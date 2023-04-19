الموانئ: تنفيذ طريق التنمية سيحقق إنتعاشاً إقتصادياً بعد النفط

البصرة – أمجاد ناصر

أكد مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي ،ان تنفيذ طريق التنمية بالرؤية التي طرحتها وزارة النقل سيكون له مردودا كبيرا على الاقتصاد المحلي، معربا عن امله بإكمال المشروع بالتزامن مع انجاز ميناء الفاو الكبير.

وقال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة طرحت رؤية لتنفيذ المسارات الخاصة بطريق التنمية ، تتناسب مع الحاجة الفعلية في السوق العالمية ، الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد ،ولاسيما بعد أكتمال مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيربط الشرق والغرب، ويوفر طرق نقل سهلة وآمنة للبضائع والسلع ، كما سيطور هذا المشروع عمل الموانئ فتح خطوط نقل عالمية جديدة ،ابرزها تنفيذ سكك القطارات السريعة والطرق البرية الجديدة لتحقيق الفائدة على قطاع النقل في العراق ،الذي سيكون ثاني اكبر قطاع اقتصادي يرفد ميزانية الدولة بعد قطاع النفط).

مضيفا (وبذلك نكون قد حصلنا على اقتصاد غير احادي لا يعتمد فقط على النفط ،لأن استخدام التكنلوجيا العالمية الحديثة سيسهل من عمليات المراقبة والاشراف على جميع الطرق سواء البري منها أو سكك الحديد ، وعند إكمال تلك المشاريع بالتزامن مع إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير سيتم تحقيق الاستفادة القصوى والجدوى الاقتصادية من تنفيذ الميناء).

وتقوم الوزارة ،بإعداد التصاميم الخاصة بطريق التنمية ، بعد استحصال الموافقات اللازمة لتحديد المسارات المقترحة للطريق ، بشقيه البري السريع وخط السكك لنقل المسافرين والبضائع من ميناء الفاو الكبير الى الحدود التركية ، بطول 1175 كيلومترا.

مسارات مشروع

واستحصل الوزير، في وقت سابق (الموافقات الأولية على تحديد مسارات المشروع ، الذي يتصدر أولويات عمل الوزارة، كونه أحد المشاريع اإستراتيجية التي يتبناها البرنامج الوزاري لاهمية خط الســــــكك الــــذي يبدأ من ميناء الفاو الكبير باتجاه المناطق الشمالية ، وبطاقة استيعابية في المرحلة الاولى تصل الى 3.5 مليون حاوية ، و22 مليون طن من البضائع السائبة العشوائيه).

واضاف انه (سيتم رفع الحمولة في المرحلة الثانية إلى 7.5 مليون حاويـــــة و33 مليون طن من البضائع ،حيث تم نصب كاميرات المراقبة على طول خط الطريق ، وتوفـــــير مناطق خاصة بالاستراحة للركاب واخرى للتحميل والتفريغ .