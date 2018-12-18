الموصليون يستبشرون ببدء إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء

الموصل – الزمان

وضع رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم حجر الأساس لبدء العمل في إعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء الاثرية بمدينة الموصل.

وقال هميم خلال المناسبة ان (إعادة بناء هذا الصرح التراثي بعد تدمير الارهاب معالمه من الارهاب يعود بدوره إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ودولة الإمارات التي تبرعت بمبلغ 50 مليون دولار من أجل إعادة هذا المعلم التاريخي الحضاري لنينوى), واضاف ان (عملية بناء المنارة والجامع ستكون على شكل أحدث مع تغيير بسيط), مشيرا الى ان (منارة الحدباء كانت مائلة وآيلة للسقوط بسبب عمرها التاريخي الذي يعود لمئات السنين).

بدوره قال مدير الوقف في المحافظة أبو بكر كنعان إن (المشروع يتضمن الإبقاء على بقايا المئذنة القديمة وبناء أخرى جديدة مع توسيع في مرافق ملحقات الجامع من خلال بناء منشآت جديدة).

من جهته اوضح محافظ نينوى نوفل العاكوب أن (بناء هذه المنارة التاريخية وجامع النوري الكبير سيكون بمشاركة فرق هندسية من الحكومة المحلية وبعض الشركات الأجنبية والعربية), مشيرا الى (بدا عملية البناء).

دمار شامل

ولفتت ممثلة اليونسكو في العراق لويز هاكستاوزن الى إن (العراقيين وجميع العالم شاهدوا الدمار الشامل لجامع النوري و كان يمثل في الحقيقة لحظة رعب واليوم نحن نضع حجر الأساس ونبدأ رحلة من البناء المادي الملموس).

واستبشر اهالي الموصل المحبطون من الدمار الكبير الذي حل بمدينتهم واماكنها التأريخية خيرا حين وجدوا بداية المبادرة للشروع بأحياء رمز مدينتهم جامع النوري. ويعد الجامع الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي موحد سوريا الذي حكم الموصل لمدة وأمر ببنائه عام 1172 كان قد دمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد وحافظت المنارة الحدباء للمسجد على هيكلها لمدة تسعة قرون وهي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الاصلي للمسجد. وكانت المنارة المزينة باشكال هندسية من الطوب رمزا للموصل. وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار. وسعى داعش قبل اندحاره في 2017 إلى أن يجعلها رمزا لحكمه بعد رفع رايته السوداء على قمة المنارة التي يبلغ ارتفاعها 45 مترا.وبعد ثلاث سنوات من سيطرته على الموصل، أعلن العراق استعادة السيطرة على المدينة في تموز عام 2017 بعد نحو تسعة أشهر من المعارك الدامية قبل إعلان النصر النهائي في كانون الأول.

وكان العراق قد توصل إلى اتفاق مع الإمارات في نيسان الماضي على إعادة إعمار الجامع ومنارة الحدباء حيث اكدت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي حينها أن بلادها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50,4 مليون دولار.