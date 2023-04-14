الموصل‭ ‬العريقة‭ ‬ورموز‭ ‬التفاهة-مروان ياسين الدليمي

ألمحنة‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين،خاصة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬عليها‭ ‬والفترة‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬تحريرها،كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنعكس‭ ‬عبر‭ ‬أنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬فنية‭ ‬وثقافية،تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬درس‭ ‬القهر‭ ‬والموت‭ ‬العبثي‭ ‬الذي‭ ‬مرت‭ ‬به،سيقود‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مجتمع‭ ‬مدني‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬ثقافية‭ ‬رصينة،تكرس‭ ‬ما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬أهمية‭ ‬التنوير،وتصدر‭ ‬صورة‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬بعمقها‭ ‬الحضاري‭ ‬وما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬وفكر،‭ ‬يشتغل‭ ‬على‭ ‬انتاجها‭ ‬خيرة‭ ‬مثقفيها‭ ‬وأدباءها‭ ‬ومفكريها‭ ‬وعلمائها،إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬مؤسساتها‭ ‬العلمية‭ ‬العريقة،لا‭ ‬أن‭ ‬يذهب‭ ‬عمل‭ ‬تلك‭ ‬المنظمات‭ ‬إلى‭ ‬ناحية‭ ‬الاحتفاء‭ ‬برموز‭ ‬التفاهة‭ .‬

ما‭ ‬نراه‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬كثيرة‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬ترعاها‭ ‬مؤسسات‭ ‬ومنظمات‭ ‬وبيوتات،تحمل‭ ‬بعضها‭ ‬عناوين‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تراث‭ ‬المدينة،يصب‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬شائع‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬مرويات‭ ‬شعبوية‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬مدينة‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬وعيها‭ ‬وعما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬حولها‭ ‬ويحيطها‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬محلية‭ ‬وأقليمية،وما‭ ‬جرى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬نكبات‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭.‬

ما‭ ‬الفائدة‭ ‬من‭ ‬إصرار‭ ‬رعاة‭ ‬تلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬أنشطة‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬ظاهرها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬محاولة‭ ‬لبعث‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬بينما‭ ‬القائمون‭ ‬عليها‭ ‬يصرون‭ ‬عن‭ ‬وعي‭ ‬أو‭ ‬دون‭ ‬وعي‭ ‬منهم،على‭ ‬استضافة‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬ومن‭ ‬المدينة‭ ‬نفسها،ليس‭ ‬في‭ ‬سيرتهم‭ ‬الفنية‭ ‬سوى‭ ‬أعمال‭ ‬تتم‭ ‬بالسذاجة‭ ‬والسطحية،كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬الممثلين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ (‬حامض‭ ‬حلو‭) ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬mbc‭ ‬عراق،وليصبحوا‭ ‬ضيوفا‭ ‬دائميين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانشطة‭ ‬؟‭. ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الجدوى‭ ‬التي‭ ‬ستضيفها‭ ‬ثرثراتهم‭ ‬للجمهور‭ ‬؟‭ ‬ما‭ ‬لقيمة‭ ‬المعرفية‭ ‬في‭ ‬نكاتهم‭ ‬وقفشاتهم‭ ‬السّمجة‭ ‬؟‭ ‬

أعلم‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التساؤلات‭ ‬سيكون‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬لاتحتمل‭ ‬دعوة‭ ‬فنانين‭ ‬يتسمون‭ ‬بالرصانة‭ ‬والجدية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬شخصياتهم‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬فنية،طالما‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬يحضر‭ ‬معظمه‭ ‬من‭ ‬العوائل،بالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المناخ‭ ‬يقتضي‭ ‬حضور‭ ‬فنانين‭ ‬يتسمون‭ ‬بخفة‭ ‬الدم‭ .‬

إجابتهم‭ ‬المتوقعة‭ ‬هذه،تبدو‭ ‬واقعية‭ ‬ومقبولة‭ ‬للوهلة‭ ‬الاولى،لكنها‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬داخلها‭ ‬ما‭ ‬يعريها‭ ‬ويفندها،لأن‭ ‬من‭ ‬يقرر‭ ‬المحتوى‭ ‬ليس‭ ‬الجمهور،إنما‭ ‬الجهة‭ ‬الراعية،ولهذا‭ ‬تبدو‭ ‬جاهزية‭ ‬هذه‭ ‬الإجابة‭ ‬غير‭ ‬مقبولة،بل‭ ‬إنها‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬منهج‭ ‬يستقر‭ ‬في‭ ‬رؤوس‭ ‬من‭ ‬يدير‭ ‬ويخطط‭ ‬لهذه‭ ‬الفعاليات،وفي‭ ‬الحقيقة‭ ‬هم‭ ‬يصدرون‭ ‬للعالم‭ ‬الذي‭ ‬يتابع‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬،سواء‭ ‬يقصدون‭ ‬ذلك‭ ‬بوعيهم‭ ‬أو‭ ‬دون‭ ‬وعيهم‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬ذائقتهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصورة‭ ‬السطحية،وكأن‭ ‬العوائل‭ ‬عقولها‭ ‬فارغة‭ ‬ومسطحة‭ ‬ولاتتحمل‭ ‬نقاشا‭ ‬هادفا‭ ‬ولافنا‭ ‬نظيفا‭ ‬ولافنانين‭ ‬يمتلكون‭ ‬وعيا‭ ‬وحضورا‭ ‬مؤثرا‭. ‬فالموصل‭ ‬مدينة‭ ‬بماضيها‭ ‬وحاضرها‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة‭ ‬الساذجة‭.‬

للاسف‭ ‬الشديد‭ ‬تمارس‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬نفس‭ ‬الدور،عندما‭ ‬تعطي‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬فترات‭ ‬بثها‭ ‬لبرامج‭ ‬تقزم‭ ‬وعي‭ ‬الشخصية‭ ‬الموصلية،لتبدو‭ ‬أمام‭ ‬الاخرين‭ ‬وكأنها‭ ‬لاتهتم‭ ‬سوى‭ ‬بحشو‭ ‬بطنها‭ ‬بالاكلات‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بها،والاستمتاع‭ ‬بالنكات‭ ‬التافهة‭.‬

في‭ ‬المدينة‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمثقفين‭ ‬والمفكرين‭ ‬ما‭ ‬يستحقون‭ ‬أن‭ ‬ينالوا‭ ‬الاهتمام،وأن‭ ‬يظهروا‭ ‬أمام‭ ‬الملأ‭ ‬ويسمع‭ ‬صوتهم،ويمارسوا‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬الأخذ‭ ‬بذائقة‭ ‬الناس‭ ‬ووعيها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬أجمل‭ ‬وأكثر‭ ‬نضجا‭ ‬في‭ ‬التفكير،وقد‭ ‬تعاقبت‭ ‬أجيال‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬لعب‭ ‬هذا‭ ‬الدور،وليس‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬مجموعة‭ ‬مهرجين‭ ‬ممن‭ ‬يتصدرون‭ ‬الواجهات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الجماهيرية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الفضائيات‭ .‬ولكي‭ ‬نكون‭ ‬منصفين،لابد‭ ‬من‭ ‬الاشارة‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬طيلة‭ ‬السنين‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يمارسوا‭ ‬دورهم‭ ‬المؤثر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تيار‭ ‬الرداءة‭ ‬عبر‭ ‬مشاريع‭ ‬ثقافية‭ ‬وفنية‭ ‬وإنسانية‭ ‬بهدف‭ ‬رسم‭ ‬صورة‭ ‬مناقضة‭ ‬للصورة‭ ‬التي‭ ‬يشتغل‭ ‬عليها‭ ‬الاخرون،كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭(‬ملتقى‭ ‬الكتاب‭)‬التي‭ ‬أحرز‭ ‬الشباب‭ ‬القائمون‭ ‬عليها‭ ‬خطوات‭ ‬ملهمة‭ ‬في‭ ‬تنشيط‭ ‬الحراك‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬يستحقون‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬التقدير،وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬شباب‭ ‬يعملون‭ ‬بصمت‭ ‬لتضميد‭ ‬جراحات‭ ‬المسحوقين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬تمد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للعوائل‭ ‬المسحوقة‭ ‬والمتعففة‭ ‬مثل‭ ‬شباب‭ ‬منظمة‭(‬خلّوها‭ ‬أجمل‭).‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬السياق‭ ‬لايمكن‭ ‬اغفال‭ ‬دوراتحاد‭ ‬الأدباء‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬عبرإصرار‭ ‬إداراته‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقيمه‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬رغم‭ ‬شحة‭ ‬ما‭ ‬لديها‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬مادية،والحال‭ ‬ينطبق‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬الرابطة‭ ‬العربية‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬واتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬العراقيين‭ . ‬

أدرك‭ ‬جيدا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المثمر‭ ‬الذي‭ ‬يأخذ‭ ‬بيد‭ ‬الانسان‭ ‬ووعيه‭ ‬إلى‭ ‬جادة‭ ‬النور‭ ‬بغاية‭ ‬الصعوبة،خاصة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ترزح‭ ‬تحت‭ ‬سلطة‭ ‬حيتان‭ ‬الفساد،الذين‭ ‬توغلوا‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬مؤسساتها‭ ‬ومنظماتها،بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬العناوين‭ ‬الانسانية‭ ‬والثقافية،وأدرك‭ ‬تماما‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬يحمل‭ ‬بعدا‭ ‬إنسانيا‭ ‬وثقافيا‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات،ولكن‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬المرء‭ ‬إلى‭ ‬الشعور‭ ‬بشيء‭ ‬من‭ ‬التفاؤل،تلك‭ ‬الجهود‭ ‬الخيرة‭ ‬التي‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬،‭ ‬رغم‭ ‬إدراكها‭ ‬أن‭ ‬المحيط‭ ‬ملوث‭ ‬بشراسة‭ ‬الفاسدين‭ ‬ومشاريعهم‭ ‬لترويج‭ ‬التفاهة‭.‬