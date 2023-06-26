الموت يغيّب الإعلامي العراقي علي النواب



بغداد – الزمان

غيّب الموت، الاثنين، الاعلامي العراقي، علي داود النواب بعد رحلة معاناة مع المرض.

والراحل هو اخ كل من الشاعر حسن النواب، وزهير، ومحمد، ووالد كل من الدكتور إيهاب، أسامة، بهاء، وحارث، وبلال وحسن.

ونعاه شقيقه الشاعر العراقي المعروف حسن النواب في رسالة تسلمت الزمان نسخة منها، بالقول:

أخي الإعلامي علي النوَّاب

إلى سماواتٍ رحيمةٍ

غيابك أعظم من جميع القصائد التي ترثيك؛

وأكبر من كل عبارات المواساة؛

لا شيء في هذه الدنيا،

يواسي حجم الحزن على فقدك،

وليس هناك من يشغل مكانك المضيء،

رحمك الله أخي الحبيب،

وأسكنكَ جنَّات النعيم.

وكتب ابن الراحل ، حارث، في صفحته في فيسبوك: والدي علي النوّاب في ذمة الله ..

وستنطلق مراسم التشييع من جامع الرحمن في الإسكان في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وستقام الفاتحة في جامع محمد الجواد في حي الأسرة اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق ٢/٢٦ ولمدة يومين.