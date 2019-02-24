رحيل نجل حردان عبد الغفار التكريتي

الموت يغيّب فوزي الأتروشي عن 66 عاماً

بغداد – فائز جواد

اسطنبول – الزمان

نعت وزارة الثقافة والسياحة والاثار وكيلها فوزي الاتروشي ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني قوله إن (الأتروشي توفي في بغداد فجر الاحد الرابع والعشرين من شباط الجاري بعدما عانى من مرض سرطان الحنجرة وترك بصمة خاصة في الوزارة والعمل الثقافي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه الصبر والسلوان).

وشيعت الأوساط الشعبية والثقافية والسياسية جثمان الأتروشي في الساعة الحادية عشرة من صباح امس من أمام مبنى الوزارة في شارع حيفا إلى مثواه الأخير في إقليم كوردستان. يذكر ان فوزي عزيز ميرزا الاتروشي، هو من مواليد 1953 في محافظة دهوك – ناحية اتروش، خريج جامعة بغداد كلية القانون السياسية قسم القانون، وحصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام من جامعة صوفيا، وهو عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردســـــــــــــتاني.

وشغل مؤخرا اضافة الى منصب وكيل الوزارة مديرا عاما لدار الازياء العراقية ودار النشر الكردية ودائرة الفنون الموسيقية .

وكان الاتروشي من ابرز كتاب جريدة (الزمان). وقد خصها بعمود قبل رحــيله بــساعات (ص 3).

الى ذلك توفي في اسطنبول اركان نجل القيادي البارز بعد تموز 1968 نائب رئيس الجمهورية وزير الدفاع الفريق الطيار حردان عبد الغفار التكريتي. وقال مصدر لـ(الزمان) ان الراحل تعرض الى ازمة قلبية مفاجئة في مطار اسطنبول نقل على اثرها الى مستشفى بالمدينة لكنه فارق الحياة. وفي وقت لاحق نعت وزارة الخارجية القائم باعمال سفارتها في الجزائر اركان حردان عبد الغفار. وقال الموقع الالكتروني للوزارة (ان عبد الغفار تعرض لعارض صحي مفاجئ في القلب بطريق عودته الى بغداد. وقد نقل لاحد المستشفيات ووافاه الاجل فيه). واضاف (تغمد الله الفقيد بوافر رحمته واسكنه فسيح جناته واللهم ذويه وحباءه الصبر والسلوان).

وكان الوزير محمد علي الحكيم قد اصدر في 20 شباط الجاري امر بنقل ستة سفراء من مركز الوزارة الى بعثات خارجية ابتداء من تاريخ انفكاكهم، وهم احمد نايف رشيد الدليمي الى القاهرة وسعد عبد الوهاب جواد قنديل الى طهران وبكر فتاح حسين الى فيينا وعبد الرحمن حامد الحسيني الى باريس وآمال موسى حسين الربيعي الى الفاتيكان وارشـــــــد عمر اسماعيل الى بريتوريا.