الموصل‭ ‬العريقة‭ ‬ورموز‭ ‬التفاهة-مروان ياسين الدليمي

ألمحنة التي مرت بها مدينة الموصل خلال العقدين الماضيين،خاصة خلال فترة سيطرة تنظيم داعش عليها والفترة التي أعقبت تحريرها،كان من المتوقع أن تنعكس عبر أنشطة وفعاليات فنية وثقافية،تشير إلى أن درس القهر والموت العبثي الذي مرت به،سيقود القائمين على إدارة الفعاليات من قبل منظمات ومؤسسات مجتمع مدني إلى وضع خطط ثقافية رصينة،تكرس ما يساهم في ترسيخ أهمية التنوير،وتصدر صورة عن حقيقة هذه المدينة بعمقها الحضاري وما تزخر به من ثقافة وفكر، يشتغل على انتاجها خيرة مثقفيها وأدباءها ومفكريها وعلمائها،إضافة إلى ما تقدمه مؤسساتها العلمية العريقة،لا أن يذهب عمل تلك المنظمات إلى ناحية الاحتفاء برموز التفاهة .
ما نراه اليوم من فعاليات كثيرة تقام في الموصل ترعاها مؤسسات ومنظمات وبيوتات،تحمل بعضها عناوين الحفاظ على تراث المدينة،يصب في ما هو شائع عنها من مرويات شعبوية من أنها مدينة منفصلة عن وعيها وعما يجري من حولها ويحيطها من أحداث محلية وأقليمية،وما جرى عليها من نكبات خلال العقدين الماضيين.
ما الفائدة من إصرار رعاة تلك الفعاليات على إقامة أنشطة تبدو في ظاهرها على أنها محاولة لبعث الحياة في المدينة، بينما القائمون عليها يصرون عن وعي أو دون وعي منهم،على استضافة فنانين من العاصمة ومن المدينة نفسها،ليس في سيرتهم الفنية سوى أعمال تتم بالسذاجة والسطحية،كما هو الحال مع مجموعة الممثلين المشاركين في برنامج (حامض حلو) الذي يقدم من على شاشة mbc عراق،وليصبحوا ضيوفا دائميين في هذه الانشطة ؟. ما هي الجدوى التي ستضيفها ثرثراتهم للجمهور ؟ ما لقيمة المعرفية في نكاتهم وقفشاتهم السّمجة ؟
أعلم جيدا أن الرد على هذا التساؤلات سيكون بأن هذه الفعاليات لاتحتمل دعوة فنانين يتسمون بالرصانة والجدية سواء في شخصياتهم أو في ما قدموه من عروض فنية،طالما أن الجمهور الذي يحضر معظمه من العوائل،بالتالي فإن المناخ يقتضي حضور فنانين يتسمون بخفة الدم .
إجابتهم المتوقعة هذه،تبدو واقعية ومقبولة للوهلة الاولى،لكنها تحمل في داخلها ما يعريها ويفندها،لأن من يقرر المحتوى ليس الجمهور،إنما الجهة الراعية،ولهذا تبدو جاهزية هذه الإجابة غير مقبولة،بل إنها تعبر عن منهج يستقر في رؤوس من يدير ويخطط لهذه الفعاليات،وفي الحقيقة هم يصدرون للعالم الذي يتابع هذه الفعاليات ،سواء يقصدون ذلك بوعيهم أو دون وعيهم ، أن سكان المدينة ذائقتهم على هذه الصورة السطحية،وكأن العوائل عقولها فارغة ومسطحة ولاتتحمل نقاشا هادفا ولافنا نظيفا ولافنانين يمتلكون وعيا وحضورا مؤثرا. فالموصل مدينة بماضيها وحاضرها أكبر من أن يتم تقديمها بهذه الصورة الساذجة.
للاسف الشديد تمارس القنوات الفضائية في المدينة نفس الدور،عندما تعطي مساحة كبيرة من فترات بثها لبرامج تقزم وعي الشخصية الموصلية،لتبدو أمام الاخرين وكأنها لاتهتم سوى بحشو بطنها بالاكلات التي تشتهر بها،والاستمتاع بالنكات التافهة.
في المدينة هناك من الفنانين والمثقفين والمفكرين ما يستحقون أن ينالوا الاهتمام،وأن يظهروا أمام الملأ ويسمع صوتهم،ويمارسوا دورهم في الأخذ بذائقة الناس ووعيها إلى منطقة أجمل وأكثر نضجا في التفكير،وقد تعاقبت أجيال منهم على لعب هذا الدور،وليس كما يفعل مجموعة مهرجين ممن يتصدرون الواجهات سواء في الفعاليات الجماهيرية أو على شاشة الفضائيات .ولكي نكون منصفين،لابد من الاشارة إلى جهود البعض من الشباب الذين عملوا طيلة السنين التي أعقبت تحرير الموصل على أن يمارسوا دورهم المؤثر في مواجهة تيار الرداءة عبر مشاريع ثقافية وفنية وإنسانية بهدف رسم صورة مناقضة للصورة التي يشتغل عليها الاخرون،كما هو الحال في مؤسسة(ملتقى الكتاب)التي أحرز الشباب القائمون عليها خطوات ملهمة في تنشيط الحراك الثقافي والفني يستحقون عليها كل التقدير،وهناك أيضا شباب يعملون بصمت لتضميد جراحات المسحوقين من خلال مشاريع تمد يد العون للعوائل المسحوقة والمتعففة مثل شباب منظمة(خلّوها أجمل).وفي نفس السياق لايمكن اغفال دوراتحاد الأدباء في نينوى عبرإصرار إداراته المتعاقبة على القيام بمسؤولياتها في كل ما تقيمه من أنشطة رغم شحة ما لديها من قدرات مادية،والحال ينطبق أيضا على الرابطة العربية للثقافة والفنون واتحاد الصحفيين العراقيين .
أدرك جيدا أن العمل المثمر الذي يأخذ بيد الانسان ووعيه إلى جادة النور بغاية الصعوبة،خاصة في مدينة ترزح تحت سلطة حيتان الفساد،الذين توغلوا في معظم مؤسساتها ومنظماتها،بما في ذلك المشاريع ذات العناوين الانسانية والثقافية،وأدرك تماما أن أي مشروع يحمل بعدا إنسانيا وثقافيا من الصعب أن ينجح دون أن يواجه الكثير من التحديات،ولكن ما يدفع المرء إلى الشعور بشيء من التفاؤل،تلك الجهود الخيرة التي تصر على العمل ، رغم إدراكها أن المحيط ملوث بشراسة الفاسدين ومشاريعهم لترويج التفاهة.