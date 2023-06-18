الموت يغيّب الخبير النفطي بيوار خنس

بغداد – ندى شوكت

نعت الاوساط النفطية في العراق ،الخبير النفطي بيوار خنس الذي غيبه الموت اثر وعكة صحية المت به في اقليم كردستان . وعلمت (الزمان) امس بوفاته بعد اصابته بجلطة دماغية.والراحل كان يدلي بتصريحاته بشأن اسعار النفط التي تأثرت بسبب جائحة كورونا ،وقدم عبر (الزمان) مقترحات عدة تدعو الحكومة الى تطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز الذي يخسر العراق بسبب الهدر المستمر مليارات الدولارات سنويا. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ، قد عزى بوفاة مستشاره لشؤون الطاقة والمصادر الطبيعية. وقال (ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل خنس ،الذي كان بارعاً وماهراً ومتمكناً في مجاله، وكاتباً وباحثاً معروفاً وله العديد من الكتب والنتاجات الثرية في الطاقة والنفط، وكان قدوة للإنسان المخلص والمتفاني في عمله ومهماته).

ولد الراحل في قرية خنس الواقعة على نهر كومل في الطريق الواقع بين مركز قضاء شيخان وناحية قسروك بمحافظة دهوك وهي منطقة سياحية وفيها آثار قديمة من العهد الاشوري.