إفتتاح متحف البصرة تزامناً مع رسو سفينة هوب

الموانئ تنفّذ صيانة عوامات الدلالة البحرية في شط العرب

بغداد – ابتهال العربي

البصرة – الزمان

انطلقت فعاليات متحف البصرة ،تزامنا مع وصول سفينة لوغوس هوب الالمانية الى العراق التي تحمل على متنها اكبر معرض دولي عائم للكتاب و320 سائحاً و متطوعاً من جميع انحاء العالم بمختلف الجنسيات من 160 دولة. وقال مدير اثار و تراث البصرة مصطفى جاسم الحصيني لـ (الزمان) امس ان (برعاية وزير الثقافة و السياحة والآثار احمد فكاك البدراني ،اطلق المتحف وخلال شهر رمضان فعالياته تزامنا مع وصول سفينة لوغوس هوب الالمانية الى العراق التي تحمل اكبر معرض دولي عائم للكتاب وتحمل على متنها 320 سائحاً و متطوعاً من جميع انحاء العالم بمختلف الجنسيات من 160 دولة).

بعثة المانية

وزار رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، البعثة الالمانية في مدينة آشور الاثارية. واشار بيان امس الى ان (حسين ورئيسة فريق العمل الاثاري من جامعة ميونخ، كارين رادنر، وفريق العمل الالماني، اطلعوا على اعمال الصيانة في بيت فالتر اندريه، فضلاً عن اعمال التنقيب في الموقع)، واضاف ان (مفتش اثار وتراث صلاح الدين استعرض الخطط المستقبلية بشأن اعمال الصيانة والترميم في الزقورة). على صعيد متصل، دعت مجلة المسار الرقمي، المختصين بالشأن الرقمي الى نشر نتاجاتهم في عددها الاول. وقال رئيس التحرير صفد الشمري، في تصريح تابعته (الزمان) ان (إرسال النتاجات يكون عبر منافذ الاتصال من المنصة الرقمية او الى هيئة التحرير بصورة مباشرة، او على الموقع الالكتروني لعمادة كلية المنصور الجامعة)، مبيناً ان (اخر موعد لتسلم النتاجات سيكون في الأول من نيسان المقبل، وسيجري توزيع المجلة بين القطاعات المختصة)، واوضح الشمري ان (اجتماع مجلس المسار الرقمي العراقي، وعمادة الكلية قرر اطلاق اول مجلة عراقية دورية تختص بتنمية المهارات الالكترونية لمؤسسات الدولة وعموم المستخدمين وصناعة المحتويات، ونشر اسس التربية الرقمية، تحت اسم مجلة المسار الرقمي اعتباراً من الشهر المقبل، الى جانب تضمينها مسابقة في المحتوى الرقمي المدرسي)، ولفت الى (منح رئاسة مجلس ادارة المجلة لعميد الكلية صباح محمد حلو، بمشاركة المجلس من قِبل عدد من الاعلاميين الاكاديميين)، واضاف ان (اقامة المهرجان الاول للمحتوى الرقمي بمشاركة المنصور الجامعة في نهاية العام الماضي)، مشيراً الى (منح المهرجان 150 شخصية الوسام العراقي للمحتوى الرقمي، تعبيراً عن الابداع العراقي الرائد في مجالات متعددة). وافصحت وزارة النقل، عن اعتمادها النظام الاوربي في مشروع طريق التنمية، وموافقتها على المسارات المُقترحة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة ستبحث إعداد التصاميم الخاصة بالطريق بعد استحصال الموافقة بشأن المسار المُقترح لطريق التنمية البري السريع وخط السكك السريع للمسافرين والبضائع، الذي يبدأ من ميناء الفاو الكبير حتى تركيا)،

خط السكك

واوضح ان (خط السكك يبدأ من ميناء الفاو الكبير باتجاه الشمال، بطاقة استيعابية تصل في المرحلة الأولى الى ثلاثة ملايين حاوية و22 مليون طن من البضائع العشوائية، والمرحلة الثانية تصل نحو 7اكثر من سبعة ملايين حاوية و 33 مليون طن من البضائع)، مؤكداً ان (الطرق ستكون مُراقبة، فضلاً عن وجود مناطق خاصة لإستراحة الركّاب واخرى للتحميل والتفريغ)، واضاف ان (قطار الاول المخصص للمسافرين سيكون فائق السرعة نحو 300 كيلومتر في الساعة، وطاقة تبلغ اكثر من 13 مليون مسافر سنوياً، و الثاني سيكون مخصصاً للشاحنات الحمل بسرعة تتراوح من 130 الى 140 كيلومترا في الساعة، يمر بتسع محافظات)، مبيناً ان (نظام النقل سيكون اوربياً لضمان استمرارية حركة القطارات خصوصاً اثناء الزيارات المليونية)، وبشأن الطريق البري اشار الى انه (سيكون باتجاهين ذهاب واياب بطول الف و190 كيلومتراً من ميناء الفاو ويمر بالمناطق الصحراوية). واكد رئيس الوزراء محمد السوداني، اهمية مشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا وربطه بين الشرق والغرب. وذكر خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، تابعته (الزمان) ان (مشروع طريق التنمية والقناة الجافة سيخدم المنطقة والعالم، لكونه ممراً عالمياً لنقل البضائع والطاقة)، لافتاً الى (الطاقة التي سوف تُنقل عبر طريق القناة الجافة من دول المنطقة والعراق)، ودعا السوداني الدول في المنطقة الى (عقد اجتماع قريب في بغداد لمناقشة مراحل المشروع بصورة تفصيلية)، واوضح ان (الطرق وميناء الفاو والمدينة الصناعية الضخمة ستشكّل رافداً لفرص العمل الواسعة في العراق ودول المنطقة، وعرض فرص للصناعات ورجال الاعمال، ومركز لإستقطاب التجارة العالمية). على صعيد متصل، اجرت الشركة العامة للموانئ، صيانة عوامات الدلالة البحرية في قناة شط العرب والقنوات الملاحية الاخرى. وقال المدير العام للشركة، فرحان الفرطوسي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الشركة مستمرة بعمليات ادامة مرافق تشكيلات الوزارة وصيانة عوامات الدلالة البحرية وانتشال الغوارق في منطقة المثلث بقناة شط العرب وقنوات اخرى، لحماية الملاحة في الموانئ، حسب توجيهات الوزير رزاق محيبس السعداوي)، من جانبه اكد مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري، رمزي داود، ان (الملاكات البحرية في شعبة التنوير البحري تواصل اعمال الصيانة الدورية لعوامات الدلالة البحرية لكونها تمثّل علامات إرشادية للسفن والناقلات التي تدخل لموانئ العراق).