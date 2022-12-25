الموصل ترفل بالتعايش السلمي والبزّاز ينعش الحياة بالمبادرات- ميادة الحسيني

من جديد ترتسم على وجه الموصل لوحة جميلة للتعايش السلمي الذي كان ولا يزال موجودا بين ابناء المدينة من مسيحييها ومسلميها وكل طوائفها وقومياتها باحتفالات وافراح تقام في كل مكان لمناسبة اعياد الميلاد المجيد وولادة سيدنا المسيح عليه السلام ،اليوم تشاهد في كل منازلها وشوارعها علامات الفرح والاحتفالات لمناسبة الاعياد المسيحية المباركة .

ولا ننسى فضل وجهد قناة الشرقية وكادرها المميز وعلى رأسها الأستاذ سعد البزاز ، أبو الفقراء واليد التي تجمع الناس على عمل الخير ، والراعي الأبوي للموصل وبقية المدن من البصرة والناصرية والكوت الى كربلاء والنجف والانبار فكردستان وكركوك ، عبر مبادراته الدائمة التي نراها في قناة الشرقية التي تتفوق في نقل الصورة الحقيقية و المؤثرة والرائعة للعراق والعراقيين من ابعد نقطة الى وسط البلد .

الشرقية قناة العائلة العراقية الاولى التي فعلا وبدون اي منافسة، والكل يتفق على انها تجعلنا نستشعر فرحة المناسبة التي تقام في وقتها وتجعل الكل يتشارك الفرح في العراق أجمع من جنوبه حتى شماله، وتنقل لنا صورا من كل مكان كأننا نعيش معا تنقل لنا ما يجري وتشجع على اشاعة معالم الفرح وعلى اقامة الاحتفالات التي تعيد العراقيين الى قلب العراق الواحد متناسين كل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.