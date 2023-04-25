وزير النقل: نسعى لأحداث تغيير شامل لخدمات الخطوط الجوية

الموانئ توقّع ثلاثة عقود بينها إنشاء رصيف عائم في أم قصر

بغداد – خلود محمد

أبرمت وزارةِ النقل ، اتفاقاً لتنفيذ ثلاثة عقود بينها إنشاء رصيف عائم في أم قصر ، وأشار إلى تقديم شركة متخصصة 11 برنامجاً متطوراً للسيطرة على الوحدات البحرية. وأكدَ بيانُ إن (الشركةَ العامة لموانئ العراق تواصل أعمالها في تطوير منشآتها ، حيث تم مؤخراً توقيع عقد بناء وتجهيز زوارق مكافحة التلوث البحري ومكافحة الحرائق ، بالإضافة إلى توقيع عقد على إنشاء رصيف خدمي عائم في أم قصر بمحافظة البصرة).

وأضافَ أنه (تم توقيعُ عقدِ خدمات بحرية تقدمها الموانئ لصالح شركة غاز البصرة ، وعلى إثرها تم تسجيلُ الشركة العامة لموانئ العراق في موقع شركة (شل) العالمية كمقاول متخصص في عمليات النقل والخزن وتقديم الخدمات البحرية ، بالإضافة إلى حصول قسم الشؤون البحرية في الشركة على شهادة إدارة الجودة الشاملة ، وإنشاء عدة برامج إلكترونية تدخل في صلب عمل الشركة).

وتابعَ أن (الشركة تتواصل حالياً مع إحدى الشركات التخصصية في برامج السيطرة على الوحدات البحرية وبرامج الصيانة وتوقيتاتها ، وقد قدمت عرضاً متكاملاً عن أحد عشر برنامجاً متطوراً).

بحث ملفات

وعقد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي إجتماعاً موسعا مع مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل، وملاك الشركة المتقدم، لبحث جملة ملفات وقضايا تتعلق بتطوير عمل الناقل الوطني والخطط والبرامج التي نص عليها المنهاج الوزاري في ما يخص عمل الشركة.

وهنأ الوزير في مستهل الإجتماع الإدارة الجديدة للشركة بتسلمها مهمة إدارة هذا التشكيل الخدمي المهم، داعياً إيّاها الى بذل جهود مضاعفة للإرتقاء بالناقل الوطني.

بعد ذلك، استعرض الاجتماع الخطة الخدمية للشركة في أيام عيد الفطر المبارك، حيث شدد على ضرورة الإلتزام بمواعيد الرحلات وتقديم أفضل الخدمات ووسائل الراحة للمسافرين.

ووجّه السعداوي الإدارة الجديدة بالعمل على تطبيق كامل الخطط والبنود الخاصة بالخطوط الجوية العراقية، والتي تضمنها المنهاج الوزاري، من خلال العمل على تطوير منظومتها، وتقديم أية خدمات تستلزمها راحة المسافرين على متن أسطولها الوطني، إلى جانب التأكيد على فتح وجهات جوية دولية جديدة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو.

يشار الى ان البرنامج الوزاري للسعداوي، يستهدف إحداث تغيير شامل في جميع الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية العراقية للعملاء.