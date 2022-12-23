الطيران المدني يناقش الأمن الجوي خلال الإجتماع 66 بين الدول

الموانئ تبحث مع وكالة جايكا المشاركة في إنشاء ميناء الفاو الكبير

بغداد – خلود محمد

عبَّرمدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، عن رغبة الوكالة اليابانية جايكا للتعاون الدولي، بالدخول والمشاركة في مشاريع ميناء الفاو الكبير. وذكر الفرطوسي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوكالة جايكا، ابدت رغبتها بالمشاركة في مشاريع إنشاء ميناء الفاو الكبير).

تعاون مستقبلي

واوضح ان (الموانئ اجتمعت مع مدير جايكا الدولي، يونيدا كيم، لمناقشة التعاون المستقبلي، وتعزيز العلاقات، خصوصاً في مراحل إنشاء مشاريع ميناء الفاو)، ولفت الى ان (جايكا طلبت الدراسات الخاصة بالميناء، من اجل تقييم وتحديد نوع المشاركة في الميناء )، واضاف الفرطوسي ان (الوكالة اليابانية لديها تعاوناً مسبقً مع الموانئ، عَبر تمويل عدد من مشاريع تطوير البنى التحتية، بالقرض الياباني الممنوح الى الحكومة). واتجهت الموانئ وشركة دايو الكورية، الى فتح التعاون المشترك مع المؤسسات العلمية. وقال عميد كلية الهندسة في جامعة البصرة، رمزي حسن علي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (هيئة مشروع ميناء الفاو، التابعة الى الشركة العامة للموانئ، اطلعت مع شركة دايو المُنفذة للمشروع، على كلية الهندسة، لفتح افاق التعاون، بضمن المؤسسات العلمية المهمة)، واوضح ان (الزيارة جاءت بهدف فتح افاق التعاون بين الجامعة وهيئة المشروع)، مشيراً الى (فتح باب التعاون في الجوانب الإستشارية والعلمية)، واضاف علي ان (الجامعة تطمح لتوسيع التعاون على مستوى الإستشارات الهندسية والخبرات في بناء المشاريع المهمة). من جهة اخرى، رفعت ملاكات قسم الإنقاذ البحري، التابع الى الموانئ، اخر قطعة من حطام الحفارة فلسطين الغارقة في منطقة النفق المغمور، بقناة خور الزبير. و قال الفرطوسي، في تصريح امس ان (الملاكات اكملت رفع جميع الغوارق من القنوات الملاحية، وواجهات الأرصفة وفق الخطة، بالتنسيق بين الأقسام المختصة، من اجل رفع الغوارق ومنع اعاقتها لمشاريع الشركة، حسب توجيهات وزير النقل، رزاق السعداوي)، من جهته بين مدير قسم الإنقاذ البحري، ماجد غازي شلش ان (العمل في المنطقة انجزه فريقين، الأول انتشل الحفارة فلسطين، والثاني رفع القطع من النفق المغمور ونقلها الى موقع إيواء الغوارق في الميناء). ورست 11 سفينة تحمل مواداً مختلفة،/ الى ميناء ام قصر الشمالي.

وذكر بيان امس ان (ام قصرالشمالي، وصلته 11 سفينة تجارية تحمل حاويات متنوعة، كما وصلت اربع وحدات بحرية الى ميناء ابو فلوس)، واشار الى ان (الموانئ تستمر بتوسيع حركة النقل البحري، لدعم الإقتصاد الوطني وتطوير المجال التجاري)، واوضح ان (الحاويات وصلت الى الأرصفة 11 و20 و14 و15 و16 و19 و21 و26 ضمن سفن مختلفة)، مبيناً (وصول نحو 5 الاف طناً من مادة الكلنكر، ونحو 3 الاف طن على رصيف 3). في غضون ذلك، شاركت سلطة الطيران المدني، في الإجتماع 66 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، للعام الجاري، في المملكة المغربية. وذكرَ رئيس الطيران عماد عبد الرزاق الأسدي، في تصريح امس ان (الإجتماع ناقش اهم البنود الفنية، وإقرار توصيات لجنة النقل الجوي والملاحة والسلامة الجوية)، وبين ان (اللقاءات الدولية تمثّل فرصة لتبادل الحوارات والمعلومات مع الدول الأعضاء، الهدف منها دعم الطيران المدني في مجالات النقل والسلامة الجوية وامن الطيران)، لافتاً الى (رسم ملامح الخطة التطويرية وتفعيل اواصر العمل المشترك بما يخدم تنمية القدرات العملية في مجال الطيران، عَبر المجلس التنفيذي).