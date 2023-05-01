دعوات إلى إنصاف العمال والرئاسات تؤكد الإلتزام بتوفير الدعم اللازم

الموظّفون يحتجّون في بغداد والمحافظات للمطالبة بإصلاح نظام الرواتب

بغداد – قصي منذر

شارك العراقيون ،شعوب العالم الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف في الاول من ايار الجاري،لاظهار الاحترام لدور الطبقة العاملة في المجتمع، فيما تصاعدت مطالبات الموظفين بتوفير الدعم وتشريع قوانين تضمن حق الحصول على اجر ثابت وحقوق تقاعدية تساعدهم على مواجهة مصاعب الحياة ، في وقت جددت الرئاسات الثلاث ،الالتزام بتوفير الدعم وتشريع قوانين تكون الملاذ الامن لحقوق الكادحين. وشهدت ساحة التحرير في بغداد ، تظاهرة كبيرة للموظفين المطالبين بتعديل سلم الرواتب.وقال شهود عيان ان (اعداد غفيرة من المتظاهرين تجمعت وسط الساحة للمطالبة باقرار قانون تعديل سلم الرواتب، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم). وتوقفت حركة السير تماما على جسر السنك وبالقرب ساحة الخلاني، بسبب تظاهرات الموظفين المطالبين بتعديل الرواتب، وسط انتشار لقوات حفظ النظام مما تسبب بازدحامات مرورية امتدت الى المناطق المجاورة. كما شهدت ميرات عمالية مماثلة في محافظات اخرى ،تخلتها دعوات للحكومة بتحسين واقع العمال وتحديدا الموظفين في دوائر الدولة من اجل سيادة العدالة الاجتماعية فيما قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في تغريدة على تويتر (التهاني بمناسبة يوم العمال العالمي)، وقال (نستذكر باحترام وتقدير كفاحهم ونضالهم الطويل في مسيرة البناء والإعمار)، مؤكدا (دعمه لعمال بلدنا لرفع قدراتهم وإسهامهم في بناء غد أفضل ومستقبل مزدهر). من جانبه ، اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حرص الحكومة على تفعيل قانون العمل والتعاون مع السلطة التشريعية لتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.وقال في بيان تلقته (الزمان) امس انه (في العيد العالمي للعمّال، يطيب لنا أن نقدّم أجمل عبارات التهنئة والتقدير للأيادي العاملة في بلدنا من النساء والرجال العاملين في القطّاع العام والخاص، وكلّ من يواصل البذل مؤمناً بقيمة العمل. فبالعمل فقط نصنع الفارق نحو حاضر مستقر آمن، ومستقبل واعد ورفاه اجتماعي مُستدام)، واضاف ان (جدّيتنا في تحريك الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تستهدف بالأساس خلق فرص عمل إضافية)، وتابع ان (الحكومة تحرص على تفعيل قانون العمل، وقد بذلت ما بوسعها مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب من أجل إكمال إجراءات تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ينصف شريحة العاملين في القطاع الخاص، ليكون مظلةَ حمايةٍ لفضاء العمل، وتعزيز قدرات العمّال وحمايتهم اجتماعياً). بدوره ،هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عمال العراق بعيدهم.وقال في تغريدة له على تويتر (خالص التهنئة والتقدير لعمَّال العراق في مختلف القطاعات وهم يقدِّمون نماذج مضيئة في العطاء، تسهم بتحقيق التنمية والازدهار لبلدنا). وقدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، التهنئة بالمناسبة.وقال في بيان تلقته (الزمان9 امس إن (بمناسبة حلول يوم العمال العالمي، نتقدم بأسمى التهاني وأطيب الأمنيات إلى الطبقة العاملة في كردستان والعراق والعالم، كما نثمن ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود التي يبذلها عمالنا ودورهم الحيوي في مسيرة إعمار كردستان وازدهارها)، وأضاف أن (حكومة الاقليم تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي للنهوض بالأوضاع المعيشية للعمال، وقد جاء إقرار قانون العمل في الإقليم مؤخراً ضمن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة من أجل تحسين حياة العمال وضمان حقوقهم من حيث الصحة والسلامة المهنية وتأمين حقوقهم القانونية، بما يضع حداً لكل أشكال الظلم والتعسف تجاههم). ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الى اصدار وتشريع قوانين تحفظ حقوق العمال العراقيين.وقال في بيان تلقته (الزمان) امس (نتقدم بأبهى التهاني وأجمل التبريكات الى أبناء الطبقة العاملة في العراق بمناسبة عيدهم العالمي)، مشيدا (بالدور العظيم الذي تكفلت به هذه الطبقة الكادحة وعلى مر الأزمنة، في بناء البلد وإعلاء صروح العمران والتشييد والخدمات فيه).