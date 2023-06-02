الموظفون يجدّدون المطالبة بسلّم رواتب موحّد

بغداد – الزمان

شهدت بغداد وعدد من المحافظات ، أمس الجمعة تظاهرات مطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين. ودعا بيان تلقته (الزمان) أمس من عضو اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق عباس سليم الخفاجي الى (المشاركة بكثافة في التظاهرة بعد حصول الموافقات الزمنية والحضور الفاعل في التظاهر السلمي الذي كفله الدستور). وأطلق المتظاهرون في ساحة التحرير منذ الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً شعارات كما تم رفع الاعلام العراقية. وطالب البيان (عدم رفع الصور واللافتات لاي حزب اوكتلة اوتيار اوكيان سياسي لكون التظاهرة انسانية وطنية بعيدة عن السياسة وهدفها الأول والأخير الاسراع في اقرار سلم الرواتب الجديد الموحد بما يضمن العدالة لجميع موظفي وموظفات الدولة). وكانت الأشهر الماضية قد شهدت تظاهرة واسعة للمطالبة بانصاف الموظفين وتوحيد سلم رواتبهم، لكن الحكومة لم تستجب والتصريحات تضاربت بشأن وجود سلم الرواتب. على صعيد آخر ألغى وزير النقل رزاق السعداوي القيد الزمني على تذاكر سفر الخطوط الجوية العراقية للمتقاعدين وجرحى الحشد الشعبي وفئات أخرى. ووجه السعداوي، الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الخميس ، بالغاء القيد الزمني المفروض على التذاكر المخفضة. وتشمل هذه التذاكر فئات المتقاعدين، وجرحى الحشد الشعبي، والقوات الأمنية، وذوي الإعاقة والأمراض السرطانية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات لهذه الفئات المحتاجة، التي تواجه صعوبات في الوصول إلى خدمات النقل الجوي). بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة توسيع نطاق الفئات المستفيدة من التذاكر المخفضة، لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والأمراض السرطانية. تلك الفئات تعاني من صعوبات صحية خاصة، وبالتالي فإن توفير تذاكر مخفضة لهم سيكون له تأثير إيجابي على جودة حياتهم ويسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها. ومن جانبه، أشار السعداوي إلى أن (هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الدائم لتحسين خدمات النقل الجوي في العراق وتلبية احتياجات المسافرين المختلفة).