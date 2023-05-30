طرح الرؤى لتعزيز الإستثمار الزراعي وتطوير مشروع عالم الخضراء بالنجف

الموسوي: ضبط 40 طناً من الحنطة التالفة في بابل

النجف – سعدون الجابري

بغداد – عامر عبد العزيز

كشفت دائرة الرقابة التجارية، في وزارة التجارة، عن ضبط 40 طن من الحنطة المحلية التالفة في محافظة بابل، لتهريبها وتسويقها. وقال مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (فريق الرقابة ضبط كمية الحنطة في مخازن، مُجهزة لتسويقها في منطقة ابا غرق بالمحافظة)، مبيناً ان (عملية الضبط تمت بمشاركة دائرة الامن الوطني، بعد ورود معلومات عن تسويق الحنطة ضمن حملة التسويق الجارية المحافظات).

حنطة مضبوطة

واضاف ان (كميات الحنطة المضبوطة تم تعفيرها بمادة سامة غير صالحة للإستهلاك البشري بحسب الفريق المشترك بعد فحص العينات)، مشيراً الى ان (الاجهزة الامنية تحفظت على الكميات المضبوطة لإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين)، ودعت الدائرة المواطنين الى (ضرورة التعاون مع اجهزتها الرقابية، والقوات الامنية في رصد حالات التلاعب والابلاغ عن المخالفين وتفعيل دور الرقابة الشعبي لدعم استقرار الامن الغذائي).

من جانبه وجّه مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة، خالد اسماعيل النداوي، ادارة صومعة الحبوب في محافظة ديالى، بتذليل العقبات وتنظيم عملية مراجعة المزارعين والمسوقين ومواصلة استلام الكميات الواردة الى السايلو والمجمعات الخزنية في المحافظة. وذكر بيان امس ان (النداوي اطلع على واقع التسويق في سايلو بعقوبة، موعزاً بتسهيل الاجراءات بضمنها دخول السيارات المحملة بالحنطة)، ولفت الى ان (اهمية التواجد الميداني وفتح المواقع بأوقات مبكرة لإستيعاب الكميات الواردة من المُسوقين). واوضحت الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع ديالى، التابعة الى الوزارة، تسويق اكثر من 60 الف طن خلال 14 يوماً فقط. وقال مدير الشركة، علي حميد المجمعي، في تصريح ان (تسويق محصول الحنطة للموسم الجاري مستمر، دون معوقات، الى جانت دفع مستحقات الفلاحين بصورة يومية). وتوقع محافظ واسط، محمد المياحي، وصول معدّل كميات تسويق الحنطة الى اكثر من 800 الف طن. وذكر في تصريح امس ان (عمليات التسويق في المحافظة مستمرة ودخلت مرحلة الذروة)، مشيراً الى (تسويق اكثر من 400 الف طن من الحنطة لغاية الآن، في عموم المراكز التسويقية)، وتابع المياحي ان (العملية التسويقية تجري بإنسيابية كبيرة، وزيادة في الانتاجية)، مؤكداً ان (عملية التسويق ستستمر لأسبوعين متتاليين، وامكانية وصول الانتاج الى اكثر من 800 الف طن). وتستعد الوزارة لإقامة الدورة 47 لمعرض بغداد الدولي، متوقعة مشاركة نوعية. وقالت معاون مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في الوزارة، أريج حسين، في تصريح تابعته (الزمان) ان (الشركة عقدت ندوة للملحقين التجاريين في المعرض استعداداً لإقامة الدورة 47 تحت شعار العراق يتواصل خلال عشرة ايام منذ مطلع تشرين الثاني المقبل)، لافتة الى ان (الندوة تضمنت جلسات حوارية مع المختصين والاعضاء بالبرلمان، ورئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسنين الخفاجي، واعضاء من لجنة الاقتصاد والتجارة)، واضافت ان (النقاشات تضمن تضمنت عرض واقع بيئة الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص والدور الحكومي، في دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي)، منوهة الى (تزويد ممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين التجاريين، ببيانات تفصيلية من قِبل هيئة الاستثمار، تتعلق بالفرص الاستثمارية المتوفرة والتسهيلات وآلية التقديم).

على صعيد متصل، سلّمت مديرية الزراعة في الديوانية، مستحقات مسوّقي الحنطة في المحافظة مباشرة، حيث تجاوزت 174 الف طن. وواوضح مدير زراعة الديوانية، حسن عجيل الكرعاوي، في تصريح امس ان (الموسم الجاري تميّز بوفرته الإنتاجية وبسلاسة الاستلام وتسهيل الإجراءات، بالتعاون بين المديرية وتجارة الحبوب فرع الديوانية، ودائرة الرقابة التجارية).

تذليل معوقات

وتابعت وزارة الزراعة، مشاريع الاستثمار الزراعي في المحافظات، منها النجف.

وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مدير عام دائرة الإستثمارات الزراعية، مجيد جاسم الزرفي، والنائب جواد الغزالي، ومدير الزراعة بالنجف، منعم الفتلاوي، طرحوا الرؤى بشأن تذليل العوائق وتحسين الإستثمار الزراعي)، مشيراً الى (الاطلاع على مشروع عالم الخضراء المختص بتربية الحيوانات، لمتابعة نِسب العمل)، واضاف انه (يضم 150بقرة محلية وتسع حظائر مؤهلة، ومجزرة ومحطة تحلية، ومعمل علف متوقف وستة حقول للدواجن)، واوضح ان (مساحة المشروع تبلغ 50 دونم الى جانب ارض ملحقة بالمشروع تتطلب الاستثمار).