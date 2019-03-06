الموز‭.. ‬مفعول‭ ‬سحري‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

الموز‭ ‬أكثر‭ ‬فاكهة‭ ‬طازجة‭ ‬يتم‭ ‬تصديرها‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لكثيرين‭ ‬تعتبر‭ ‬حبة‭ ‬الموز‭ ‬مثل‭ ‬قطعة‭ ‬حلوى‭ ‬طبيعية،‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬صحية‭ ‬تفوق‭ ‬كثيراً‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الحلويات‭ ‬المصنّعة‭. ‬الاطباء‭ ‬شخصوا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬تدعوك‭ ‬إلى‭ ‬أكل‭ ‬حبة‭ ‬موز‭ ‬كل‭ ‬يوم:

*‭ ‬الموز‭ ‬مصدر‭ ‬رائع‭ ‬لفيتامين‭ ‬ب6‭ ‬الضروري‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭ ‬لنمو‭ ‬دماغ‭ ‬الجنين‭.‬

*‭ ‬توفر‭ ‬حبة‭ ‬الموز‭ ‬12‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬الجسم‭ ‬اليومية‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬اللازم‭ ‬للعضلات‭.‬

*‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬ترطيب‭ ‬الجسم،‭ ‬وعلى‭ ‬توازن‭ ‬الصوديوم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬ضبط‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬

*‭ ‬تحتوي‭ ‬حبة‭ ‬الموز‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬لتسهيل‭ ‬الإخراج‭.‬

*‭ ‬الموز‭ ‬فاكهة‭ ‬مثالية‭ ‬قبل‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭.‬

*‭ ‬يفيد‭ ‬الموز‭ ‬القلب‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬جوانب،‭ ‬فهو‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬الضغط‭ ‬المرتفع،‭ ‬ويعزّز‭ ‬أداء‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭.‬

*‭ ‬الموز‭ ‬مصدر‭ ‬رائع‭ ‬لفيتامين‭ ‬ب6‭ ‬الضروري‭ ‬أثناء‭ ‬الحمل‭ ‬لنمو‭ ‬دماغ‭ ‬الجنين‭.‬

*‭ ‬الموز‭ ‬يحمي‭ ‬خلايا‭ ‬الكلى‭ ‬من‭ ‬السرطان‭.‬