الموصليون يرحبّون بتعيين الساعدي قائداً لمكافحة الإرهاب

بغداد ترفع الكتل الكونكريتية في الصليخ وتفتح تقاطع محمد القاسم – القناة

بغداد – قصي منذر

رفعت قيادة عمليات بغداد امس الاثنين الكتل الكونكريتية في منطقة الصليخ كما فتحت تقاطع شارع محمد القاسم مع القناة. وقال المكتب الاعلامي لعمليات بغداد في بيان امس إن (المعاون الأمني لقائد عمليات بغداد اللواء الركن محمد صبري يرافقه نائب قائد فرقة المشاة الحادية عشرة أشرفا على فتح عدد من الطرق ورفع الكتل الكونكريتية في منطقة الصليخ وفتح تقاطع شارع محمد القاسم مع القناة ضمن قاطع المسؤولية)، موضحًا أن هذا الاجراء جاء (تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي بفتح الشوارع المغلقة وتقديم الدعم والاسناد للدوائر الخدمية لتخفيف الزخم المروري). واشار الى أن (الدوائر البلدية والخدمية باشرت برفع النفايات والانقاض من موقع العمل). وكان اللواء الرئاسي قد باشر برفع الكتل الكونكريتية من امام المدارس في منطقة الدورة.وقال امر لواء رئاسة الجمهورية الثاني العميد كمال السعيد في تصريح إن (المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من امام المدارس في منطقة الدورة جاءت بحسب توجيهات قائد عمليات بغداد وبالتنسيق مع الفرقة 17). ورفع اللواء الرئاسي جميع السيطرات من مداخل منطقة الدورة ببغداد في اطار توجيهات مركزية بفتح الطرق المغلقة.وقال مصدر امني في تصريح امس ان (اللواء الرئاسي المسؤول على حماية منطقة الدورة في بغداد رفع جميع السيطرات من مداخل المنطقة)، مضيفًا ان (رفع السيطرات تم في احياء شارع ابو الطيارة وحي الشرطة والاثوريين والوادي والمعلمين وسيطرة ابو دشير والحي الزراعي المقابل لحي الطعمة). وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب تعيين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائدا لقوات مكافحة الإرهاب، خلفا للفريق الركن عبد الغني الأسدي الذي احيل روتينيا على التقاعد.

ونشر صفحة القوات الخاصة على فيسبوك بيانا جاء فيه (نزفّ للشعب العراقي نبأ تسنم الفريق الركن المقاتل عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي منصب قائد قوات مكافحة الإرهاب خلفا للفريق الركن عبد الغني الأسدي، الذي أحيل للتقاعد بعد بلوغه السن القانوني للخدمة العسكرية).ويحظى الساعدي بشعبية كبيرة في المدن التي قاد فيها عمليات التحرير من تنظيم داعش ولاسيما الموصل التي صنع اهلها له جدارية كبيرة في الجانب الايسر بسبب المهنية والاخلاق العسكرية الوطنية التي ظهر بها وهو يحاول تجنيب المدنيين الخسائر خلال العمليات الحربية.

في سياق آخر بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع سفراء دول بريطانيا وفرنسا والمانيا في بغداد تعزيز العلاقات مع هذه الدول والاوضاع السياسية ودعم العراق خلال المرحلة المقبلة، اضافة الى الاوضاع في المنطقة. واكد السفراء التزام دولهم بالاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الايراني ودعمهم للعراق في موقفه وحمايته من تأثيرات العقوبات. واكد السفراء رغبة الدول الاوربية الثلاث بالعمل المشترك مع العراق، مشددين على (تقارب المنهج الذي وضعته الحكومة العراقية الجديدة مع المتبنيات الاساسية لهذه الدول بما في ذلك مواقف العراق الاقليمية والدولية المتوازنة والساعية الى اقامة علاقات طيبة مع الجميع، ( مؤكدين أن (دولهم تنظر الى العراق كقوة ستراتيجية واقتصادية اقليمية مهمة).

وإستقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني في مقره بمنتجع صلاح الدين بمحافظة اربيل السفير البريطاني لدى بغداد جون ويليكس والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

وسلط السفير البريطاني الضوء على أهمية زيارة البارزاني الأخيرة الى بغداد وتداعياتها، واصفاً تلك الزيارة بـ(المهمة والمؤثرة).

وجرى التأكيد أن إنتخابات مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة سنحا لوجود فرصة وأجواء جديدة لتعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشكلات وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. وبشأن الأوضاع في كركوك، أكدا الجانبان ضرورة مشاركة جميع المكونات في إدارة المدينة.