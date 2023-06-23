صنع في العراق 2023

الموصل الآمنة تعرض المنتّجات والمبتكرات المحلية

الموصل – حمدية الراشدي

تحت شعار : صناعتنا فخر العراق إحتضنت جامعة الموصل المعرض الدولي الصناعي الثاني (صنع في العراق) الذي يقدم منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن المتمثلة بقطاعاتها وشركاتها ومعاملها في محافظة نينوى وعددا من المحافظات الاخرى بالاضافة للقطاع المختلط والخاص بالإنتاج الصناعي وذلك في رحاب قاعة كلية التربية البدنية والرياضة في جامعة الموصل بتنظيم ورائع ولمدة أربعة أيام. والمعرض الذي أقيم برعاية الوزير خالد بتال النجم وافتتحه وكيل الوزير لشؤون التخطيط أحمد عبدالجبار. يقام المعرض في مدينة الموصل بعد ان استتب الامن فيها وإستقرار الاوضاع بعد تحريرها من الارهاب وذلك من خلال مساهمة ابنائها في اعمارها وعودة الحياة الطبيعية الى مفاصلها. وبهذا الانجاز توجه الموصل رسالة اطمئنان الى الشركات للعمل فيها وجذب الاستثمار على ارضها ، كذلك من أجل الارتقاء بالصناعة الوطنية والمنتج المحلي وتعزيز شعار (صنع في العراق).

تسليط الضوء

وإستعرضت جميع الشركات المساهمة في المعرض والقطاعات الاخرى الخاص والمختلط منتجاتها والتي تهدف الى تسليط الضوء على إنجازاتها الصناعية التي تسهم وتعوّل على المنتج المحلي ومنافسة المستورد. وضم المعرض اجنحة للصناعات للتعريف بآخر منتجات الوزارة أمام الاسواق المحلية والدولية والذي تراعي فيه الجودة والمواصفات القياسية. كما عرضت الابتكارات والاجهزة الصناعية محلية الصنع التي تساهم في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية وتحقيق متطلبات الاستدامة وتعزيز القدرات المحلية في العراق. وان هذا المعرض يسهم في تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الشركات والمؤسسات الصناعية في الموصل والعراق بشكل عام. هذا بالإضافة الى أن التنمية الصناعية تعمل على تشغيل الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل. والمعرض إستقطب أنظار الزائرين والوافدين اليه من مسؤولين في الحكومة العراقية ومدراء عامين والعاملين في القطاع الصناعي والمواطنين.