنقاشهم وسرعان ما يمتشقون (حسام) الشتيمة والرد القاذع بوجه مخالفيهم للرأي.

يحبون أستراتيجية أيقاع أكبر أذى نفسي بالآخر بدل من أكثر أقناع نفسي للآخر.نحب (اذا ضربت فأوجع) أكثر من (فبما رحمة من الله لنت لهم).