الموت يغيب الخطاط العراقي عباس البغدادي

توفي الثلاثاء ر 2023، الخطاط العراقي عباس البغدادي.

وقال تجمع فناني العراقي في بيان نعي “بمزيد من الاسى والحزن ننعى خبر وفاة الخطاط العراقي الكبير الاستاذ عباس البغدادي ؛ سائلين العلي القدير ان يتغمد روحه بواسع رحمته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان”.

ويعد عباس البغدادي المولود في بغداد عام 1949 مؤلفا ومعلما للخط العربي والزخرفة الإسلامية، ومن أعماله تصميمُ بطاقة الأحوال المدنية العراقية وشهادة الجنسية والعملة العراقية والجواز العراقي وشعار الدولة.

عين البغدادي رئيسا للخطاطين العراقيين منذ سنة 1988 حتى 2003، ثم عمل في تدريس الخط العربي في الأردن سنة 2003 حتى سنة 2008، وصمم إحدى فئات العملة في أبو ظبي، ثم عمل في تدريس الخط العربي بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي في فرجينيا سنة 2009.

من اهم اعمال الاستاذ عباس البغدادي:

– تصميم شهادة الجنسية وهوية الاحوال المدنية وجواز السفر العراقي والعملة العراقية وشعار الدولة العراقية

– مصحف الدولة العراقية سنة 1998ويعمل على كتابة مصحف آخر.

– كتابة العديد من اللوحات الخطية على جدران المساجد العراقية وبعض الدول العربية.