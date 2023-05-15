الموسيقى العلاجية عبر الانترنت.. اتجاه مربح لا يستند إلى أي أسس علمية

باريس‭ –(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬تنتشر‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تبث‭ ‬موسيقى‭ ‬هادئة‭ ‬يُقال‭ ‬إنها‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المرضى‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬مربحة‭ ‬أحياناً‭ ‬لكن‭ ‬قد‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬دفعت‭ ‬المريض‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي‭. ‬وحصدت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬الصولفيج‭ ‬المقدس‭” ‬ومرفقة‭ ‬بوسم‭ “‬صولفيجيو‭ ‬فريكونسيز‭”‬،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬تيك‭ ‬توك‭. ‬وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬يؤمن‭ ‬بها‭ ‬كثيرون‭ ‬في‭ ‬إسناد‭ ‬مزايا‭ ‬علاجية‭ ‬مختلفة‭ ‬إلى‭ ‬نغمات‭ ‬موسيقية‭. ‬وبينما‭ ‬يكتفي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الانترنت‭ ‬بالتشديد‭ ‬على‭ ‬الخصائص‭ ‬المهدئة‭ ‬أو‭ ‬الروحانية‭ ‬لهذه‭ ‬النغمات،‭ ‬يؤكد‭ ‬آخرون‭ ‬أنها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ “‬حب‭ ‬الشباب‭ ‬والسرطان‭ ‬والانفلونزا‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬السموم‭ ‬وتحفيز‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬وتطهير‭ ‬الالتهابات‭”. ‬وتنتشر‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقي‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬و‭”‬ديزر‭”‬،‭ ‬مقاطع‭ ‬موسيقية‭ ‬بعنوان‭ “‬تدمير‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الصولفيج‭ ‬المقدس‭” ‬أو‭ “‬الصولفيج‭ ‬المقدس،‭ ‬الموسيقى‭ ‬العلاجية‭ ‬لتفعيل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭”. ‬يقول‭ ‬الطبيب‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأورام‭ ‬والباحث‭ ‬بيار‭ ‬سانتينيي‭ ‬إنّ‭ “‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬موسيقى‭ ‬ممتعة‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬الاسترخاء‭ ‬ويساعد‭ ‬طبعاً‭ ‬على‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬والألم‭ ‬ربما‭”‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النغمات‭ ‬‭”‬غير‭ ‬مُثبت‭ ‬علمياً‭”.‬

وتعتبر‭ ‬عالمة‭ ‬الاجتماع‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬العلوم‭ ‬والمعتقدات‭ ‬رومي‭ ‬سوفاير،‭ ‬أنّ‭ ‬ثمة‭ ‬احتمالاً‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬يكون‭ ‬العلاج‭ ‬لدى‭ ‬المريض‭ ‬متأخراً،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هؤلاء‭ ‬فقدوا‭ ‬الأمل‭ ‬عندما‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العلاج‭ ‬البديل‭ ‬يحل‭ ‬مكان‭ ‬الطب‭ ‬التقليدي‭. ‬

وتتابع‭ “‬إنّ‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬النغمات‭ ‬هو‭ ‬طبعاً‭ ‬أكثر‭ ‬إمتاعاً‭ ‬من‭ ‬الخضوع‭ ‬لعلاج‭ ‬كيميائي،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يعرف‭ ‬المريض‭ ‬أنّ‭ ‬لا‭ ‬علاج‭ ‬لحالته‭”.‬

وتشير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للصحة‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭ ‬قد‭ ‬ينجم‭ ‬عنها‭ ‬انجراف‭ ‬الشخص‭ ‬طائفياً،‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬الهيئة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الوزارات‭ ‬لليقظة‭ ‬ومكافحة‭ ‬الانجرافات‭ ‬الطائفية‭ ‬أفادت‭ ‬بأنها‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬بلاغ‭ ‬متعلق‭ ‬بمقاطع‭ ‬فيديو‭ “‬الصولفيج‭ ‬المقدس‭”.‬

وتقول‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬لجمعيات‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬العائلات‭ ‬وضحايا‭ ‬الطوائف‭ ‬ماري‭ ‬دريلون‭ “‬إنّ‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬تجديد‭ ‬الخلايا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموسيقى‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬موجة‭ +‬نيو‭ ‬إيدج‭+ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬العلم‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬من‭ ‬الشائع‭ ‬أن‭ ‬نستهدف‭ ‬الروحانيات‭ ‬والصحة‭ ‬والتنمية‭ ‬الشخصية‭ ‬لطرح‭ ‬علاجات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مدخلاً‭ ‬إلى‭ ‬هيمنة‭ ‬ما‭”.‬

وتُوجَّه‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬تحديداً‭ ‬إلى‭ ‬الصيغ‭ ‬المدفوعة‭ ‬والمربحة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بـ‭”‬النغمات‭ ‬العلاجية‭”.‬

وعبر‭ ‬موقع‭ “‬ديفلبمان‭ ‬بيرسو‭ ‬دوت‭ ‬كوم‭” (“‬Developpementperso.com‭”)‬،‭ ‬تباع‭ ‬مقاطع‭ ‬الموسيقى‭ ‬المعنونة‭ “‬نغمات‭ ‬علاجية‭” ‬لقاء‭ ‬149‭ ‬يورو‭. ‬فنغمة‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬528‭ ‬هرتز‭ ‬مثلاً‭ ‬تُباع‭ ‬بـ47‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬موقع‭ “‬مانتل‭-‬ويفز‭ ‬دوت‭ ‬كوم‭” (‬Mental‭- ‬waves.com‭) ‬تحت‭ ‬تسمية‭ “‬النغمة‭ ‬المعجزة‭” ‬ومع‭ ‬تفاصيل‭ ‬تشير،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إثبات‭ ‬علمي،‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ “‬جرى‭ ‬إثبات‭ ‬أنّ‭ ‬مجرد‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬نوتة‭ ‬موسيقية‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬528‭ ‬هرتز‭ ‬قد‭ ‬يفعّل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬لدينا‭”.‬

‭- ‬وعود‭ ‬كاذبة‭ -‬

وتقول‭ ‬دريلون‭ “‬ينبغي‭ ‬التفريق‭ ‬بين‭ ‬الشعور‭ ‬بالراحة‭ ‬جراء‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الموسيقى‭ ‬والوعد‭ ‬بالشفاء‭ ‬من‭ ‬السرطان،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الإعلانات‭ ‬المضللة‭”.‬

وتوضح‭ ‬مديرية‭ ‬مكافحة‭ ‬عمليات‭ ‬التزوير‭ ‬أنّ‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬هذه‭ ‬تمثل‭ “‬ممارسة‭ ‬تجارية‭ ‬مضللة‭” ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬بالسجن‭ ‬عامين‭ ‬وغرامة‭ ‬قدرها‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬لأنّها‭ “‬تؤكد‭ ‬الفكرة‭ ‬الخاطئة‭ ‬القائلة‭ ‬بأنّ‭ ‬منتج‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تعالج‭ ‬الأمراض‭ ‬والاختلالات‭ ‬والتشوهات‭”.‬

وتدعو‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للصحة‭ ‬إلى‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ “‬تسيء‭ ‬إلى‭ ‬الطب‭ ‬التقليدي‭ ‬والعلاجات‭ ‬المرتبطة‭ ‬به،‭ ‬ويشجع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬علاجاتهم،‭ ‬ويَعدهم‭ ‬بعلاج‭ + ‬سحري‭+ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬يكونون‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬المرض‭”.‬

وتعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ “‬الصولفيج‭ ‬المقدس‭” ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬مجال‭ “‬العلاج‭ ‬بالموسيقى‭” ‬الذي‭ ‬يشكل‭ “‬جزءاً‭” ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬غير‭ ‬التقليدية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تنامياً‭ ‬مطرداً‭ ‬منذ‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاماً‭ ‬وتسارعت‭ ‬منذ‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬تشير‭ ‬الجمعية‭ ‬الفرنسية‭ ‬للعلاج‭ ‬بالموسيقى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الصولفيج‭ ‬المقدس‭” “‬غير‭ ‬مثبت‭ ‬ولا‭ ‬يمارسه‭” ‬أعضاؤها،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬العلاج‭ ‬بالموسيقى‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مصحوباً‭ ‬بعلاجات‭ ‬دوائية‭ ‬لدى‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭”.‬