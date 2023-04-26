السوداني: لن أتنازل عن إجراء تعديل وزاري وإقالة المقصّر

الموافقة على تمديد سريان مذكّرة بشأن الحقول المشتركة مع الكويت

بغداد – ندى شوكت

جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إصراره على إجراء التعديل الوزاري في الوقت الذي يراه مناسباً بعد الانتهاء من التقويم المهني الذي شرعت به الحكومة منذ تشكيلها.

وقال في لقاء متلفز انه (بعد تسلم المسؤولية ،وجدت ملفات معطلة بجهل أو سوء نية وفساد وغياب رؤية، ومضطرون للعمل بسرعة ولا نريد تضييع الوقت ونعمل بوتيرة متصاعدة لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم)، واشار الى ان (كل قرارات مجلس الوزراء تنفذ وهناك فريق يتابع التنفيذ، ولا نملك غير الدستور لتنظيم العملية السياسية)، واستطرد بالقول إن (التحدي الذي أمامي ،هو كسب ثقة الشعب والمشكلة في العراق خدمية ولم نعطِ تعهدات فضفاضة). واكد السوداني ان (المحافظين هم الركن الثاني بعد الوزراء، وبعد حل مجالس المحافظات تركوا لوحدهم في مواجهة المشاكل الخدمية والأمنية، وأوليت أهمية كبيرة لعمل المحافظين)، واشار الى ان (الدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصر، ومصممون على إجراء تعديل وزاري وسنختار الوقت المناسب، ولن اتنازل عن صلاحياتي في إجراء التغيير الوزاري). ومضــــــى الى القول انه (تمت استعادة 400 مليار دينار من مبالغ سرقة القرن، والحكومة مطالبة بتسديد مبلغ سرقة الأمانات الضريبة البالغ 3.7 ترليون دينار للشركات والمقاولين)، مضيفا (وأبلغت هيئة النزاهة وديوان الرقابة بأن لا خطوط حمراء في مكافحة الفساد، وهيئة النزاهة كانت تشهد خللا كبيراً وتغاضياً عن الملفات).

قرارات جديدة

واصدر مجلس الوزراء، ، جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته الاعتيادية، من بينها تمديد سريان مذكرة تفاهم بين العراق والكويت، بشأن الحقول الحدودية المشتركة، والموافقة على مقترح ضوابط بيع أرقام المركبات المميزة في المزاد العلني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية للمجلس، التي جرى خلالها بحث ومناقشة الأوضاع العامة، والقضايا والملفات الخدمية والأمنية والاقتصادية، التي تُعنى باحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، فضلاً عن متابعة الخطط الستراتيجية وسير تنفيذ مشاريع الخدمات العامّة). وثمن السوداني في مستهلّ الجلسة (عمل الوزارات خلال شهر رمضان)، مشيراً إلى أنه (كان أوّل شهر لم يشهدْ خرقاً أمنياً، بالإضافة إلى أن الشهر اتّسم بعدد ساعات هي الأعلى في تجهيز الطاقة الكهربائية)، مبينا أن (السوداني تابع وتيرة تنفيذ مؤسّسات الدولة وأجهزتها للبرنامج الحكومي)، مشدداً على (الوزارات بعدم التلكّؤ في تزويد اللجان المعنية بمؤشرات التنفيذ، ليتسنى الوقوف عند نقاط القوّة والضعف). واضاف أنه (في ما يتعلق بالمواطنين العراقيين المتواجدين في السودان، وجّه الجهات المختصّة ببذل أقصى الجهود لإخلاء مواطنينا، وضمان أمنهم لتردّي الأوضاع الأمنية هناك).

حقول حدودية

واقر المجلس (توصية المجلس الوزاري للطاقة ،التي تنصّ على تمديد سريان مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ونظيرتها في دولة الكويت، بشأن الحقول الحدودية المشتركة لمدة سنتين، بدءاً من 6 أيلول الماضي وحتى 6 أيلول 2024، مع الأخذ بعين الاهتمام ألّا تكون سبباً لطلب تخصيصات مالية إضافية للوزارة، وأنْ يُعرض أي تعديل أو ملحق أو عقد، يتمخض عن تنفيذ هذه المذكرة، كما اقر المجلس ّ توصية تتضمن إحالة المرحلة الثانية لمشروع تجفيف الغاز، لحقل الغراف النفطي، إلى ائتلاف شركة المشاريع النفطية بمبلغ العرض التجاري وبمدّة تنفيذ 35 شهراً، وكذلك اقرار توقيع مبادئ تعاون لبرنامج الطاقة في العراق ضمن مرحلته الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز).

وانهى المجلس (أزمة الأرض المقام عليها ملعب الشعب الدولي، وذلك بموافقته على تخصيص العقار الخاص بالملعب إلى وزارة الشباب والرياضة، كما وافق على مقترح ضوابط بيع أرقام المركبات المميزة، في المزاد العلني)، واشار الى ان (المجلس وافق ايضا على إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية ، التي تخصّ مقترح خبير العلوم النووية حامد معيدي الباهلي، لتوزيع مبلغ موازنة تطهير العراق من اليورانيوم المنضّب بين الجهات المشاركة في عملية التطهير).